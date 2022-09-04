Bí quyết chọn trang phục cho các cô nàng có bắp tay to thêm phần tự tin

Vừa muốn che khuyết điểm vừa muốn diện trang phục thoáng mát khiến cho việc lựa chọn quần áo trở thành vấn đề nan giải đối với những cô gái có bắp tay to. Ngoài việc luyện tập đều đặn để có bắp tay săn chắc thon gọn hơn, bạn có thể tham khảo một số gợi ý trang phục hữu ích dưới đây.

Tay áo loe thường được may vừa vặn với bắp tay và xòe rộng xuống cánh tay. Hiệu ứng này hướng sự chú ý đến phần cổ tay thanh mảnh hơn. Do tay áo loe hay nhún bèo thường khá cầu kỳ nên bạn cần tránh mặc trang phục nhiều họa tiết để không bị phản tác dụng.

Không chỉ là “trợ thủ” che khuyết điểm đắc lực mà tay áo còn giúp ích rất nhiều cho các cô gái có bắp tay to. Một số kiểu dáng như tay áo xòe, tay áo xuyên thấu còn là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Một thiết kế đánh lừa thị giác hiệu quả khác là tay áo phồng. Kiểu áo này được yêu thích vì không những khoe được sự quyến rũ của bờ vai và xương quai xanh mà còn tinh tế che đi bắp tay kém săn chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tay áo xuyên thấu là một lựa chọn phổ biến các cho các cô gái có bắp tay to. Thường được may từ vải voan, ren hoặc organza mềm mại, tay áo lưới xuyên thấu tạo cảm giác thoải mái.

2. Kết hợp với áo khoác ngoài

Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo khoác ngoài mỏng, nhẹ là lựa chọn đơn giản nhất nếu bạn muốn che đi khuyết điểm ở bắp tay. Nếu yêu thích đầm hai dây, áo tank top, bạn có thể kết hợp cùng các kiểu áo khoác như denim, cardigan, áo blazer hãy tận dụng chiếc áo sơ mi phom rộng và một chiếc khăn to bản.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chọn quần áo làm nổi bật những vị trí mà bạn tự tin

Đây còn gọi là cách đánh lạc hướng, thay vì cố gắng che dấu đi bắp tay của mình thì việc dùng một vị trí tự tin để tỏa sáng che mờ đi khuyết điểm là một cách làm đơn giản hơn. Ví dụ như bạn có một vòng eo đẹp hay xương quai xanh thanh mảnh thì điều có thể làm nổi bật các vị trí này lên bằng việc lựa chọn những loại kiểu áo trễ vai, áo cổ chữ V hay váy chiết eo…

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn yếu thích trót trước những bộ váy hay áo hai dây quyến rũ, bạn nên chọn dây áo bản rộng. Ngược lại, áo dây mảnh sẽ vô tình khiến bắp tay của bạn trông to hơn.