9 kiểu kết hợp quần ống rộng của Triệu Lộ Tư, vừa thời trang vừa đa năng giúp tôn dáng người

Diện quần vải ống rộng sẽ giúp nàng che đi những khuyết điểm của bản thân, nhất là về phần đùi. Nếu không sở hữu một đôi chân thon gọn thì item này sẽ giúp bạn điều đó. Độ rộng của quần sẽ là một ưu điểm lớn của nó trong việc tạo form và che khuyết điểm.

Không những các chị em điêu đứng mà đến nhiều diễn viên nổi tiếng đều rất chuộng và thường xuyên sử dụng.

Triệu Lộ Tư có rất nhiều mẫu quần ống rộng nữ rất đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Những màu được lựa chọn nhiều nhất đó là màu đen, trắng, kem hoặc màu đất như hồng đất, cam đất, nâu…

Quần ống rộng thể thao cũng rất thời trang , nó giúp người mặc cảm thấy vô cùng thoải mái. Bên cạnh đó thì độ rộng vừa phải cũng toát lên sự phóng khoáng và mạnh mẽ.

Xu hướng Vintage hiện đang là trend và được giới trẻ rất yêu thích. Bạn sẽ trong vô cùng thanh lịch và nữ tính nhờ kiểu quần này.

Nguồn ảnh: FashionDash

Nếu thích sự đơn giản thì bạn nên chọn những kiểu quần ống rộng lửng trơn khi kết hợp áo có hoạt tiết. Chúng vừa đẹp mà rất dễ phối đồ.

Nguồn ảnh: FashionDash

Các nàng có thể mix chúng với áo thun. Đây là nguyên tắc phối đồ an toàn và luôn luôn phù hợp. Những lúc đi chơi hay dạo phố cùng bạn bè thì set đồ này sẽ cho bạn cảm giác rất thoải mái.

Nguồn ảnh: FashionDash

Đặc biệt là mùa thu thì áo thun tay dài là thích hợp nhất, vì vừa gia nhiệt độ cơ thể lại đẹp và tôn dáng.

Nguồn ảnh: FashionDash

Một kiểu áo nữa cũng auto hợp quần lửng ống rộng là áo sơ mi. Set đồ này thì hợp với những cô nàng công sở ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, nhẹ nhàng và đằm thắm. Không chỉ kết hợp với áo sơ mi ngắn tay màu trắng mà áo tay dài có màu cũng đúng chất dân văn phòng.

Nguồn ảnh: FashionDash

Chị em có thể hoàn thiện tổng thể set đồ với quần vải ống rộng bằng một đôi giày và túi xách phù hợp. Nếu mix với áo thun thì bạn nên đi một đôi Sneakers tràn đầy năng lượng và trẻ trung.

Nguồn ảnh: FashionDash

Đối với quần ống rộng có độ phòng thì khi kết hợp với túi xách nên chọn những túi thanh mảnh, nhỏ gọn không quá cồng kềnh.

Với kiểu quần này nàng nên phối với những kiểu áo ngắn. Áo sơ mi hay áo thun cũng được nhưng không đẹp và hack dáng cho lắm. Một chiếc áo trễ vai hay áo dây, áo ba lỗ và áo Croptop sẽ là item mà bạn cần quan tâm.

Nguồn ảnh: FashionDash

Mẫu quần ống rộng mang lại sự tươi mới, trẻ trung và nữ tính cho người mặc. Kiểu quần này có nhiều thiết kế cũng như chất vải khác nhau như voan, kaki,.. nên bạn tha hồ lựa chọn.