Ngày Tết xinh lung linh, không sợ nhàm chán nhờ các cách uốn tóc tại nhà đẹp chuẩn salon này

Thời trang 15/02/2018 13:53

Các cách uốn tóc tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn "biến hóa" diện mạo trong suốt dịp Tết.

Trong dịp Tết, nếu cảm thấy kiểu tóc của mình quá nhàm chán, hãy học ngay các cách uốn tóc tại nhà dưới đây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ sở hữu một diện mạo hoàn toàn khác, xinh đẹp và lung linh hơn rất nhiều.

Cách uốn tóc tại nhà bằng giấy

Chỉ bằng vài mảnh giấy mềm và thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây, bạn sẽ có được mái tóc uốn xoăn tự nhiên, bồng bềnh không thua kém gì làm ngoài tiệm.

Cách uốn tóc gợn sóng tại nhà

Tóc uốn gợn sóng đang là xu hướng được phái đẹp yêu thích và áp dụng nhiều nhất. Kiểu tóc uốn này mang đến cho phụ nữ sự cổ điển, cá tính và cực kỳ quyến rũ.

Nếu chưa kịp thực hiện trước Tết, bạn hãy áp dụng cách uốn tại nhà dưới đây, kết quả đạt được sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Ngày Tết xinh lung linh, không sợ nhàm chán nhờ các cách uốn tóc tại nhà đẹp chuẩn salon này - Ảnh 1
Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay kiểu tóc uốn gợn sóng vô cùng đẹp, cổ điển và cá tính - Ảnh: Internet

Cách uốn đuôi tóc tại nhà

Đi chơi nhiều ngày với một kiểu tóc dài xõa thẳng khiến bạn trở nên nhàm chán và một màu. Vậy thì thử ngay cách uốn đuôi tóc đơn giản dưới đây. Phần đuôi được uốn bồng bềnh, tự nhiên sẽ khiến gương mặt của bạn thêm xinh xắn, nổi bật và thời thượng.

Chỉ với những dụng cụ quen thuộc, cách thực hiện dễ dàng, bạn đã có được những kiểu tóc uốn vừa đẹp vừa tự nhiên ngay tại nhà. Những cách uốn tóc này sẽ giúp bạn "biến hóa" diện mạo trong suốt dịp Tết. Không những thế, mái tóc uốn còn giúp phái đẹp trở nên trẻ trung và thu hút mọi ánh nhìn.

Chúc bạn thành công!

Ngày Tết muốn diện áo dài thật duyên dáng , đừng bỏ qua 5 kiểu tóc cực xinh này nhé!

Ngày Tết muốn diện áo dài thật duyên dáng , đừng bỏ qua 5 kiểu tóc cực xinh này nhé!

Làm thế nào để có mái tóc phù hợp với tà áo dài truyền thống mà vẫn có được một hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ trong ngày Tết!

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