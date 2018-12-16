Nếu không muốn phong cách ăn mặc của bản thân trông quê mùa, lố bịch, phụ nữ nên tránh xa 8 cách phối đồ này

Brightside đã chia sẻ 8 sự kết hợp trang phục khiến phong cách ăn mặc trở nên lố bịch, lỗi thời mà phụ nữ phải tránh xa.
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Để sở hữu phong cách ăn mặc thời thượng, hiện đại và sang trọng, bạn tuyệt đối nên tránh xa 8 cách phối đồ sau đây.
1. Giày cao đến đùi và váy dài qua gối
Thay vào đó bạn nên mang giày cao đến mắt cá chân hoặc giày thể thao mỗi khi diện váy dài. Nếu vẫn muốn kết hợp giày cao đến đùi với váy dài, bạn nên chọn váy có eo cao.
2. Giày cao đến đùi và quần áo nhiều họa tiết
Thay vào đó bạn nên phối hợp giày cao đến đùi với trang phục đơn sắc, tiết chế tối đa chi tiết. Theo đó, một chiếc váy có họa tiết sinh động trông tuyệt vời khi kết hợp cùng kiểu giày đơn giản.
3. Váy maxi và áo khoác dài
Thay vào đó bạn nên mặc váy dài với áo khoác lửng. Ngoài ra, nên mặc áo khoác dài với quần jean hoặc quần dài.
4. Váy cocktail và boot/giày cao đến mắt cá chân
Thay vào đó bạn nên đi một đôi cao gót thanh lịch khi đến các sự kiện lễ hội. Nếu bạn đi dép có gót, đừng mặc quần bó.
5. Giày cao gót và trang phục quân đội
Trang phục quân đội có thể dễ dàng kết hợp với giày thể thao. Bạn cũng có thể thử giày quân đội hoặc giày cao đến mắt cá chân khi diện kiểu quần này.
6. Áo cardigan dài và váy midi mềm mại
Những chiếc váy midi mềm mại, nhẹ nhàng trông thực sự tốt khi phối cùng áo len ngắn, cả 2 món đồ đều làm nổi bật vòng eo của phụ nữ.
7. Quần culottes và giày thể thao
Quần culottes trông thật ấn tượng khi phối cùng giày cao gót. Nếu bạn muốn trông cao hơn, hãy chọn quần culottes và giày có màu sắc tươi sáng.
8. Giày cao đến đùi và áo sơ mi dáng dài
Áo sơ mi dáng dài trông thanh lịch hơn nếu đi cùng đôi cao gót. Nếu diện một chiếc áo sơ mi ngắn, hãy thử kết hợp với quần legging, đi boot hoặc giày cao đến mắt cá chân.
Để vẻ ngoài cũng như phong cách ăn mặc trông thời thượng, hiện đại hơn, bạn nên tránh mắc phải 8 lỗi phối đồ lỗi thời trên.