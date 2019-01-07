Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay

Trao đổi với Byrdie, nhà tạo mẫu nổi tiếng Justine Marjan đã đưa ra 5 gợi ý về kiểu tóc ngắn phù hợp nhất dành cho khuôn mặt tròn.

Các kiểu tóc ngắn dưới đây không chỉ giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn mà còn mang đến vẻ đẹp trẻ trung, nổi bật và thời thượng. Tóc lob uốn rối mái 7/3 Kiểu tóc dài chạm vai này sẽ kéo sự thu hút của mọi người khỏi khuôn mặt tròn và tạo cảm giác chiếc cằm dài ra. Kết quả là giúp cho khuôn mặt của bạn dài và thon gọn hơn.

Với kiểu tóc lob này, bạn nên chọn kiểu tóc mái rẽ 7/3 hoặc 8/2 kèm theo cách đánh phồng để tạo vẻ thời thượng và hiện đại. Khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của nữ ca sĩ Selena Gomez trở nên nhỏ nhắn hơn hẳn nhờ kiểu tóc lob uốn xoăn rối, mái rẽ ngôi - Ảnh: Byrdie Không chỉ tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn, kiểu tóc lob uốn xoăn rối này còn giúp làm rõ các đường nét như mắt, miệng - Ảnh: Byrdie Tóc pixie thẳng Đây là kiểu tóc ngắn tuyệt vời nếu bạn có đôi má góc cạnh. Tóc pixie thẳng sẽ giúp phần cổ dài hơn, tăng sự chú ý xuống phía dưới và giúp khuôn mặt nhỏ bé hơn.

Nếu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm, pixie là lựa chọn tuyệt vời để bạn thay đổi chính mình trong dịp Tết sắp đến. Ngoài tác dụng giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn, kiểu tóc pixie còn mang đến vẻ ngoài tinh nghịch, trẻ trung - Ảnh: Internet Nếu sở hữu mái tóc mỏng, thưa, bạn có thể chọn kiểu pixie cắt layer, bấm phồng chân - Ảnh: Byrdie Tóc lob thẳng mái rẽ ngôi giữa Theo các chuyên gia tạo mẫu, mái tóc lob thẳng tự nhiên tạo cảm giác bóng mượt rất thu hút. Hơn thế, độ dài ngang xương đòn góp phần kéo dài khuôn mặt, giảm độ mũm mĩm và tròn trịa. Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên cắt phần phía trước ngắn hơn phần sau gáy. Tóc lob thẳng tự nhiên cùng mái rẽ ngôi giữa che giấu đi phần má phúng phính, bầu bĩnh - Ảnh: Internet Nếu muốn ăn gian vài tuổi, Tết này hãy chọn kiểu tóc lob thẳng với màu đen tự nhiên - Ảnh: Internet Tóc bob uốn xoăn lọn Những lọn tóc xoăn ngay cằm sẽ tạo cảm giác khuôn mặt trông dài ra, thon gọn tức thì. Đây là một lựa chọn hoàn hảo để bạn đổi mới phong cách vào dịp Tết sắp đến. Tóc bob uốn xoăn lọn bồng bềnh sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi nhuộm màu nâu sáng, nâu trầm - Ảnh: Internet Đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách quyến rũ, nữ tính, tóc bob uốn lọn sẽ là phương án tối ưu - Ảnh: Internet Tóc lob uốn gợn sóng Nhờ cách uốn gợn sóng, kiểu tóc này sẽ tạo thành nhiều lớp, nhờ đó định hình khuôn mặt, che giấu đi khuyết điểm. Theo các chuyên gia, tóc lob uốn sóng làm nổi bật đôi mắt và môi trên khuôn mặt. Tóc lob uốn xoăn gợn sóng giúp nụ cười trở nên rạng ngời hơn - Ảnh: Internet Với ưu điểm làm các đường nét trên khuôn mặt nổi bật hơn, kiểu tóc lob uốn xoăn gợn sóng cực kỳ phù hợp với lối trang điểm nhấn vào môi và mắt - Ảnh: Internet Với 5 gợi ý cực kỳ tuyệt vời trên, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ có được kiểu tóc phù hợp và tự tin hơn trong dịp Tết sắp đến.

Nếu muốn để tóc nâu đẹp như sao Hàn, đây là 4 tông nhuộm nàng công sở không thể bỏ qua Dù các xu hướng có thay đổi thế nào, đây vẫn có thể coi là những màu tóc kinh điển nhất mà các sao Hàn từng thử nhuộm.

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