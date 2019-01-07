Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay

Thời trang 07/01/2019 10:17

Trao đổi với Byrdie, nhà tạo mẫu nổi tiếng Justine Marjan đã đưa ra 5 gợi ý về kiểu tóc ngắn phù hợp nhất dành cho khuôn mặt tròn.

Các kiểu tóc ngắn dưới đây không chỉ giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn mà còn mang đến vẻ đẹp trẻ trung, nổi bật và thời thượng.

Tóc lob uốn rối mái 7/3

Kiểu tóc dài chạm vai này sẽ kéo sự thu hút của mọi người khỏi khuôn mặt tròn và tạo cảm giác chiếc cằm dài ra. Kết quả là giúp cho khuôn mặt của bạn dài và thon gọn hơn.

Với kiểu tóc lob này, bạn nên chọn kiểu tóc mái rẽ 7/3 hoặc 8/2 kèm theo cách đánh phồng để tạo vẻ thời thượng và hiện đại.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 1
Khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của nữ ca sĩ Selena Gomez trở nên nhỏ nhắn hơn hẳn nhờ kiểu tóc lob uốn xoăn rối, mái rẽ ngôi - Ảnh: Byrdie 
Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 2
Không chỉ tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn, kiểu tóc lob uốn xoăn rối này còn giúp làm rõ các đường nét như mắt, miệng - Ảnh: Byrdie

Tóc pixie thẳng

Đây là kiểu tóc ngắn tuyệt vời nếu bạn có đôi má góc cạnh. Tóc pixie thẳng sẽ giúp phần cổ dài hơn, tăng sự chú ý xuống phía dưới và giúp khuôn mặt nhỏ bé hơn. 

Nếu yêu thích phong cách cá tính, bụi bặm, pixie là lựa chọn tuyệt vời để bạn thay đổi chính mình trong dịp Tết sắp đến.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 3
Ngoài tác dụng giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn, kiểu tóc pixie còn mang đến vẻ ngoài tinh nghịch, trẻ trung - Ảnh: Internet
Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 4
Nếu sở hữu mái tóc mỏng, thưa, bạn có thể chọn kiểu pixie cắt layer, bấm phồng chân - Ảnh: Byrdie

Tóc lob thẳng mái rẽ ngôi giữa

Theo các chuyên gia tạo mẫu, mái tóc lob thẳng tự nhiên tạo cảm giác bóng mượt rất thu hút. Hơn thế, độ dài ngang xương đòn góp phần kéo dài khuôn mặt, giảm độ mũm mĩm và tròn trịa. Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên cắt phần phía trước ngắn hơn phần sau gáy.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 5
Tóc lob thẳng tự nhiên cùng mái rẽ ngôi giữa che giấu đi phần má phúng phính, bầu bĩnh - Ảnh: Internet
Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 6
Nếu muốn ăn gian vài tuổi, Tết này hãy chọn kiểu tóc lob thẳng với màu đen tự nhiên - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn lọn

Những lọn tóc xoăn ngay cằm sẽ tạo cảm giác khuôn mặt trông dài ra, thon gọn tức thì. Đây là một lựa chọn hoàn hảo để bạn đổi mới phong cách vào dịp Tết sắp đến. 

Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 7
Tóc bob uốn xoăn lọn bồng bềnh sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi nhuộm màu nâu sáng, nâu trầm - Ảnh: Internet
Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 8
Đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách quyến rũ, nữ tính, tóc bob uốn lọn sẽ là phương án tối ưu - Ảnh: Internet

Tóc lob uốn gợn sóng

Nhờ cách uốn gợn sóng, kiểu tóc này sẽ tạo thành nhiều lớp, nhờ đó định hình khuôn mặt, che giấu đi khuyết điểm.

Theo các chuyên gia, tóc lob uốn sóng làm nổi bật đôi mắt và môi trên khuôn mặt.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 9
Tóc lob uốn xoăn gợn sóng giúp nụ cười trở nên rạng ngời hơn - Ảnh: Internet
Nhà tạo mẫu nổi tiếng gợi ý 5 kiểu tóc ngắn phù hợp nhất với khuôn mặt tròn, cứ cắt là trẻ trung, xinh đẹp ngay - Ảnh 10
Với ưu điểm làm các đường nét trên khuôn mặt nổi bật hơn, kiểu tóc lob uốn xoăn gợn sóng cực kỳ phù hợp với lối trang điểm nhấn vào môi và mắt - Ảnh: Internet

Với 5 gợi ý cực kỳ tuyệt vời trên, cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn sẽ có được kiểu tóc phù hợp và tự tin hơn trong dịp Tết sắp đến.

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