Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ

Thời trang 05/10/2017 16:12

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những kiểu tóc xu hướng của giới trẻ Hàn Quốc, Việt Nam trong những năm gần đây thực chất đều đã gây sốt từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Được nhiều người đẹp Hàn Quốc yêu thích, những kiểu tóc dưới đây nhanh chóng trở thành xu hướng khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng nếu để ý một chút bạn sẽ nhận ra rằng các mỹ nhân màn ảnh Việt Nam những năm 80-90 của thế kỉ trước đã lăng xê các xu hướng này từ lâu.

Tóc mái thưa

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 1
Tóc mái thưa được nhiều mỹ nhân Hàn yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tóc mái thưa nổi lên nhờ sự lăng xê nhiệt tình của các mỹ nhân xứ sở Kim Chi. Kiểu tóc này nhanh chóng trở thành xu hướng khắp châu Á nhờ vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng của nó.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 2
Mái thưa đem lại vẻ ngoài trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng tại Việt Nam kiểu tóc này thực sự không quá mới mẻ. Tóc mái thưa đã xuất hiện từ hơn 20 năm trước và được các mỹ nhân Việt nức tiếng thời đó ưa chuộng.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 3
Kiểu mái này đã được các mỹ nhân Việt lăng xê từ lâu - Ảnh: Internet

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 4
Đây là kiểu tóc thời thượng với các mỹ nhân Việt thời xưa - Ảnh: Internet

Thời điểm bấy giờ, kiểu tóc này được gọi là mái hỉ nhi. Phần tóc mái thời ấy được để chạm đến chân mày, uốn hơi phồng tạo nên vẻ ngoài thời thượng cho các mỹ nhân thời đó.

Tóc bob vểnh

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 5
Tóc bob vểnh vừa nhẹ nhàng vừa cổ điển - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 6
Kết hợp với trang điểm kiểu tóc này cũng tạo nên diện mạo không kém phần thời thượng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây tóc bob với phần chân vểnh ra ngoài được rất nhiều cô nàng ưa chuộng. Phần chân tóc cong nhẹ ra ngoài tạo cảm giác  thanh thoát cho gương mặt, vừa nhẹ nhàng lại có chút cổ điển.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 7
Các mỹ nhân màn ảnh Việt thời trước rất yêu chuộng kiểu tóc này - Ảnh: Internet

Trong thập niên 90 của thế kỉ trước, đây cũng là một trong những xu hướng được các người đẹp Việt lăng xê nhiệt tình. Hầu như các cô gái thời thượng thời ấy ai cũng từng để qua kiểu tóc này.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 8
Tóc bob vểnh kết hợp mái thưa thời thượng những năm 90 - Ảnh minh họa: Internet

Qua vòng lặp của thế giới thời trang, kiểu tóc bob vểnh đã "quay lại và lợi hại hơn xưa" với những biến tấu hiện đại khi kết hợp với những màu tóc hay tạo kiểu mới mẻ, mang đến cho các nàng vẻ ngoài thật hợp mốt.

Tóc rẽ ngôi giữa

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 9
Tóc đen rẽ ngôi giữa được ưa chuộng từ xưa - Ảnh minh họa: Internet

Tóc đen rẽ ngôi giữa từ lâu đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Tưởng chừng như đã lỗi thời nhưng kiểu tóc đơn giản này lại gây sốt cộng đồng làm đẹp trong vài năm gần đây.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 10
Tóc rẽ ngôi giữa bất ngờ trở thành xu hướng trong vài năm gần đây - Ảnh minh họa: Internet

Cũng bắt nguồn từ các ngôi sao Hàn Quốc, kiểu tóc này nhanh chóng phủ sóng khắp châu Á và được các cô nàng Việt Nam hưởng ứng nhiệt tình. Kết hợp với cách trang điểm hợp thời, kiểu tóc này giúp tôn lên đường nét khuôn mặt của các nàng một cách triệt để.

Tóc xoăn xù

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 11
Nhờ Sulli mà tóc xoăn xù mì bất ngờ trở thành xu hướng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn xù hay còn gọi là “tóc xoăn bà thím” gây sốt khắp Hàn Quốc là nhờ cô nàng Sulli - cựu thành viên nhóm F(x). Ngay khi đăng những hình ảnh đầu tiên lên mạng mái tóc xoăn vừa tinh nghịch vừa cổ điển của Sulli đã nhanh chóng trở thành xu hướng khắp nơi.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 12
Kiếu tóc trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc và nhiều nơi khác - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc tưởng chừng rất già và sến này đang nổi lên như một hiện tượng. Tóc xoăn xù được rất nhiều cô nàng cá tính chọn để thay đổi diện mạo cá nhân, tạo phong cách riêng.

Tuy nhiên cũng như những kiểu tóc trên, tóc xoăn xù mì cũng đã là xu hướng của những năm 80-90 với sự lăng xê của hàng loạt mỹ nhân Việt.

Những kiểu tóc tưởng du nhập từ Hàn Quốc thì ra đã gây sốt ở Việt Nam từ thời các dì, các mẹ - Ảnh 13
Thế nhưng kiểu tóc này lại được các mỹ nhân màn ảnh Việt lăng xê từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn xù giúp tóc mỏng trở nên bồng bềnh, dày dặn hơn hẳn nên các nàng tóc mỏng có thể cân nhắc lựa chọn kiểu tóc này để thay đổi diện mạo.

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