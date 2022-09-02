4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở

Thời trang 02/09/2022 17:45

Nếu như những đôi cao gót “lênh khênh” đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng điêu luyện thì giày đế thấp chính là vị cứu tính của hội tín đồ vừa muốn nâng tầm vóc dáng, vừa muốn linh hoạt di chuyển.

Mùa thu năm 2022, là thời điểm tuyệt vời để diện những mẫu đế thấp mang hơi hướng hoài cổ quay trở lại đường đua xu hướng thời trang.

 Mules những năm 90

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mule là tên gọi của những đôi giày với phần gót hở phía sau. Thiết kế này sẽ không có miếng lót gót hay quai, dây buộc cố định phần gót. Không có một quy chuẩn nhất định nào cho mule cả. Chính vì vậy, kiểu giày này thường rất đa dạng, phong phú trong thiết kế, màu sắc, độ cao và chất liệu.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mule đã từng là món đồ thời trang cực kỳ phổ biến trong những năm 90 của phái nữ vì sự mới lạ, thoải mái. Năm nay, với sức hấp dẫn vượt thời gian của mình, thiết kế này lại một lần nữa quay lại với giới mộ điệu và trở thành xu hướng giày dép bạn không thể bỏ qua trong năm 2022.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giày sandal dây

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các mẫu giày sandal thường có kết cấu mở. Khi mang giày sandal, các ngón chân của bạn sẽ được lộ ra ngoài. Ngoài ra, có khá nhiều loại giày sandal lộ cả phần gót chân hoặc cả bàn chân nữa đấy.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến ưu điểm của giày sandal thì phải nhắc đến sự tiện lợi và thoáng mát mà nó mang lại. Đây chính là lý do chính khiến rất nhiều người thích diện các mẫu giày sandal. Với thời tiết nóng nực và hay mưa như Việt Nam, sandal là một đôi giày cực kỳ tiện lợi. Bạn không cần lo lắng về việc đổ mồ hôi hay nấm chân khi trời nóng. Cũng như, bạn không cần sợ việc giày bị ướt, lâu khô vào mùa mưa.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Slingback

Những đôi giày slingback kinh điển trong màu sắc ngọt ngào đã trở lại.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Slingback là sự lựa chọn giày dép hoàn hảo nằm giữa những đôi cao gót cổ điển và những đôi mule hở gót thời thượng. Nhờ vào thiết kế thoải mái, linh hoạt song vẫn vô cùng sành điệu, kiểu giày này là sự lựa chọn lý tưởng cho các bản phối quanh năm của phái đẹp. 

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Mary Janes kiểu dáng học sinh

Giày Mary Janes có lẽ chưa bao giờ lỗi thời khi luôn chiếm được tình yêu của một lượng tín đồ thời trang nhất định.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Được sản xuất đầu tiên vào thế kỉ 19, Mary Janes vốn là giày dành cho nữ sinh ở Anh có kiểu giày bít mũi có một hoặc nhiều quai bắt ngang qua mu bàn chân. Giày Mary Janes thường làm từ da hoặc da bóng màu đen và khởi nguồn là những đôi giày đi học cho các bé gái, quai được cố định bằng khóa cài hoặc nút, mũi giày thường tròn và rộng, hơi thuôn về phía sau.

4 kiểu giày cao gót “hoài cổ” đế thấp rất cần thiết cho các cô nàng công sở - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   thời trang nữ giày thời trang xu hướng giày

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