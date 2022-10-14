Thời trang công sở phiên bản 2022 của những người nổi tiếng, một loạt gợi ý hay ho đang chờ các nàng ứng dụng

Dạo này ai cũng thích mặc đồ phong cách công sở, có một điểm là phong cách mang hơi hướng từ những năm 90. Phong cách công sở phiên bản năm 2022 có nét quyến rũ nào? Một chiếc áo khoác over size với phần đệm vai vẫn còn nguyên vẹn? Một bộ suit áo liền váy? Hay một bộ đồ công sở retro với phong cách học đường?

Điều nổi bật nhất của phong cách công sở thời nay là nó pha thêm chút kiểu cách của phong cách nữ sinh. Những chiếc áo blazer crop top và váy xếp ly đã mang đến một xu hướng lớn. Vào những mùa khác, mọi người thường chủ yếu sử dụng màu be, nhưng những ngày này khi thời tiết se lạnh, hãy sử dụng các màu tối như xám hoặc đen để toát ra được phong cách nhẹ nhàng và sang trọng hơn.

Kendall Nicole Jenner

Ảnh: @kendalljenner

Xu hướng áo vest vẫn đang tiếp tục thịnh hành trong mùa thu năm nay. Bạn có thể mặc nó với áo sơ mi hoặc áo cổ lọ đều được, nhưng cũng là một cách hay để thể hiện phong thái cá tính bằng cách mặc một chiếc áo blazer hoặc một chiếc jumper da mà không có lớp lót bên trong.

Nếu bạn phối nó với quần short hay quần jean ống rộng, bạn có thể làm sống lại phong cách của những năm thập niên 90 một cách sống động.

Sophia Roe

Ảnh: @sophiaroe

Nếu bạn chọn một set đồ có cùng màu sắc và chất liệu từ trên xuống dướ thì có thể tạo cho mình một phong cách công sở sành điệu hơn bao giờ hết. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sự mộc mạc và tinh tế của bộ trang phục này chính là bằng dáng người. Bạn hãy chọn một chiếc áo oversize, lớn hơn hai cỡ so với bình thường để tạo ra dáng người lớn hơn và thoải mái hơn.

Diana

Ảnh: @monpetitchuchu

Cách để làm cho bộ trang phục bạn mặc hôm nay trông thời thượng hơn là sử dụng những đôi giày hoặc chiếc túi đang hot nhất trong những ngày này. Nhấn mạnh phong cách retro của bộ đồ bằng một đôi tất ngang gối.

Hailey Rhode Baldwin Bieber

Ảnh: @haileybieber

Tôi có thể mặc một bộ đồ công sở nào thoải mái thôi được không? Rất đơn giản. Hãy loại trừ tất cả các yếu tố khiến bạn khó chịu! Tất cả những gì bạn cần là một chiếc áo khoác oversized không gây bất tiện khi di chuyển, một chiếc quần ống rộng đủ dài để che hết đôi giày và một chiếc túi nhỏ chỉ có thể đựng những thứ cần thiết.

Điều quan trọng là thái độ. Chỉ cần bạn ăn mặc chỉn chu, bước những bước đi tự tin và đường hoàng như Hailey Bieber, bạn đã có thể trở thành người có gu ăn mặc thời thượng nhất trong lĩnh vực này.

Theo W Korea