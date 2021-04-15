Mốt áo thắt dây chéo phô 'rãnh' sâu hun hút, khoe khéo vòng 1 được giới trẻ ưa chuộng nhất mùa hè này

Thời trang 15/04/2021 11:04

Những chiếc áo hot thắt dây chéo trước ngực đang là item được nhiều cô gái trẻ săn lùng và tha hồ chưng diện trong mùa hè nóng bỏng này.

Nằm trong xu hướng đồ tuổi teen đang gây sốt, chiếc áo croptop với đường đan dây lắt léo trước ngực hoặc hai bên sườn được các cô gái ngày càng ưa chuộng. Đây cũng là trào lưu đang được các sao Hàn Quốc - Nhật Bản cực lăng xê.

Kiểu áo đan dây này lần đầu tiên xuất hiện là trên trang phục đồ bơi, nó có thiết kế ôm sát với điểm nhấn táo bạo là phần cổ khoét sâu được tô điểm bởi những hàng dây đan chéo. Phần dây này có thể được cố định hẳn hoặc có thể điều chỉnh được tùy vào từng loại áo khác nhau.

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Kiểu áo đan dây này lần đầu tiên xuất hiện là trên trang phục đồ bơi - Ảnh: Internet
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Cô nàng Nhã Thy cũng là một cái tên gây chú ý trên mạng xã hội nhờ phong cách sexy, táo bạo với kiểu áo thắt dây chéo trước ngực - Ảnh: Internet
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Cô nàng Trần Nhã Ca cũng không nằm ngoài làn sóng hot hit mà chiếc áo đặc biệt này mang lại - Ảnh: Internet

Chiếc áo với chi tiết đan dây đặc biệt đã giúp các cô nàng có thể khoe vòng 1 căng tròn, cuốn hút cùng body bốc lửa.

Không chỉ riêng các ngôi sao nước ngoài, tại Việt Nam rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng phong cách thời trang táo bạo này. Tuy nhiên, không phải ai diện cũng xinh, nhiều cô nàng bị cho là "gái hư" khi mặc kiểu áo hot hit này xuống phố.

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Nhã Thy khiến người hâm mộ thích thú khi biến hóa thành cô nữ sinh gợi cảm trong set đồ trẻ trung - Ảnh: Internet
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Tuy hở bạo nhưng không hề phản cảm, cô nàng Nhã Thy rất được khen ngợi khi diện item này - Ảnh: Internet
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Hot girl Trần Đoàn Bảo Ngọc cũng tích cực lăng xê kiểu áo này - Ảnh: Internet
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Nếu nói về trình ăn mặc, phong cách thời trang và cách mix match khiến dân tình náo loạn không ai qua được hot girl Sài Gòn - Võ Ngọc Trân - Ảnh: Internet

Câu nói "mích lòng trước, đặng lòng sau" rất đúng trong trường hợp của chiếc áo này. Item teen này mặc dù rất được lòng các cô nàng năng động nhưng cực kỳ mất lòng với các bậc phụ huynh. Nhiều người còn tỏ thái độ cực gay gắt khi con cái diện chiếc áo này xuống phố. Vậy nên, các nàng khi mặc áo này cũng nên chọn lựa hoàn cảnh cho phù hợp tránh để không vừa mắt bậc tiền bối nhé!

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