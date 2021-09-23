Xả kho thời trang hè, săn Sale trên Vua Hàng Hiệu - Mua online nhận Ngay Voucher 200K

- Freeship toàn quốc cho đơn hàng từ 2.000.000đ

- Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm Hè -Thu tại Vua Hàng Hiệu.

Xem chi tiết chương trình sale thời trang hè tại Vua Hàng Hiệu: https://vuahanghieu.com/landing-page/sieu-sale-gia-soc-chao-he-don-thu

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Các dòng thời trang hè bán chạy nhất tại Vua Hàng Hiệu

Áo phông MLB

Các mẫu áo phông MLB trẻ trung, năng động và cá tính là item được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây. Với các mẫu mã đa dạng, màu sắc và họa tiết sành điệu cùng chất lượng vải mềm mát, áo phông MLB nhanh chóng trở thành “cơn sốt” trên thị trường thời trang hiện nay.

Với áo phông MLB phù hợp cho cả nam và nữ, mang hơi hướng đa phong cách nên dễ dàng mặc đẹp với nhiều trang phục và hoàn cảnh khác nhau. Tại Vua Hàng Hiệu đang có sẵn rất nhiều sản phẩm áo phông MLB chính hãng mới nhất của năm nay, trong chương trình sale lần này, bạn sẽ được tặng ngay voucher 200K/ sản phẩm áo phông MLB.

Áo polo Lacoste

Lacoste là thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng thế giới hiện nay, các sản phẩm của hãng được đánh giá cao về chất lượng và tính thẩm mỹ. Nổi bật nhất và được ưa chuộng dùng nhiều tại Việt Nam và các mẫu áo polo Lacoste, với thiết kế sang trọng, thanh lịch và khỏe khoắn.

Vua Hàng Hiệu nhập khẩu chính hãng dòng sản phẩm này, đa dạng các mẫu mã và kích thước đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng khách hàng. Ngoài ra luôn cập nhật nhanh chóng các mẫu mới theo mùa và có mức giá phải chăng để mọi người vui vẻ mua sắm.

Đây cũng là dòng thời trang hè đang được giảm giá “kịch sàn”, vậy nên đây sẽ là cơ hội tốt để sở hữu được những chiếc áo polo Lacoste chính hãng với mức giá “hời” không tưởng.

Mũ nón hàng hiệu cá tính

Không thể thiếu trong các sản phẩm sale hè lần này tại Vua Hàng Hiệu chính là dòng mũ hàng hiệu cá tính, hội tụ đầy đủ các item nổi bật nhất từ các thương hiệu lớn như MLB, Lacoste, Gucci, Adidas, Nike, Burberry...Tất cả đều là sản phẩm cao cấp chính hãng đảm bảo chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, màu sắc và họa tiết sành điệu, giúp góp phần hoàn thiện set đồ trở nên hoàn hảo nhất. Tham khảo ngay để “săn” được các mẫu mũ ưng ý với giá rẻ nhé!

Giày dép cao cấp chính hãng

Trong đợt xả kho thời trang hè tại Vua Hàng Hiệu lần này, bạn sẽ có cơ hội mua được các mẫu giày dép cao cấp chính hãng với mức giá “hạt dẻ” chưa từng có trên thị trường. Từ các mẫu sneaker, giày thể thao, giày slip-on, giày hở gót, dép quai ngang, dép xỏ ngón...của các thương hiệu thời trang đình đám như Gucci, Adidas, Kenzo, MLB, Versace, Puma, Hermes…

Tại sàn thương mại điện tử Vua Hàng Hiệu luôn có đầy đủ các mẫu, size dành cho cả nam và nữ, vậy nên hãy nhanh tay đặt hàng mua online ngay kẻo lỡ hết sản phẩm yêu thích nhé.

Túi xách, balo thời trang

Đến với Vua Hàng Hiệu bạn sẽ như lạc vào “thế giới túi” khi tại đây có mọi kiểu túi thuộc các thương hiệu nổi tiếng mà bạn đang tìm kiếm. Trong chương trình xả kho thời trang hè, những mẫu túi xách và balo vừa mới lên kệ cũng được giảm giá với các ưu đãi hấp dẫn. Ở đây có đầy đủ các dòng túi cho nam, nữ, cho nhiều độ tuổi và phong cách thời trang khác nhau. Đặt mua online ngay đừng bỏ lỡ!

Thông tin liên hệ mua hàng tại Vua Hàng Hiệu:

Website: https://vuahanghieu.com

Hotline: 093.934.8888

Email: cskh@vuahanghieu.com

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.