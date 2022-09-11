Lúc 18h30 ngày 8/9 (0h30 ngày 9/9 giờ Hà Nội), Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland thọ 96 tuổi. Từ giây phút đó, giới thời trang đã cúi chào từ biệt một biểu tượng tinh thần trường tồn hơn 70 năm.
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Trong suốt 70 năm trị vì, Nữ hoàng đã trải qua vô số biến động lịch sử và thời đại. Bà trở thành một trong những nhân vật hoàng gia quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới. Nữ hoàng đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của người Anh.
Từ khi còn nhỏ, Nữ hoàng ANh Anh đã có phong cách thời trang chỉnh chu, quý phái.
Phong cách thời trang của Nữ hoàng gánh liền với những biến động của thời đại, từ chiến tranh thế giới, chiến tranh lạnh, các cuộc xung đột sắc tộc, phong trào nữ quyền. Tất cả những chuyển biến của một thời trị vị của bà thể hiện rất rõ ra phong cách trang phục.
Phong cách của nữ hoàng năm 1956 toát lên vẻ trang nhã với váy họa tiết thắt eo nhẹ. Bà không bao giờ mặc váy dài trên gối. Gu thời trang dè dặt và kín đáo của bà giữ nguyên kể từ lúc lên ngôi cho đến tận ngày nay, chịu sự ảnh hưởng của thời trang thập niên 1950.
Từ năm 2010, phong trào nữ quyền lên xuất hiện, phong cách thời trang của nữ hoàng cũng thay đổi theo một hướng ít ai và thời điểm đó nghĩ tới.
Từ đây, bà thường chọn những bộ váy suit, đường cắt gọn gàng cùng gam màu rực rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Người viết tiểu sử của Nữ hoàng là Robert Hardman cho biết, Nữ hoàng Anh từng nói: “Tôi không bao giờ có thể mặc trang phục màu be vì sẽ không ai biết tôi là ai”. Bằng việc mặc trang phục có màu sắc rực rỡ, bà có thể nổi bật giữa đám đông và mọi người có thể nói: “Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng”.
Trải qua nhiều thập niên, phong cách của nữ hoàng Elizabeth II là kim chỉ nam cho hình ảnh của hoàng tộc Anh. Với những thiết kế cơ bản, tối giản, không lỗi thời, bà từng bước chinh phục và định hướng quy tắc mặc khắt khe cho hoàng gia.