Tết đến muốn trẻ trung, xinh xắn hơn tuổi, phụ nữ ngoài 30 phải cắt 4 kiểu tóc ngắn dễ thương này

Bạn đang có dự định đổi mới diện mạo với phong cách xinh đẹp, trẻ trung để đón Tết, hãy cắt ngay 4 kiểu tóc ngắn dễ thương dưới đây.

Cắt tóc là một trong những cách thay đổi diện mạo nhanh nhất và 4 kiểu tóc ngắn mang phong cách dễ thương dưới đây sẽ vô cùng phù hợp với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra, những kiểu tóc ngắn này còn giúp phụ nữ ngoài 30 trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn. Tóc ngắn bob duỗi cúp Trong các kiểu tóc ngắn, mẫu bob duỗi cúp là kiểu mang đến sự trẻ trung, xinh xắn và dễ thương nhất. Do đó, nếu muốn trông trẻ hơn tuổi thật, phụ nữ ngoài 30 hãy cắt kiểu tóc đáng yêu này.

Kiểu tóc ngắn duỗi cúp kết hợp cùng mái thưa, nhuộm màu nâu hạt dẻ mang đến vẻ đẹp đáng yêu và dễ thương - Ảnh: Internet Ngoài mái thưa, bạn gái có thể để mãi rẽ ngôi kết hợp cùng tóc ngắn ngang vai duỗi cúp - Ảnh: Internet Vẻ ngoài dễ thương, thùy mị vô cùng khi cắt kiểu tóc ngắn duỗi cúp kết hợp mái xéo - Ảnh: Internet Các đường nét trên gương mặt trở nên đáng yêu, thanh tú hơn hẳn khi cắt kiểu tóc ngắn duỗi cúp và mái thưa này - Ảnh: Internet Tóc ngắn uốn gợn sóng tết một bên Nếu tóc ngắn uốn gợn sóng mang đến sự gợi cảm, nữ tính thì khi kết hợp với cách tết một bên sẽ giúp tăng thêm vẻ dễ thương và đáng yêu. Không cần kiểu cách cầu kỳ, một bím tóc đã đủ khiến bạn trở nên trẻ trung và dễ thương vô cùng - Ảnh: Internet Tóc uốn xoăn nhẹ tết một bên vừa tạo nên vẻ dễ thương vừa khiến bạn thêm phần quyến rũ - Ảnh: Internet Nếu bạn muốn vẻ ngoài trở nên vừa dễ thương nhưng vẫn quyến rũ, hãy thử ngay kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ và tết một bên này - Ảnh: Internet Tóc ngắn uốn đuôi cài băng đô Băng đô là phụ kiện làm tăng sự đáng yêu, dễ thương và nữ tính cho phụ nữ. Chính vì vậy, khi kết hợp kiểu tóc ngắn uốn đuôi điệu đà với băng đô sẽ khiến bạn trở thành cô thiếu nữ đỏng đảnh.

Một chiếc băng đô điệu đà cài trên mái tóc ngắn sẽ giúp vẻ ngoài của bạn dễ thương vô cùng - Ảnh: Internet Tóc ngắn uốn cụp đuôi, mái thưa cài băng đô nơ xinh xắn và điệu đà - Ảnh: Internet Một chiếc băng đô họa tiết sọc cài lên mái tóc uốn đuôi nhẹ tạo nên vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương và rất cổ điển - Ảnh: Internet Tóc ngắn cắt tầng uốn đuôi, mái ngang cài băng đô tai thỏ tạo nên sự nhí nhảnh và tươi trẻ - Ảnh: Internet Tóc ngắn mái ngang Mái ngang là kiểu tóc giúp "ăn gian" tuổi hữu hiệu nhất. Đặc biệt, khi kết hợp với kiểu tóc ngắn duỗi thẳng tự nhiên sẽ khiến vẻ ngoài trở nên năng động, tươi tắn và dễ thương hết nấc. Hơn nữa, sự kết hợp này còn che giấu đi các khuyết điểm như trán cao, gò má phúng phính hay chiếc cằm không thon gọn. Tóc ngắn ngang cằm duỗi thẳng tự nhiên kết hợp với mái ngang vừa tạo nên vẻ dễ thương vừa che giấu đi khuôn mặt tròn trịa - Ảnh: Internet Tóc mái ngang cũng cực kỳ phù hợp với kiểu uốn xoăn nhẹ - Ảnh: Internet Bạn sẽ trông dễ thương, xinh xắn như búp bê nếu cắt kiểu tóc ngắn uốn cụp đuôi và mái ngang này - Ảnh: Internet Với sự xinh xắn, đáng yêu mà 4 kiểu tóc ngắn dễ thương trên mang lại, còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa đi cắt ngay vì Tết Nguyên Đán 2018 đã đến cận kề.

Tết này nếu không thích tóc ngắn, hãy biến tấu tóc dài vừa đẹp vừa sang để 'xinh lồng lộn' khiến ai cũng phải ngước nhìn Nếu còn lưu luyến và không muốn hi sinh mái tóc dài bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để có 5 cách biến tấu siêu đẹp trong ngày Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tet-den-muon-tre-trung-xinh-xan-hon-tuoi-phu-nu-ngoai-30-phai-cat-4-kieu-toc-ngan-de-thuong-nay-268839.html