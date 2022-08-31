Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng?

Thời trang 31/08/2022 07:51

Mọi người cứ tưởng các tân phu nhân tổng thống đều mặc trang phục màu xanh dương là dựa theo thông lệ của Nhà Trắng. Nhưng thật ra mỗi màu xanh được sử dụng đều mang một thông điệp khác nhau.

Trước ngược về quá khứ, đã từng có nhiều cựu đệ nhất phu nhân lựa chọn màu xanh cho trang phục trong ngày nhậm chức của chồng, tuy có cùng màu xanh da trời những mỗi bộ trang phục đều mang một thông điệp ý nghĩa khác nhau.

Jill Biden - Màu xanh của sự sự tin tưởng, trung thành và ổn định

Phu nhân Jill Biden đã lựa chọn bộ trang phục màu xanh, gồm áo khoác và váy từ thương hiệu Markarian. Bộ trang phục được truyền thông nhắc đến với những ý nghĩa thân thiện và tinh tế của chủ nhân.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 1
Đệ nhất phu nhân Jill Biden 

Bản thân là một người làm trong ngành giáo dục nên bà Jill Biden luôn biết cách thể hiện sự quý phái và tinh tế bằng việc lựa chọn trang phục khi sát cánh bên chồng. Bộ trang phục giản dị của đương kim đệ nhất phu nhân nhận được nhiều đồng thuận từ công chúng.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 2
 

Melania Trump - Màu xanh của sự kết nối 

Được biết, bộ trang phục của phu nhân Trump là một sản phẩm của nhà thiết lừng danh Ralph Lauren. Chiếc áo khoác cao cổ và chân váy có cùng màu xanh nhạt, được làm từ chất liệu cashmere hai mặt cùng với cả găng tay và giày cao gót cùng tông.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 3
Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump 

Kiểu dáng và màu sắc của bà gợi nhớ đến phu nhân Jackie Kennedy

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 4

Jackie Kennedy - Màu “xanh” của sự tinh tế và thanh lịch

Trước đây mọi người cho rằng Jackie Kennedy mặc trang phục màu nhưng ý kiến này dần bị thay đổi. Hiện tại người ta vẫn chưa xác định chính xác màu sắc của trang phục mà phu nhân Jackie Kennedy đã diện do có sự mâu thuẫn giữa trí nhớ những người dự lễ với ảnh chụp, do kỹ thuật chụp ảnh, quay phim vào thời đó không bắt được chính xác màu gốc.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 5
Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush 

Do đó khi  Đệ nhất phu nhân Melania Trump khoác lên người chiếc váy xanh của hãng Ralph Lauren trong lễ nhậm chức của chồng vào năm 2017, nhiều người tin rằng bà đang thể hiện sự trân trọng đối với một bộ trang phục nổi tiếng mà không tồn tại trong lịch sử.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 6
Cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy 

Nhưng dù trang phục của Jackie Kennedy có là màu gì đi chăng nữa thì nó vẫn mang ý nghĩa đầy đủ của sự tinh tế và thanh lịch của chủ nhân mình.

Các đệ nhất phu nhân nhà Bush - Màu xanh của sự khí chất hoàng gia

Vào năm 1989, hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush xuất hiện trong lễ nhậm chức của chồng từng khiến truyền thống tốn không ít giấy mực với bộ váy tông xanh đậm làm từ hai chất liệu nhung, lụa satin cao cấp và được tạo điểm nhấn nhờ chi tiết gấp vải bất đối xứng. Nhà thiết kế bộ trang phục là Arnold Scaasi từng chia sẻ L“Bà Barbara Bush là người phụ nữ tỏa sáng nhất nước Mỹ”.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 7
Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush 

Hình ảnh bà Barbara Bush xuất hiện trong bộ váy xanh hoàng gia vẫn luôn được báo chí nhắc lại như một trong những bộ trang phục đẹp nhất của các đời Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Vì sao các phu nhân tổng thống Mỹ chuộng màu xanh dương vào ngày lễ nhậm chức của chồng? - Ảnh 8
Ảnh Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush 

Đến năm 2001, Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush lựa chọn khoác một chiếc áo màu xanh lam sáng. Mặc dù đây không phải là trang phục duy nhất của bà Laura Bush tại sự kiện nhưng khoảnh khắc thời trang này vẫn đủ gây thiện cảm trong lòng công chúng.

Bật mí 6 cách phối đồ với quần ống rộng cực chất siêu hot dành cho mùa thu năm nay

Bật mí 6 cách phối đồ với quần ống rộng cực chất siêu hot dành cho mùa thu năm nay

Những năm trở lại đây, quần ống rộng dường như trở nên phổ biến và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích của hội làm đẹp. Bởi đây là kiểu quần có khả năng ứng dụng cao, dễ dàng phối đồ và phù hợp với nhiều dáng người khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Thời trang màu xu hướng màu xanh dương

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt