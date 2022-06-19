Thời trang Y2K có gì đặc biệt? Khi mà sự trở lại khiến genz chao đảo

Thời trang Y2K nổi lên từ năm ngoái trong giới nghệ sĩ và influencers (những người tạo ra xu thế và có tầm ảnh hưởng lớn đến với cộng đồng), nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý hơn trong năm nay.

Xu hướng thời trang của kỷ nguyên Y2K từ cuối những năm 1990 đến đầu và giữa những năm 2000 đã xuất hiện trở lại trên sàn diễn tại nhiều buổi trình diễn Xuân - Hè 2022 và Gen Z (những người sinh từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010) dường như cực kỳ hưởng ứng phong cách này.

Dữ liệu được tổng hợp bởi Zigzag - ứng dụng mua sắm trên thiết bị di động của Kakao Style với nhóm khách hàng chính đang ở độ tuổi thanh thiếu niên và đôi mươi cho thấy lượng tìm kiếm với từ khóa "Y2K" đã tăng 61 lần so với cùng kỳ vào tháng 1 và 2 năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu của các mặt hàng thời trang liên quan đến Y2K cũng tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ.

Tích cực ủng hộ phong cách thời trang Y2K là một bộ phận giới trẻ gen Z vốn lớn lên với công nghệ, yêu thích mua sắm tại cửa hàng đồ cũ và luôn đề cao cá tính bản thân. Cùng ELLE khám phá những món đồ từng “gây sốt” cách đây 20 năm đã thay đổi ra sao khi trở lại với nhịp đập thời trang hiện đại?

Cardigan

Vào đầu thế kỷ 21, chiếc áo len cardigan thường có phom dáng rộng rãi, sử dụng để khoác ngoài trang phục học đường. Một hình ảnh mang tính biểu tượng cho món đồ này có lẽ là chiếc áo cardigan màu hồng của nhân vật Regina George trong bộ phim Mean Girls (2004).

Trong năm 2020, cardigan trở lại với kiểu áo lửng vừa vặn, có thể mặc riêng như một chiếc croptop.

Cách phối cùng chân váy đồng bộ, quần jeans lưng cao là một số lựa chọn phổ biến của các sao và fashionista thế giới.

Tracksuit nhung len

Nếu thời trang những năm 2000 thu gọn về một xu hướng trang phục thì đó không gì khác ngoài đồ tracksuit nhung len. Sự trở lại của món đồ này sau 20 năm cũng mang theo nhiều kiểu biến tấu trang phục khác biệt. Giờ đây, bạn có thể phối tracksuit cùng các kiểu áo bralette (hoặc croptop ôm sát cơ thể), khoác hờ áo khoác denim cùng một đôi giày chunky sneakers thật cá tính.



Để chọn một bộ tracksuit phù hợp, hãy chọn màu sáng như hồng, xanh dương và xanh lá cây theo kiểu monochrome để có một diện mạo đúng chuẩn Y2K.

Khăn Banada

Một trong những xu hướng phụ kiện quan trọng của đầu những năm 2000 là khăn rằn. Đây là một chiếc khăn trùm đầu đa năng có thể thay đổi hoàn toàn trang phục của bạn. Bạn có thể lắc nó theo nhiều cách, bao gồm gấp nó thành hình tam giác và quấn nó trên đỉnh đầu. Thêm một số kính râm mỏng và để tóc buông xõa bên dưới để tạo nét thẩm mỹ cho Y2K.

Ngoài ra, bạn có thể xoắn vải thành dải mỏng và đeo làm băng đô. Để có một chuyến đi thú vị, hãy kết hợp màu sắc hoặc hoa văn với phần còn lại của bộ quần áo của bạn để có một cái nhìn bóng bẩy.

Quần jeans ống loe

Quần jeans ống loe, quần cargo rộng thùng thình trở thành dấu ấn không thể thiếu trong phong cách thời trang Y2K nhờ ảnh hưởng của văn hóa Hip hop. Trong những năm 2000, kiểu quần này thường được wash loang màu, cạp trễ và không có túi sau. Tuy vậy, đến năm 2020, thiết kế lưng cao tôn dáng được nhiều người ưa chuộng hơn.

Chiếc quần ống loe phù hợp với vóc dáng không chỉ mang lại vẻ sành điệu mà còn giúp người mặc “ăn gian” chiều cao đáng kể.

Túi bánh mì

Baguette – một trong những mẫu túi “IT bag” đầu tiên đã trở lại địa hạt thời trang phái đẹp thời gian qua. Đây cũng là mẫu túi biểu tượng của xu hướng Y2K.



Thiết kế túi nhỏ nhắn này là món phụ kiện không thể nào thiếu cho các tín đồ của phong cách retro trong các bản phối thường ngày.

Double Denim

Double denim là một xu hướng phân cực, nhưng khi được tạo kiểu đúng cách, nó có thể trông rất dữ dội.

Thẩm mỹ Y2K có một cách cụ thể để tạo kiểu dáng cho các bộ quần áo – tất cả chỉ nhằm tạo ra một hình bóng. Hãy thử kết hợp quần short và áo vest cắt lỗ, quần jean ống loe, áo crop top và quần cạp trễ với áo khoác ngoại cỡ. Khi thay đổi diện mạo này, hãy cố gắng giữ cho màu sắc của vải nhất quán để nó hoàn thiện một cách liền mạch trang phục. Đánh bóng vẻ ngoài bằng kính râm đầy màu sắc, túi baguette hoặc giày cao gót chunky.

Váy xếp ly nhiều màu

Đầu những năm 2000 hoàn toàn áp dụng phong cách của Bratz Dolls, bao gồm những chiếc váy nhiều màu sắc xếp li.

Bạn có thể tìm thấy các kiểu khác nhau phù hợp nhất với mình – cho dù bạn thích chúng siêu nhỏ hay dài hơn một chút, tất cả đều là do bạn cảm thấy dễ thương nhất. Những món đồ đồng phục này rất hợp khi kết hợp với áo len oversized, áo crop top hoặc áo thun trẻ em. Mang chúng với giày thể thao hoặc bốt chunky.

Quần áo sử dụng chất liệu phản quang

Sự phát triển mạnh mẽ của internet từ những năm 2000 kéo theo sự lên ngôi mạnh mẽ của các ý tưởng phối đồ mang tinh thần futuristic. Chính vì lẽ đó mà các món đồ thời trang được làm từ chất liệu vải phản quang hoặc tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt như đồ ánh kim, ánh sắc cầu vồng… được các bạn trẻ ráo riết săn lùng. Trang phục sử dụng chất liệu này tưởng chừng như khó phối, ấy vậy mà nếu bạn biết cân bằng thì đây sẽ là một sự lựa chọn cho phong cách đáng được đầu tư.

Nếu bạn sở hữu một chiếc áo khoác chần bông hoặc quần ánh bạc, bạn có thể phối chúng cùng với các món đồ thời trang mang màu sắc tươi sáng như hồng, xanh và tím. Đừng quên chọn thêm vài món phụ kiện như kính retro, vòng tay… để thêm phần nhấn nhá nổi bật.

*Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn