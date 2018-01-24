Tết đến muốn trẻ trung, xinh xắn hơn tuổi, phụ nữ ngoài 30 phải cắt 4 kiểu tóc ngắn dễ thương này

Bạn đang có dự định đổi mới diện mạo với phong cách xinh đẹp, trẻ trung để đón Tết, hãy cắt ngay 4 kiểu tóc ngắn dễ thương dưới đây.
- Chỉ cần một nắm quả này, chị em không còn nỗi lo lão hóa, nám da, rụng tóc nữa
- Cảnh báo: 5 thói quen khiến hội con gái ngày càng xấu xí, da – tóc – móng hỏng hết, đọc ngay kẻo có ngày hối hận cũng đã muộn
Cắt tóc là một trong những cách thay đổi diện mạo nhanh nhất và 4 kiểu tóc ngắn mang phong cách dễ thương dưới đây sẽ vô cùng phù hợp với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra, những kiểu tóc ngắn này còn giúp phụ nữ ngoài 30 trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn.
Tóc ngắn bob duỗi cúp
Trong các kiểu tóc ngắn, mẫu bob duỗi cúp là kiểu mang đến sự trẻ trung, xinh xắn và dễ thương nhất. Do đó, nếu muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ ngoài 30 hãy cắt kiểu tóc đáng yêu này.
Tóc ngắn uốn gợn sóng tết một bên
Nếu tóc ngắn uốn gợn sóng mang đến sự gợi cảm, nữ tính thì khi kết hợp với cách tết một bên sẽ giúp tăng thêm vẻ dễ thương và đáng yêu.
Tóc ngắn uốn đuôi cài băng đô
Băng đô là phụ kiện làm tăng sự đáng yêu, dễ thương và nữ tính cho phụ nữ. Chính vì vậy, khi kết hợp kiểu tóc ngắn uốn đuôi điệu đà với băng đô sẽ khiến bạn trở thành cô thiếu nữ đỏng đảnh.
Tóc ngắn mái ngang
Mái ngang là kiểu tóc giúp "ăn gian" tuổi hữu hiệu nhất. Đặc biệt, khi kết hợp với kiểu tóc ngắn duỗi thẳng tự nhiên sẽ khiến vẻ ngoài trở nên năng động, tươi tắn và dễ thương hết nấc. Hơn nữa, sự kết hợp này còn che giấu đi các khuyết điểm như trán cao, gò má phúng phính hay chiếc cằm không thon gọn.
Với sự xinh xắn, đáng yêu mà 4 kiểu tóc ngắn dễ thương trên mang lại, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa đi cắt ngay vì Tết Nguyên Đán 2018 đã đến cận kề.