6 kiểu áo sơ mi trắng không bao giờ lỗi mốt mà bạn gái nào cũng nên sở hữu

Màu trắng ít hấp thu nhiệt và mang lại cảm giác mát mẻ, cũng chính vì thế, áo sơmi trắng và áo thun trắng được yêu thích ở nhiều quốc gia có thời tiết nóng ẩm.

Đây là lựa chọn an toàn và phổ biến nhất cho các cô nàng công sở. Kiểu dáng đơn giản là một trong những yếu tố quan trọng bạn nên cân nhắc khi mua áo sơmi. Bạn nên lựa những chất vải dễ ủi, thoáng mát mang lại sự thoải mái khi vận động và giúp bạn trông lịch sự hơn. Ngoài môi trường công sở, áo sơmi trắng diện cùng phụ kiện nổi bật còn thích hợp với những buổi hẹn với bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu áo phom rộng sẽ giúp bạn trông cá tính hơn mà vẫn phù hợp với môi trường công sở. Không chỉ dễ kết hợp với nhiều kiểu quần, chân váy. Với áo phom rộng và dài bạn có thể kết hợp với thắt lưng tạo nên điểm nhấn nổi bật.

3. Áo sơ mi lụa

Ảnh minh họa: Internet

Để làm nổi bật trang phục, ngoại trừ kiểu dáng thì chất liệu cũng có thể giúp bạn trông bắt mắt hơn. Áo sơmi trắng chất liệu lụa thường có màu trắng sữa hoặc trắng ngà, mặc với quần jeans cùng màu là sự lựa chọn phù hợp cho các buổi picnic bởi chất vải mát mẻ và màu trắng ít hấp thu nhiệt nên giảm đổ mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Áo sơ mi kiểu blouse nữ tính

Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái nữ tính hẳn sẽ không thể bỏ qua áo sơmi trắng kiểu blouse. Kiểu áo tay phồng, có cúc bọc vải vừa mang nét cổ điển, thanh lịch vừa tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Áo sơ mi voan mỏng

Ảnh minh họa: Internet

Chất liệu voan, chiffon, viscose giúp dáng áo có độ phồng nhẹ. Những chiếc áo sơmi cổ chữ V giúp gương mặt bạn trông thanh thoát hơn. Ngoài ra, áo voan với điểm nhấn ở phần eo và thân áo xòe giúp tạo ra tỉ lệ cân bằng cho những cô gái có dáng người quả táo.

Ảnh minh họa: Internet

6. Áo sơ mi vải đũi

Vải đũi là một loại vải khi chạm vào có bề mặt khá thô, xốp, trọng lượng tương đối nhẹ, được dệt ra từ kén tơ tằm. Chất liệu hơi giống vải thô và vải bố nhưng có cảm giác mềm mịn.

Ảnh minh họa: Internet

Vải đũi tuy dễ nhăn nhưng lại có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thích hợp để diện trong những ngày nắng nóng. Nhiều thương hiệu ra mắt áo sơmi được làm từ vải đũi pha cotton để dễ bảo quản hơn mà vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc. Những chi tiết phối ren sẽ là điểm nhấn nữ tính, giúp chiếc áo bớt phần đơn điệu.