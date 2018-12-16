Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này

Thời trang 16/12/2018 10:36

Brightside đã chia sẻ 8 sự kết hợp trang phục khiến phong cách ăn mặc trở nên lố bịch, lỗi thời mà phụ nữ phải tránh xa.

Để sở hữu phong cách ăn mặc thời thượng, hiện đại và sang trọng, bạn tuyệt đối nên tránh xa 8 cách phối đồ sau đây.

1. Giày cao đến đùi và váy dài qua gối

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 1

Giày cổ quá cao kết hợp với chiếc váy dài làm cho đôi chân trông ngắn hơn - Ảnh: Brightside

Thay vào đó bạn nên mang giày cao đến mắt cá chân hoặc giày thể thao mỗi khi diện váy dài. Nếu vẫn muốn kết hợp giày cao đến đùi với váy dài, bạn nên chọn váy có eo cao.

2. Giày cao đến đùi và quần áo nhiều họa tiết

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 2

Quá nhiều chi tiết và các yếu tố trang trí làm cho hình ảnh của bạn trông diêm dúa, quê mùa - Ảnh: Brightside

Thay vào đó bạn nên phối hợp giày cao đến đùi với trang phục đơn sắc, tiết chế tối đa chi tiết. Theo đó, một chiếc váy có họa tiết sinh động trông tuyệt vời khi kết hợp cùng kiểu giày đơn giản.

3. Váy maxi và áo khoác dài

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 3

Váy maxi và áo khoác thon dài kết hợp với nhau khiến bạn trông lùn đivaf làm lệch tỉ lệ cơ thể - Ảnh: Brightside

Thay vào đó bạn nên mặc váy dài với áo khoác lửng. Ngoài ra, nên mặc áo khoác dài với quần jean hoặc quần dài.

4. Váy cocktail và boot/giày cao đến mắt cá chân

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 4

Váy cocktail phù hợp để mặc trong lễ kỷ niệm, tiệc tùng. Giày thông thường hoặc giày cao đến mắt cá chân không thích hợp cho những sự kiện này - Ảnh: Brightside

Thay vào đó bạn nên đi một đôi cao gót thanh lịch khi đến các sự kiện lễ hội. Nếu bạn đi dép có gót, đừng mặc quần bó.

5. Giày cao gót và trang phục quân đội

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 5

Nếu mặc chiếc váy ngắn với giày cao gót, bạn sẽ trông quyến rũ quá mức. Nếu đi giày cao gót với đồ quân đội, bạn sẽ trông thật ngớ ngẩn - Ảnh: Brightside

Trang phục quân đội có thể dễ dàng kết hợp với giày thể thao. Bạn cũng có thể thử giày quân đội hoặc giày cao đến mắt cá chân khi diện kiểu quần này.

6. Áo cardigan dài và váy midi mềm mại

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 6

Một chiếc áo len dài không cho phép bạn làm nổi bật vóc dáng, điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mặc cùng chiếc váy midi mềm mại - Ảnh: Brightside

Những chiếc váy midi mềm mại, nhẹ nhàng trông thực sự tốt khi phối cùng áo len ngắn, cả 2 món đồ đều làm nổi bật vòng eo của phụ nữ.

7. Quần culottes và giày thể thao

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 7

Culottes sẽ lấy đi chiều cao của bạn và làm cho đôi chân dài trông ngắn khi bạn mặc chúng với giày thể thao - Ảnh: Brightside

Quần culottes trông thật ấn tượng khi phối cùng giày cao gót. Nếu bạn muốn trông cao hơn, hãy chọn quần culottes và giày có màu sắc tươi sáng.

8. Giày cao đến đùi và áo sơ mi dáng dài

Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này - Ảnh 8

Như bạn đã thấy, sự khác biệt rõ rệt khi phối áo sơ mi dáng dài cùng boot cổ cao đến đùi và sandal cao gót - Ảnh: Brightside

Áo sơ mi dáng dài trông thanh lịch hơn nếu đi cùng đôi cao gót. Nếu diện một chiếc áo sơ mi ngắn, hãy thử kết hợp với quần legging, đi boot hoặc giày cao đến mắt cá chân.

Để vẻ ngoài cũng như phong cách ăn mặc trông thời thượng, hiện đại hơn, bạn nên tránh mắc phải 8 lỗi phối đồ lỗi thời trên.

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