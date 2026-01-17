Đồ mặc nhà Satin: Chọn theo 'kiểu' dùng được cho nhiều dịp

Váy ngủ satin 2 dây là kiểu dáng đồ mặc nhà mềm mại, quyến rũ và tôn dáng. Vì thiết kế 2 dây tạo cảm giác thoáng và nhẹ, nên đặc biệt hợp những lúc nàng muốn thả lỏng, chăm sóc bản thân và tận hưởng cảm giác “được yêu chiều”.

Pyjama satin ngắn là kiểu đồ mặc nhà dễ ứng dụng nhất. Dáng tay ngắn, quần ngắn khiến tổng thể trông gọn gàng và thoáng, phù hợp thời tiết nóng và những ngày nàng cần di chuyển nhiều trong nhà.

Dùng đẹp nhất cho dịp nào?

Đồ mặc nhà đẹp có thể ra ngoài: Nàng có thể xuống sảnh nhận ship, ra cửa hàng tiện lợi, dắt thú cưng đi dạo quanh nhà, ghé quán cà phê gần nhà.

Work from home: Khi làm việc ở nhà nhưng không quá nhiều cuộc họp nghiêm túc, pyjama ngắn là lựa chọn cân bằng giữa thoáng mát và chỉn chu. Lên camera vẫn gọn nhờ chất satin, mà ngồi lâu cũng không nặng nề.

3. Pyjama satin dài: kín đáo, lịch sự

Nếu pyjama ngắn là kiểu linh hoạt, thì pyjama satin dài là kiểu phù hợp trong những lúc nàng cần cảm giác tươm tất hơn.

Tay dài, quần dài giúp kín đáo, lịch sự và dễ tạo ấn tượng gọn gàng nhưng chất liệu satin vẫn giúp bộ đồ trông mềm mại, nữ tính.

Outfit mặc nhà lịch sự khi tiếp khách: Pyjama satin dài tạo cảm giác kín đáo, tự tin gặp bất cứ ai.

Work from home (ngày có họp): Pyjama satin dài lên camera thường tạo cảm giác chỉn chu và “có mood làm việc” hơn. Nếu nàng có lịch họp online bất chợt, đây là kiểu khiến nàng yên tâm nhất.

Ra ngoài nhanh nhưng muốn an toàn: Có những lúc ra ngoài vài phút nhưng không muốn hở nhiều (xuống sảnh đông người, ra ngoài buổi tối), pyjama dài là lựa chọn hoàn hảo.

4. Về iBasic

iBasic Vietnam là thương hiệu đồ mặc nhà đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt suốt hơn 35 năm, được nhiều khách hàng tin chọn nhờ chất lượng ổn định và thiết kế chỉn chu. iBasic tập trung vào những kiểu dáng satin dễ ứng dụng, vừa mềm mại nữ tính vừa đủ gọn gàng cho nhiều tình huống trong ngày.

Nếu nàng muốn lựa chọn satin theo đúng tinh thần "mặc nhà nhưng vẫn có gu"

