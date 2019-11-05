Mix đồ với quần short vải cực ngọt giúp nàng tỏa sáng

Trước khi tìm hiểu về những cách phối độc đáo từ loại quần short nữ thông dụng thì chúng ta sẽ giữ lại chất liệu kaki, một chất liệu mà dù thiết kế quần short ở mẫu mã nào cũng toát lên chất cá tính.

Bên cạnh quần short jean thì mix đồ với quần short vải cũng là một lựa chọn được nhiều cô nàng ưa thích. Quần short được xem là lựa chọn số 2, chỉ đứng sau chất liệu jean luôn đứng top trong thời trang qua mọi thập kỷ. Các cô nàng sành điệu đang mê mẩn với các kiểu quần short vải đa dạng, còn bạn thì sao?

Khi phối cùng áo thun hay áo sơ mi đều tôn lên một vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn. Thêm một vài phụ kiện khi áp dụng cách phối đồ với quần short kaki nữ sẽ có một nét bụi bặm nhưng trang nhã, hãy thử xem!

Những chiếc quần short được làm từ chất liệu kaki thường là lựa chọn hàng đầu của những cô nàng ưa thích sự đơn giản và nhẹ nhàng nhưng không kém cạnh độ chất như chất liệu jean. Chất liệu đặc biệt này không quá mềm như vải cũng không quá cứng như jean mà có độ mềm vừa phải lại rất thoải mái.

Cách phối đồ với quần short vải ống rộng

Cách phối đồ với quần short vải ống rộng

Quần short vải ống rộng luôn tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng khi vận động và cũng là một phong cách phóng khoáng cực ấn tượng. Loại quần này chiếm lấy đại đa số các cô nàng bởi chúng không hề kén cá chọn canh, phù hợp với tất cả các vóc dáng từ thấp tới cao, từ gầy tới mập. Khi mix cùng áo thun, áo dáng rộng hay áo len đều đẹp ở mọi góc nhìn.

Cách phối đồ với quần short nữ

Có đa dạng mẫu mã và cũng từ đó xuất hiện vô vàn cách mix & match khác nhau đối với quần short nữ. Chất liệu vải được biết đến với sự mềm mại mỏng nhẹ tạo cảm giác cực nữ tính cho phái đẹp, thế nhưng khi đến với các cô nàng ghiền thời trang thì tất cả sẽ được phối hợp trở nên đa phong cách một cách lạ kỳ.

Áo hai dây mix quần short vải



Đáng yêu với áo hai dây mix quần short vải

Trong các cách mix đồ với quần short vải thì gần đây áo hai dây hoặc áo sát nách luôn là lựa chọn thoải mái nhất đối với các cô nàng, đặc biệt các cô nàng có xương quai xanh và bờ vai mỏng manh sẽ trở nên thời trang và quyến rũ lạ kỳ với chiếc áo hai dây. Đi dạo phố cuối tuần, du lịch mà kèm theo một chiếc túi cói, túi tote vải cùng chiếc mũ hơi rộng vành là chuẩn không cần chỉnh.

Mix áo sơ mi và quần short vải



Thời trang công sở áo sơ mi mix quần short vải

Gần đây thời trang công sở đã thoáng hơn, vậy thì các cô nàng còn ngần ngại chi mà không cho vào bộ sưu tập quần áo công sở một set đồ áo sơ mi và quần short vải nhỉ! Một chiếc áo sơ mi trơn màu phông rộng trông thật xinh xắn và thanh lịch phải không nào? Để phá cách hơn hãy thử mặc sơ mi nửa vạt bung ra ngoài xem sao nhé! Set đồ sẽ hoàn mỹ hơn khi được mix & match cùng một đôi giày sandal hay giày mule, các nàng nhé!

Áo phông mix cùng quần short vải



Các nhà thiết kế tạo cảm hứng từ việc tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng dành cho phái đẹp để cho ra đời một sản phẩm áo chiếm trọn trái tim các cô nàng với tên gọi là áo phông. Chiếc áo này dường như sinh ra để song hành cùng quần short vải để tôn vinh đôi chân dài nuột nà, hack chiều cao cho các cô nàng nấm lùn.

Quần short vải mix với áo blouse

Dịu dàng nữ tính là 2 tính từ dành cho vẻ đẹp của các cô gái khi diện trên mình chiếc áo blouse và quần short vải. Bộ đôi này có một tổng thể mềm mại, nhẹ nhàng lại vô cùng thanh lịch. Điều đáng chú ý ở đây là item này có thể diện ở mọi lúc mọi nơi, cả khi đi làm hay đi chơi đều ổn.

