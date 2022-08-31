Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng?

Trước ngược về quá khứ, đã từng có nhiều cựu đệ nhất phu nhân lựa chọn màu xanh cho trang phục trong ngày nhậm chức của chồng, tuy có cùng màu xanh da trời những mỗi bộ trang phục đều mang một thông điệp ý nghĩa khác nhau.

Bản thân là một người làm trong ngành giáo dục nên bà Jill Biden luôn biết cách thể hiện sự quý phái và tinh tế bằng việc lựa chọn trang phục khi sát cánh bên chồng. Bộ trang phục giản dị của đương kim đệ nhất phu nhân nhận được nhiều đồng thuận từ công chúng.

Phu nhân Jill Biden đã lựa chọn bộ trang phục màu xanh, gồm áo khoác và váy từ thương hiệu Markarian. Bộ trang phục được truyền thông nhắc đến với những ý nghĩa thân thiện và tinh tế của chủ nhân.





Melania Trump - Màu xanh của sự kết nối

Được biết, bộ trang phục của phu nhân Trump là một sản phẩm của nhà thiết lừng danh Ralph Lauren. Chiếc áo khoác cao cổ và chân váy có cùng màu xanh nhạt, được làm từ chất liệu cashmere hai mặt cùng với cả găng tay và giày cao gót cùng tông.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump

Kiểu dáng và màu sắc của bà gợi nhớ đến phu nhân Jackie Kennedy

Jackie Kennedy - Màu “xanh” của sự tinh tế và thanh lịch

Trước đây mọi người cho rằng Jackie Kennedy mặc trang phục màu nhưng ý kiến này dần bị thay đổi. Hiện tại người ta vẫn chưa xác định chính xác màu sắc của trang phục mà phu nhân Jackie Kennedy đã diện do có sự mâu thuẫn giữa trí nhớ những người dự lễ với ảnh chụp, do kỹ thuật chụp ảnh, quay phim vào thời đó không bắt được chính xác màu gốc.

Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush

Do đó khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump khoác lên người chiếc váy xanh của hãng Ralph Lauren trong lễ nhậm chức của chồng vào năm 2017, nhiều người tin rằng bà đang thể hiện sự trân trọng đối với một bộ trang phục nổi tiếng mà không tồn tại trong lịch sử.

Cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy

Nhưng dù trang phục của Jackie Kennedy có là màu gì đi chăng nữa thì nó vẫn mang ý nghĩa đầy đủ của sự tinh tế và thanh lịch của chủ nhân mình.

Các đệ nhất phu nhân nhà Bush - Màu xanh của sự khí chất hoàng gia

Vào năm 1989, hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush xuất hiện trong lễ nhậm chức của chồng từng khiến truyền thống tốn không ít giấy mực với bộ váy tông xanh đậm làm từ hai chất liệu nhung, lụa satin cao cấp và được tạo điểm nhấn nhờ chi tiết gấp vải bất đối xứng. Nhà thiết kế bộ trang phục là Arnold Scaasi từng chia sẻ L“Bà Barbara Bush là người phụ nữ tỏa sáng nhất nước Mỹ”.

Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush

Hình ảnh bà Barbara Bush xuất hiện trong bộ váy xanh hoàng gia vẫn luôn được báo chí nhắc lại như một trong những bộ trang phục đẹp nhất của các đời Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Ảnh Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush

Đến năm 2001, Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush lựa chọn khoác một chiếc áo màu xanh lam sáng. Mặc dù đây không phải là trang phục duy nhất của bà Laura Bush tại sự kiện nhưng khoảnh khắc thời trang này vẫn đủ gây thiện cảm trong lòng công chúng.