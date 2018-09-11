Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018

Đà Lạt có thời tiết biến chuyển linh hoạt như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày. Do đó, du lịch Đà Lạt bạn cần chuẩn bị trang phục không chỉ đẹp mà mà còn phải thích hợp với thời tiết, nếu còn băn khoăn thì dưới đây là những cách mix đồ đi Đà Lạt được các bạn trẻ yêu thích.
- Phong cách mix đồ style Hàn Quốc ngày hè khiến bạn cứ 'nổi bần bật'
- Nếu lười mix đồ, các nàng cứ diện "set cả cây” này để vừa tiết kiệm thời gian mà trông vẫn xinh xắn vô cùng
1. Buổi sáng với thời tiết mát mẻ
Trong thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, êm dịu bạn có thể lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng như đi du xuân.
Một vài gợi ý thú vị dành cho bạn đó là:
Áo sơ mi + Chân váy
Mix áo sơ mi cổ điển cùng chân váy là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Không chỉ mang đến vẻ năng động trẻ trung mà còn rất cổ và "chất lừ"
Quần Jean + Áo Pull/ Sweatshirt
Phối áo pull - quần jeans là set đồ đơn giản, không bao giờ lỗi mốt và thích hợp với mọi tình huống. Bạn có thể lựa chọn những kiểu quần jean như jeans rách gối, eans ống lửng hay boyfriend jeans để tăng thêm độ cá tính.
Sweatshirt + Chân váy dài
Áo sweatshirt và chân váy dài tưởng chừng sẽ đối nghịch nhưng khi mix chung lại có thể tạo phong cách cực kỳ cá tính, năng động mà lại không làm mất đi nét duyên dáng, nữ tính.
Bạn nên lựa chọn gam màu dịu nhẹ và phối thêm với một đôi giày đế bệt để trang phục thêm hoàn hảo, chẳng mấy chốc mà bạn đã là nang tiểu thư mang phong cách Pháp đặc trưng.
2. Buổi trưa như ngày hè nóng nực
Thời tiết buổi trưa nóng nực như ngày hè chính là thời điểm phù hợp để bạn diện những trang phục mát mẻ, thoải mái và tôn vóc dáng của mình. Một vài gợi ý hay bạn không nên bỏ qua đó là:
Quần short + Áo pull
Cũng giống như jean, nhưng shorts lại mang đến nhiều hơn sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc.
Bạn có thể mix shorts với áo pull hay chiếc croptop. Nếu muốn trông ngầu hơn thì bạn có thể mix thêm với tất cao cổ và giày thể thao.
Váy liền quyến rũ/ Váy baby doll năng động
Với những cô nàng tiểu thư "bánh bèo" thì váy 2 dây, maxi quyến rũ kết hợp với áo khoác mỏng là một trong những item tuyệt vời không nên bỏ qua.
Bên cạnh đó, những chiếc váy baby doll năng động kết hợp với giày thể thao khỏe khoắn rất thích hợp để bạn tự tin dạo bước quanh quảng trường và tung tăng khắp chợ Đà Lạt.
3. Buổi chiều thời tiết êm dịu như ngày thu
Váy + Áo khoác mỏng
Những bộ váy thanh lịch kết hợp cùng chiếc áo khoác len mỏng sẽ giúp bạn có thể tự tin để dạo bước quanh quảng trường hay tung tăng vòng quanh chợ Đà Lạt mà chẳng phải lo nắng, rét.
Đầm dài
Chic đầm dài không cần mix-match cầu kì cũng đủ để quý cô trở nên thanh nhã, đài cát hơn hẳn. Với một trong những cách mix đồ đi Đà Lạt siêu đẹp này, bạn nên phối thêm một chiếc cardigan hờ hững trên vai.
4. Thời tiết đêm đông lạnh lẽo
Áo bò/ Áo Jacket
Ban đêm ở Đà Lạt thường sẽ có thời tiết lạnh lẽo kèm theo những cơn gió đông. Do đó, bạn cần chuẩn bị trang phục thật ấm áp. Những chiếc áo khoác là item bạn không thể thiếu. Có nhiều kiểu dáng, màu sắc, thiết kế áo khoác khác nhau cho bạn lựa chọn.
Kết hợp áo gió hay áo Jacket cùng chân váy là một gợi ý tuyệt vời giúp bạn siêu xinh.
Quần yếm + Áo pull
Đồ yếm là item được các tín đồ thời trang săn lùng khắp nơi. Nét năng động trẻ trung của quần áo và sự nữ tính đáng yêu của váy yếm là lí do khiến item này rất được yêu thích.
Có nhiều cách mix cho những món yếm nhưng tiện lợi và tối ưu nhất vẫn là phối cùng những chiếc áo pull. Bạn nên chọn những tông màu trung tính và thật tối giản là trông đã cực kỳ thời trang.
Áo len giấu quần
Áo pull dáng dài có dáng suông với độ dài đến ngang đùi hoặc hơn khi ứng dụng phong cách "giấu quần" sẽ giúp bạn trông kín đáo và lịch sự hơn.
Chọn phụ kiện
Mũ và khăn turban là những phụ kiện sẽ giúp cô nàng trông điệu đà, nữ tính hơn. Đồng thời mũ sẽ giúp che đi những khuyết điểm hay che nắng gió nữa.
Bên cạnh đó, bạn hãy chuẩn bị thêm khăn hay nón len để vừa giúp giữ ấm cơ thể vừa trở nên điệu đà, dễ thương và nữ tính hơn.
Để chuyến đi đến thành phố sương mù thật hoàn hảo bạn hãy ghi nhớ những cách mix đồ đi Đà Lạt siêu đẹp vừa chia sẻ trên. Với những công thức mix+match này bạn sẽ dễ dàng có được những tấm hình "sống ảo" siêu đẹp và sành điệu.