Diện cả cây trắng phong cách

Khi đã biết cách phối các kiểu quần áo với nhau, hãy thử thay đổi một chút cho đời thêm tươi qua màu sắc nhé! Hãy thử phối cả cây trắng từ áo đến quần, một chiếc nón trắng và đôi giày tông xoẹt tông sẽ trông quý tộc nhẹ tênh và cực kỳ phong cách. Hãy quên đi quan điểm áo quần cùng một màu sẽ không có điểm nhấn đi, bởi đôi khi sự khác biệt tạo nên cá tính!

Mix đồ với quần short vải cạp cao

Khi mix đồ với quần short vải cạp cao sẽ tạo cảm giác đôi chân dài miên man, tôn trọn 3 vòng của các cô nàng. Một chiếc quần vải cạp cao mix cùng nhiều chiếc áo thun 7 màu sắc dành trọn cho 1 tuần là một quyết định sáng suốt cho tủ đồ của bạn vừa gọn vừa có nhiều sự thay đổi trong 7 ngày rồi đó.

Quần short vải 2 tầng hoặc váy giả quần



Quần short vải 2 tầng phá cách

Khi bạn quá yêu quần short vải nhưng đã sưu tập đủ bộ màu sắc và kiểu dáng từ quần lưng ngắn đến lưng cao thì quần short vải 2 tầng hoặc váy giả quần không những dễ thương duyên dáng mà còn phá cách nữa nhé! Bộ trang phục sẽ đáng yêu hơn khi được mix cùng giày sandal hoặc slip on cùng một chiếc túi xách xinh xắn.

Quần short vải hoa

Bạn đã chán các mẫu mã quần short vải đơn điệu thì hãy sắm ngay cho mình một chiếc quần short vải hoa để cho vào tủ quần áo. Chất liệu hoa sặc sỡ cho mùa hè nắng vàng và hoa dịu nhẹ cho mùa thu đông sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những dịp du lịch, chắc hẳn khi lên hình sẽ nổi bật và đáng yêu lắm nhé!

Quần short vải đen

Nếu bạn là một người mù thời trang và không có khiếu thẩm mỹ thì đừng vội phối đồ kẻo thành thảm họa thời trang đấy! Lựa chọn an toàn dành cho bạn là chiếc quần short vải đen tiện dụng. Màu sắc này tròn tròn mũm mĩm hay thon gọn cũng đều có thể mặc đẹp. Quan trọng là màu đen rất dễ chịu trong việc phối áo, bạn có thể mix cùng sơ mi hay áo thun và màu gì cũng đều đồng điệu được với quần short vải đen.

Quần short vải đũi

Quần có chất liệu vải đũi luôn được săn lùng nhiều nhất và chưa bao giờ hết hot nhờ và chất đũi thô, mặc nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt, lớp vải không quá dày tạo độ thông thoáng và mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái cho người sử dụng. Chính vì thế một chiếc quần short vải đũi không thể thiếu trong ngăn tủ quần áo nhà các cô nàng.

Quần short vải thun

Các tín đồ thời trang rất ưa chuộng loại quần short vải thun này, cũng như quần short vải đến từ các chất liệu khác như đũi, kaki thì quần short vải thun có đặc tính co giãn tốt, các cô nàng năng động tha hồ vận động. Quần short vải thun cũng không quá khó để phối đồ, các nàng cũng sẽ trông sành điệu hơn khi phối cùng áo thun cùng chất liệu hoặc thun trơn, áo sơ mi các kiểu.

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Mix với quần short vải sọc

Cách phối đơn giản nhất mà ai cũng biết là quần trơn sẽ phối cùng áo sọc và có họa tiết, còn quần sọc sẽ phối ngược lại. Tuy nhiên bên cạnh quần short vải hoa thì quần short vải sọc cũng duyên dáng vô cùng, tạo điểm nhấn cho chiếc quần short thêm xinh.

Công thức mix & match áo phông và quần short vải năng động trẻ trung

Công thức mix and match này sẽ làm cho tủ quần áo của các cô nàng thêm phong phú. Combo quần short vải lưng cao và áo thun trơn cách điệu cùng giày sneaker đang khuấy đảo các tín đồ thời trang và trông bạn sẽ cá tính hơn khi diện quần short vải và khoác thêm một chiếc áo sơ mi phông rộng bên ngoài. Dù bạn là cô nàng tinh nghịch, sành điệu hay nổi loạn thì hãy lựa chọn cho mình cách mix đồ với quần short vải phù hợp với cá tính của chính mình nhất nhé!