Muốn là người sành thời trang và có gu ăn mặc sang chảnh, hãy diện đồ theo 5 xu hướng này

Dưới đây là các xu hướng dự đoán sẽ lên ngôi trong năm 2019 mà phụ nữ không nên bỏ qua.

Nếu mong muốn trở thành người am hiểu về thời trang , cũng như sở hữu phong cách ăn mặc cá tính, nổi bật và hiện đại, chắc chắn bạn phải thường xuyên cập nhật các xu hướng mới.

Nhờ cách nhuộm sử dụng nhiều màu sắc đối nghịch hòa lẫn vào nhau, kiểu trang phục này tạo nên sự lạ mắt, nổi bật và cực kỳ hiện đại.

Mẫu đầm chữ A bèo nhún quen thuộc bỗng trở nên khác lạ và phong cách hơn nhờ sự kết hợp màu sắc này - Ảnh: Internet

Sử dụng phương pháp loang màu để tạo thành họa tiết trên nền vải giúp chiếc váy trông đặc sắc hơn - Ảnh: Internet

Váy xòe ngọt ngào nữ tính với nhiều màu sắc tông hồng - Ảnh: Internet

Họa tiết da động vật

Để bảo vệ môi trường, bạn nên chọn các loại trang phục họa tiết động vật nhân tạo. Trong năm 2019 này, họa tiết da ngựa vằn, cá sấu, báo sẽ cực kỳ nổi trội.

Cách phối đồ với chân váy họa tiết da báo vừa hợp xu hướng vừa tôn dáng - Ảnh: Internet

Set đồ gồm áo phông, quần jean đơn giản trở nên nổi bật và cá tính hơn nhờ áo khoác họa tiết da báo - Ảnh: Internet

Quỳnh Anh Shyn diện áo croptop ôm body cùng quần jean form rộng thời thượng và cổ điển. Cô còn khéo léo phối túi xách cùng họa tiết da báo với áo - Ảnh: Internet

Giày đế vuông

Dường như trong năm 2019, những xu hướng thời trang cổ điển trở lại vô cùng mạnh mẽ, điển hình là mẫu giày đế vuông.

Giày đế vuông cực kỳ phù hợp với các kiểu quần ống rộng, ống suông - Ảnh: Internet

Giày cao gót đế vuông nhỏ này cũng là lựa chọn cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet

Kiểu dáng giày búp bê đế vuông thiết kế cổ điển này đang là món đồ được phụ nữ săn lùng nhiều nhất - Ảnh: Internet

Băng đô

Trong năm 2019, kiểu phụ kiện tóc điệu đà và nữ tính này cũng là một xu hướng thời trang dự đoán sẽ lên ngôi trở lại. Đối với những cô nàng dịu dàng, yêu thích phong cách ngọt ngào, đây thực sự là một tin vui.

Băng đô làm tăng vẻ nhí nhảnh và đáng yêu cho bạn gái - Ảnh: Internet

Thêm chiếc phụ kiện này, bạn sẽ trẻ ra rất nhiều - Ảnh: Internet

Thời điểm xuân hè cực kỳ phù hợp để diện băng đô sáng màu trong các dịp du lịch - Ảnh: Internet

Áo khoác oversize

Kiểu áo khoác này đã trở nên thịnh hành từ cuối năm 2018 và trụ vững vị trí trong danh sách các xu hướng thời trang đến nay. Diện mẫu áo này, phụ nữ sẽ trông khỏe khoắn, nổi bật và sang chảnh hơn hẳn.

Để chiếc áo khoác oversize không che lấp đi vóc dáng, bạn có thể sử dụng thắt lưng - Ảnh: Internet

Vào mùa xuân, bạn nên diện các kiểu áo khoác oversize từ vải mỏng, nhẹ để thoải mái hơn - Ảnh: Internet

Áo khoác jean oversize cũng là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" 5 xu hướng thời trang trên và áp dụng ngay, đảm bảo gu ăn mặc của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.