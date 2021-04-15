Mốt áo thắt dây chéo phô 'rãnh' sâu hun hút, khoe khéo vòng 1 được giới trẻ ưa chuộng nhất mùa hè này

Nằm trong xu hướng đồ tuổi teen đang gây sốt, chiếc áo croptop với đường đan dây lắt léo trước ngực hoặc hai bên sườn được các cô gái ngày càng ưa chuộng. Đây cũng là trào lưu đang được các sao Hàn Quốc - Nhật Bản cực lăng xê.

Kiểu áo đan dây này lần đầu tiên xuất hiện là trên trang phục đồ bơi, nó có thiết kế ôm sát với điểm nhấn táo bạo là phần cổ khoét sâu được tô điểm bởi những hàng dây đan chéo. Phần dây này có thể được cố định hẳn hoặc có thể điều chỉnh được tùy vào từng loại áo khác nhau.