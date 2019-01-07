Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay

Trao đổi với Byrdie, nhà tạo mẫu nổi tiếng Justine Marjan đã đưa ra 5 gợi ý về kiểu tóc ngắn phù hợp nhất dành cho khuôn mặt tròn.
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Các kiểu tóc ngắn dưới đây không chỉ giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn mà còn mang đến vẻ đẹp trẻ trung, nổi bật và thời thượng.
Tóc lob uốn rối mái 7/3
Kiểu tóc dài chạm vai này sẽ kéo sự thu hút của mọi người khỏi khuôn mặt tròn và tạo cảm giác chiếc cằm dài ra. Kết quả là giúp cho khuôn mặt của bạn dài và thon gọn hơn.
Với kiểu tóc lob này, bạn nên chọn kiểu tóc mái rẽ 7/3 hoặc 8/2 kèm theo cách đánh phồng để tạo vẻ thời thượng và hiện đại.
Tóc pixie thẳng
Đây là kiểu tóc ngắn tuyệt vời nếu bạn có đôi má góc cạnh. Tóc pixie thẳng sẽ giúp phần cổ dài hơn, tăng sự chú ý xuống phía dưới và giúp khuôn mặt nhỏ bé hơn.
Nếu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm, pixie là lựa chọn tuyệt vời để bạn thay đổi chính mình trong dịp Tết sắp đến.
Tóc lob thẳng mái rẽ ngôi giữa
Theo các chuyên gia tạo mẫu, mái tóc lob thẳng tự nhiên tạo cảm giác bóng mượt rất thu hút. Hơn thế, độ dài ngang xương đòn góp phần kéo dài khuôn mặt, giảm độ mũm mĩm và tròn trịa. Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên cắt phần phía trước ngắn hơn phần sau gáy.
Tóc bob uốn xoăn lọn
Những lọn tóc xoăn ngay cằm sẽ tạo cảm giác khuôn mặt trông dài ra, thon gọn tức thì. Đây là một lựa chọn hoàn hảo để bạn đổi mới phong cách vào dịp Tết sắp đến.
Tóc lob uốn gợn sóng
Nhờ cách uốn gợn sóng, kiểu tóc này sẽ tạo thành nhiều lớp, nhờ đó định hình khuôn mặt, che giấu đi khuyết điểm.
Theo các chuyên gia, tóc lob uốn sóng làm nổi bật đôi mắt và môi trên khuôn mặt.
Với 5 gợi ý cực kỳ tuyệt vời trên, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ có được kiểu tóc phù hợp và tự tin hơn trong dịp Tết sắp đến.