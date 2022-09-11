Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh

Thời trang 11/09/2022 06:41

Lúc 18h30 ngày 8/9 (0h30 ngày 9/9 giờ Hà Nội), Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland thọ 96 tuổi. Từ giây phút đó, giới thời trang đã cúi chào từ biệt một biểu tượng tinh thần trường tồn hơn 70 năm.

Trong suốt 70 năm trị vì, Nữ hoàng đã trải qua vô số biến động lịch sử và thời đại. Bà trở thành một trong những nhân vật hoàng gia quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới. Nữ hoàng đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của người Anh.

Từ khi còn nhỏ, Nữ hoàng ANh Anh đã có phong cách thời trang chỉnh chu, quý phái.

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 1
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 2
Thời trang của nữ hoàng ngay từ nhỏ đã là hình mẫu của sự chỉnh chu sang trọng. Ảnh sưu tầm: Internet
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 3
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 4
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 5
Khi ​Thế chiến thứ hai xảy ra, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn là một công chúa, bà có quyền ở yên trong cung điện của mình mặc chiến tranh ngoài kia. Nhưng công chúa nước Anh đã lựa chọn từ bỏ lớp váy áo rườm rà và chẳng ngại tham gia vào Đội quân Lãnh thổ Bổ trợ Phụ nữ năm 1945. Ở đây, bà được đào tạo để trở thành tài xế và thợ sửa xe tải thực thụ. Ảnh sưu tầm: internet

Phong cách thời trang của Nữ hoàng gánh liền với những biến động của thời đại, từ chiến tranh thế giới, chiến tranh lạnh, các cuộc xung đột sắc tộc, phong trào nữ quyền. Tất cả những chuyển biến của một thời trị vị của bà thể hiện rất rõ ra phong cách trang phục.

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 6
Tháng 11/1947, Elizabeth kết hôn với Philip Mountbatten. Bộ váy cưới bằng lụa màu kem do Norman Hartnell thiết kế dựa trên cảm hứng từ bức vẽ "Primavera" của Botticelli. Đây là một trong những bộ váy cưới biểu tượng trong lịch sử thời trang. Ảnh sưu tầm: internet
 
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 7
Năm 1946, Nữ hoàng Elizabeth gia nhập Hoàng gia trong chiếc áo làm bằng vải sa tanh và áo khoác lông thú khá hài hòa về tổng thể khi xem buổi biểu diễn tại London Palladium.
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 8
Vào những năm 1956, phong cách thời trang của nữ hoàn toát lên vẻ trang nhã với váy họa tiết thắt eo nhẹ. Bà không bao giờ mặc váy dài trên gối. Gu thời trang dè dặt và kín đáo của bà giữ nguyên kể từ lúc lên ngôi cho đến tận ngày nay. Ảnh sưu tầm: 

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 9

Phong cách của nữ hoàng năm 1956 toát lên vẻ trang nhã với váy họa tiết thắt eo nhẹ. Bà không bao giờ mặc váy dài trên gối. Gu thời trang dè dặt và kín đáo của bà giữ nguyên kể từ lúc lên ngôi cho đến tận ngày nay, chịu sự ảnh hưởng của thời trang thập niên 1950.

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 10
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 11
Năm 1975, nữ hoàng trẻ trung trong bộ váy hồng xếp ly đồng điệu với mũ. Bà thích dùng găng tay và những trang phục che kín vai.
Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 12
Áo khoác lông trắng muốt cùng chiếc vương miện giúp bà trở nên sang trọng trong sự kiện năm 2008. Ảnh sưu tầm: internet

Từ năm 2010, phong trào nữ quyền lên xuất hiện, phong cách thời trang của nữ hoàng cũng thay đổi theo một hướng ít ai và thời điểm đó nghĩ tới.

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 13
Ảnh sưu tầm: Internet

Từ đây, bà thường chọn những bộ váy suit, đường cắt gọn gàng cùng gam màu rực rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Người viết tiểu sử của Nữ hoàng là Robert Hardman cho biết, Nữ hoàng Anh từng nói: “Tôi không bao giờ có thể mặc trang phục màu be vì sẽ không ai biết tôi là ai”. Bằng việc mặc trang phục có màu sắc rực rỡ, bà có thể nổi bật giữa đám đông và mọi người có thể nói: “Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng”.

Nhìn lại phong cách thời trang của Nữ hoàng Elizabeth II, hiểu ra tại sao bà lại là biểu tượng thời trang tinh thần độc đáo nhất của nước Anh - Ảnh 14
Một trong những hình ảnh cuối cùng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II khi bà tiếp đón tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại lâu đài Balmoral ở Scotland hôm 6/9. Ảnh: AFP.

Trải qua nhiều thập niên, phong cách của nữ hoàng Elizabeth II là kim chỉ nam cho hình ảnh của hoàng tộc Anh. Với những thiết kế cơ bản, tối giản, không lỗi thời, bà từng bước chinh phục và định hướng quy tắc mặc khắt khe cho hoàng gia.

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