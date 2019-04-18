Những cách sửa áo ngực bị rộng cực hay mà các nàng không nên bỏ qua

Thời trang 18/04/2019 14:54

Một trong những điều khó nói của nhiều chị em chính là áo ngực bị rộng. Cùng xem cách sửa áo ngực bị rộng cực hay trong bài nhé.

Áo ngực là vật thân quen với nhiều chị em nhưng nếu không may gặp phải áo ngực bị rộng thì nó sẽ là một kẻ thù mang đến nhiều bất tiện hơn là một người bạn thân thiết. Một số cách sửa áo ngực bị rộng dưới đây sẽ hữu ích cho bạn.

Cách sửa áo ngực bị rộng đơn giản

Cách 1: Mẹo xử lý áo lót bị rộng bằng khâu kim chỉ

Đây chính là phương án khả thi và bất kì bạn gái nào cũng có thể làm được dễ dàng tại nhà, dụng cụ cần theo duy nhất chỉ là kim chỉ.

Đầu tiên các bạn trải dài dây ngang áo ngực sang hai bên trên mặt phẳng

Trải dài áo ngực sang hai bên trên bề mặt phẳng
Trải dài áo ngực sang hai bên trên bề mặt phẳng

Dựa trên độ rộng áo ngực mà cân nhắc ước lượng độ rộng cần thu hẹp của áo, đây chính là lúc cần xác định khâu thu hẹp độ dài dây ngang áo là bao nhiêu, thường sẽ khâu phần sát mép cài để tránh gây cộm cho da.

Xác định vị trí khâu áo ngực ở sát mép cài áo 
Xác định vị trí khâu áo ngực ở sát mép cài áo

Sau đó chuẩn bị sẵn kim chỉ để chuẩn bị khâu 

 Chuẩn bị kim chỉ để khâu áo
Chuẩn bị kim chỉ để khâu áo

Tiếp theo gập một đoạn dây áo ngang lại như trong hình và tiến hành khâu. 

Gập lại như trong hình rồi tiến hành khâu mép lại
Gập lại như trong hình rồi tiến hành khâu mép lại

Khâu dọc theo mép gấp để chữa áo ngực bị rộng
Khâu dọc theo mép gấp để chữa áo ngực bị rộng

Và thành quả là các bạn sẽ được như dưới đây, rất tiện sử dụng mà không hề lộ vết khâu, các bạn lại có thể tận dụng tiếp tục sử dụng áo ngực, đây là cách thu nhỏ size áo ngực khá tiện và nhanh chóng.

Mách chị em mẹo chữa áo ngực rộng đơn giản tại nhà
Mách chị em mẹo chữa áo ngực rộng đơn giản tại nhà

Cách 2: Sử dụng súng bắn keo

Khi áo rộng quá mặc khó chịu các bạn có thể xử lý nhanh bằng cách dùng súng bắn keo như sau.

Cần chuẩn bị: 

- Súng bắn keo 

- Áo ngực

Mẹo chữa áo lót bị rộng: Các bạn chỉ cần trải áo ngực rộng, sau đó dùng súng bắn keo dán keo thành đường dài dọc theo dây áo ngang, đợi lớp keo khô nó sẽ thành lớp đệm vừa khít với độ rộng ra của áo ngực.

Cách 3: Chữa áo ngực rộng trong tình trạng khẩn cấp 

Bật mí cách chữa áo ngực rộng nhanh chóng với băng vệ sinh
Bật mí cách chữa áo ngực rộng nhanh chóng với băng vệ sinh

Khi đang vội mà lại gặp sự cố với áo ngực các bạn có thể tận dụng ngay miếng băng vệ sinh dán vào phía trong áo ngực, tương tự như súng bắn keo, băng vệ sinh sẽ như một lớp lót đệm lấp đầy khoảng cách do áo ngực rộng tạo nên mà không gây ảnh hưởng bất tiện gì cho người mặc. 

Cách 4: Cố định áo ngực bằng quấn dây áo ngực xung quanh 

Với những áo ngực không quá rộng các bạn có thể áp dụng cách dùng dây áo ngực quấn quanh để giữ chặt áo ngực lại giúp không lộ dây áo ngực. Cách này cũng có thể áp dụng với chị em nào mặc áo váy vai,..

Mẹo chữa áo ngực bị rộng nhanh chóng
Mẹo chữa áo ngực bị rộng nhanh chóng

Mẹo giúp sử dụng áo ngực hữu ích 

- Nên thay áo ngực theo ngày, bạn không nên mặc áo ngực liên tục 2-3 ngày mới thay vì, áo ngực cần thời gian để co lại kích thước ban đầu, mặc suốt sẽ khiến áo ngực nhanh bị rộng hơn. 

- Khi giặt áo ngực nên vò nhẹ nhàng, phơi không treo dây quai áo lên lên mắc áo để tránh bị giãn áo ngực.

- Nên giặt tay áo ngực thay vì giặt bằng mày để tăng tuổi thọ áo ngực, tránh áo ngực bị méo, biến dạng.

- Khi chọn mua áo ngực nên ướm thử trước, nếu luồn tay vào trong áo ở phía sau lưng mà đưa được cả bàn thay vào thì bạn đang gặp phải áo ngực rộng. Theo các chuyên gia khuyến cáo thì với áo ngực vừa vặn là vừa được 2 ngón tay.

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