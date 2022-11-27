Mỹ nhân Việt "đụng độ" áo ngắn một gang tay quyến rũ, "cháy" hơn cả nắng hè

Thời trang 27/11/2022 12:45

Mùa hè nóng nực cũng là lúc các mỹ nhân Việt đua nhau lăng xê những chiếc áo ngắn chỉ bằng một gang tay. Không chỉ hút mắt người nhìn vì độ "chanh sả" mà còn sexy hết nấc.

Xu hướng áo một gang không chỉ mang đến cho dàn mỹ nhân Vbiz một "giao diện" cực cháy mà còn khiến công chúng được dịp mãn nhãn với những outfit táo bạo. Nhiều sao nữ lựa chọn nó để mặc đi dạo phố, đi ăn uống hay ngay cả tham ra các sự kiện quốc tế. Vậy mỹ nhân nào mới là người sở hữu chiếc áo ngắn kỷ lục nhất?

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 1

Vốn theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, Lương Thùy Linh "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng chiếc áo một gang nhỏ xíu như chỉ vừa che đủ vòng một. 

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 2

Với set đồ này, Châu Bùi lại mang đến một phong cách phóng khoáng, tự do.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 3

Hiền Thục không ngại đọ sắc với đàn em khi theo đuổi xu hướng thời trang áo một gang siêu gợi cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ và tấm tắc khen ngợi.

 

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 4

Ngọc Trinh dùng một chiếc khăn lụa để biến tấu thành chiếc áo ngắn chưa đến một gang tay một cách tài tình.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 5

Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến fan phải "xịt máu mũi" khi khoác lên mình chiếc chân váy chữ A kết hợp cùng áo croptop 2 dây ngắn chưa tới một gang tay khoe vóc dáng quyến rũ.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 6

Minh Tú khoe thềm ngực quyến rũ trong chiếc áo siêu ngắn, kết hợp với blazer và quần tây đồng điệu tạo nên một bộ đồ rất thời trang.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 7

Hoàng Thùy Linh trông vừa nữ tính vừa sang trọng với set đồ này.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 8

Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chưng diện mẫu áo croptop siêu ngắn cùng quần bó sát khoe đường cong khi đi dạo phố.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 9

Quỳnh Anh Shyn thu hút ánh nhìn khi diện chiếc quần da ống loe cạp cao dài quét đất, phối cùng áo dáng cup ngực dài chưa bằng gang tay và khoác ngoài trench coat cùng tông với áo.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 10

Áo có độ dài chỉ vừa một gang tay phù hợp với những người có vòng eo phẳng lì như Thiều Bảo Trang.

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 11

Trên thảm đỏ một sự kiện, Minh Triệu diện áo bra-top sexy kết hợp chân váy dài xẻ tà, chất liệu nhung.

 

Mỹ nhân Việt 'đụng độ' áo ngắn một gang tay quyến rũ, 'cháy' hơn cả nắng hè - Ảnh 12

Elle Trần khác lạ trong mẫu áo ngắn rằn ri kết hợp với quần bó ống. 

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