Mỹ nhân Việt "đụng độ" áo ngắn một gang tay quyến rũ, "cháy" hơn cả nắng hè

Xu hướng áo một gang không chỉ mang đến cho dàn mỹ nhân Vbiz một "giao diện" cực cháy mà còn khiến công chúng được dịp mãn nhãn với những outfit táo bạo. Nhiều sao nữ lựa chọn nó để mặc đi dạo phố, đi ăn uống hay ngay cả tham ra các sự kiện quốc tế. Vậy mỹ nhân nào mới là người sở hữu chiếc áo ngắn kỷ lục nhất?

Vốn theo đuổi phong cách thời trang táo bạo, Lương Thùy Linh "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng chiếc áo một gang nhỏ xíu như chỉ vừa che đủ vòng một.

Với set đồ này, Châu Bùi lại mang đến một phong cách phóng khoáng, tự do.

Hiền Thục không ngại đọ sắc với đàn em khi theo đuổi xu hướng thời trang áo một gang siêu gợi cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ và tấm tắc khen ngợi.

Ngọc Trinh dùng một chiếc khăn lụa để biến tấu thành chiếc áo ngắn chưa đến một gang tay một cách tài tình.

Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến fan phải "xịt máu mũi" khi khoác lên mình chiếc chân váy chữ A kết hợp cùng áo croptop 2 dây ngắn chưa tới một gang tay khoe vóc dáng quyến rũ.

Minh Tú khoe thềm ngực quyến rũ trong chiếc áo siêu ngắn, kết hợp với blazer và quần tây đồng điệu tạo nên một bộ đồ rất thời trang.

Hoàng Thùy Linh trông vừa nữ tính vừa sang trọng với set đồ này.

Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chưng diện mẫu áo croptop siêu ngắn cùng quần bó sát khoe đường cong khi đi dạo phố.

Quỳnh Anh Shyn thu hút ánh nhìn khi diện chiếc quần da ống loe cạp cao dài quét đất, phối cùng áo dáng cup ngực dài chưa bằng gang tay và khoác ngoài trench coat cùng tông với áo.

Áo có độ dài chỉ vừa một gang tay phù hợp với những người có vòng eo phẳng lì như Thiều Bảo Trang.

Trên thảm đỏ một sự kiện, Minh Triệu diện áo bra-top sexy kết hợp chân váy dài xẻ tà, chất liệu nhung.

Elle Trần khác lạ trong mẫu áo ngắn rằn ri kết hợp với quần bó ống.