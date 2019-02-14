Muốn là người sành thời trang và có gu ăn mặc sang chảnh, hãy diện đồ theo 5 xu hướng này

Học whowhatwear 5 xu hướng thời trang sẽ lên ngôi trong năm 2019 sau đây để áp dụng, chắc chắn bạn sẽ trở thành một người sở hữu phong cách nổi bật, sang chảnh.
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Nếu mong muốn trở thành người am hiểu về thời trang, cũng như sở hữu phong cách ăn mặc cá tính, nổi bật và hiện đại, chắc chắn bạn phải thường xuyên cập nhật các xu hướng mới.
Dưới đây là các xu hướng dự đoán sẽ lên ngôi trong năm 2019 mà phụ nữ không nên bỏ qua.
Xu hướng thời trang 2019
Trang phục màu sắc loang lỗ
Nhờ cách nhuộm sử dụng nhiều màu sắc đối nghịch hòa lẫn vào nhau, kiểu trang phục này tạo nên sự lạ mắt, nổi bật và cực kỳ hiện đại.
Họa tiết da động vật
Để bảo vệ môi trường, bạn nên chọn các loại trang phục họa tiết động vật nhân tạo. Trong năm 2019 này, họa tiết da ngựa vằn, cá sấu, báo sẽ cực kỳ nổi trội.
Giày đế vuông
Dường như trong năm 2019, những xu hướng thời trang cổ điển trở lại vô cùng mạnh mẽ, điển hình là mẫu giày đế vuông.
Băng đô
Trong năm 2019, kiểu phụ kiện tóc điệu đà và nữ tính này cũng là một xu hướng thời trang dự đoán sẽ lên ngôi trở lại. Đối với những cô nàng dịu dàng, yêu thích phong cách ngọt ngào, đây thực sự là một tin vui.
Áo khoác oversize
Kiểu áo khoác này đã trở nên thịnh hành từ cuối năm 2018 và trụ vững vị trí trong danh sách các xu hướng thời trang đến nay. Diện mẫu áo này, phụ nữ sẽ trông khỏe khoắn, nổi bật và sang chảnh hơn hẳn.
"Bỏ túi" 5 xu hướng thời trang trên và áp dụng ngay, đảm bảo gu ăn mặc của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.