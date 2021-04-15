Mốt áo thắt dây chéo phô 'rãnh' sâu hun hút, khoe khéo vòng 1 được giới trẻ ưa chuộng nhất mùa hè này

Những chiếc áo hot thắt dây chéo trước ngực đang là item được nhiều cô gái trẻ săn lùng và tha hồ chưng diện trong mùa hè nóng bỏng này.
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Nằm trong xu hướng đồ tuổi teen đang gây sốt, chiếc áo croptop với đường đan dây lắt léo trước ngực hoặc hai bên sườn được các cô gái ngày càng ưa chuộng. Đây cũng là trào lưu đang được các sao Hàn Quốc - Nhật Bản cực lăng xê.
Kiểu áo đan dây này lần đầu tiên xuất hiện là trên trang phục đồ bơi, nó có thiết kế ôm sát với điểm nhấn táo bạo là phần cổ khoét sâu được tô điểm bởi những hàng dây đan chéo. Phần dây này có thể được cố định hẳn hoặc có thể điều chỉnh được tùy vào từng loại áo khác nhau.
Chiếc áo với chi tiết đan dây đặc biệt đã giúp các cô nàng có thể khoe vòng 1 căng tròn, cuốn hút cùng body bốc lửa.
Không chỉ riêng các ngôi sao nước ngoài, tại Việt Nam rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng phong cách thời trang táo bạo này. Tuy nhiên, không phải ai diện cũng xinh, nhiều cô nàng bị cho là "gái hư" khi mặc kiểu áo hot hit này xuống phố.
Câu nói "mích lòng trước, đặng lòng sau" rất đúng trong trường hợp của chiếc áo này. Item teen này mặc dù rất được lòng các cô nàng năng động nhưng cực kỳ mất lòng với các bậc phụ huynh. Nhiều người còn tỏ thái độ cực gay gắt khi con cái diện chiếc áo này xuống phố. Vậy nên, các nàng khi mặc áo này cũng nên chọn lựa hoàn cảnh cho phù hợp tránh để không vừa mắt bậc tiền bối nhé!