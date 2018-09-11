Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018

Thời trang 11/09/2018 14:49

Đà Lạt có thời tiết biến chuyển linh hoạt như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày. Do đó, du lịch Đà Lạt bạn cần chuẩn bị trang phục không chỉ đẹp mà mà còn phải thích hợp với thời tiết, nếu còn băn khoăn thì dưới đây là những cách mix đồ đi Đà Lạt được các bạn trẻ yêu thích.

1. Buổi sáng với thời tiết mát mẻ 

Trong thời tiết buổi sáng khá mát mẻ, êm dịu bạn có thể lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng như đi du xuân. 

Một vài gợi ý thú vị dành cho bạn đó là: 

Áo sơ mi + Chân váy

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 1
Mix áo sơ mi cổ điển với chân váy

Mix áo sơ mi cổ điển cùng chân váy là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Không chỉ mang đến vẻ năng động trẻ trung mà còn rất cổ và "chất lừ"

Quần Jean + Áo Pull/ Sweatshirt

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 2
Set đồ gồm áo pull - quần jeans đơn giản

Phối áo pull - quần jeans là set đồ đơn giản, không bao giờ lỗi mốt và thích hợp với mọi tình huống. Bạn có thể lựa chọn những kiểu quần jean như jeans rách gối, eans ống lửng hay boyfriend jeans để tăng thêm độ cá tính.

Sweatshirt + Chân váy dài

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 3
Mix áo sweatshirt và chân váy dài tạo phong cách cá tính mà rất duyên dáng

Áo sweatshirt và chân váy dài tưởng chừng sẽ đối nghịch nhưng khi mix chung lại có thể tạo phong cách cực kỳ cá tính, năng động mà lại không làm mất đi nét duyên dáng, nữ tính. 

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 4
Lựa chọn gam màu nhẹ nhàng

Bạn nên lựa chọn gam màu dịu nhẹ và phối thêm với một đôi giày đế bệt để trang phục thêm hoàn hảo, chẳng mấy chốc mà bạn đã là nang tiểu thư mang phong cách Pháp đặc trưng. 

2. Buổi trưa như ngày hè nóng nực

Thời tiết buổi trưa nóng nực như ngày hè chính là thời điểm phù hợp để bạn diện những trang phục mát mẻ, thoải mái và tôn vóc dáng của mình. Một vài gợi ý hay bạn không nên bỏ qua đó là:

 Quần short + Áo pull

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 5
Mix quần shorts với áo thun thoải mái

Cũng giống như jean, nhưng shorts lại mang đến nhiều hơn sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 6
Shorts mang lại sự năng động, dễ chịu cho người mặc

Bạn có thể mix shorts với áo pull hay chiếc croptop. Nếu muốn trông ngầu hơn thì bạn có thể mix thêm với tất cao  cổ và giày thể thao.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 7
Mix short với áo khoác jeans để trông ngầu hơn

Váy liền quyến rũ/ Váy baby doll năng động

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 8
Váy 2 dây là lựa chọn bạn không nên bỏ qua

Với những cô nàng tiểu thư "bánh bèo" thì váy 2 dây, maxi quyến rũ kết hợp với áo khoác mỏng là một trong những item tuyệt vời không nên bỏ qua.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 9
Váy trắng voan bồng bềnh, nhẹ nhàng mà rất quyến rũ

Bên cạnh đó, những chiếc váy baby doll năng động kết hợp với giày thể thao khỏe khoắn rất thích hợp để bạn tự tin dạo bước quanh quảng trường và tung tăng khắp chợ Đà Lạt.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 10
Váy baby doll năng động

3. Buổi chiều thời tiết êm dịu như ngày thu

Váy + Áo khoác mỏng

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 11
Váy kết hợp với áo khoác mỏng

Những bộ váy thanh lịch kết hợp cùng chiếc áo khoác len mỏng sẽ giúp bạn có thể tự tin để dạo bước quanh quảng trường hay tung tăng vòng quanh chợ Đà Lạt mà chẳng phải lo nắng, rét.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 12
Cách mix đồ đi Đà Lạt siêu đẹp

Đầm dài

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 13
Đầm dài giúp cô nàng trở nên thanh nhã, đài cát hơn

Chic đầm dài không cần mix-match cầu kì cũng đủ để quý cô trở nên thanh nhã, đài cát hơn hẳn. Với một trong những cách mix đồ đi Đà Lạt siêu đẹp này, bạn nên phối thêm một chiếc cardigan hờ hững trên vai.

4. Thời tiết đêm đông lạnh lẽo

Áo bò/ Áo Jacket

 

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 14
Áo khoác là item không thể thiếu trong thời tiếết Đà Lạt đêm lạnh

Ban đêm ở Đà Lạt thường sẽ có thời tiết lạnh lẽo kèm theo những cơn gió đông. Do đó, bạn cần chuẩn bị trang phục thật ấm áp. Những chiếc áo khoác là item bạn không thể thiếu. Có nhiều kiểu dáng, màu sắc, thiết kế áo khoác khác nhau cho bạn lựa chọn.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 15
Kết hợp áo gió hoặc áo Jacket với chân váy

Kết hợp áo gió hay áo Jacket cùng chân váy là một gợi ý tuyệt vời giúp bạn siêu xinh.

Quần yếm + Áo pull

Đồ yếm là item được các tín đồ thời trang săn lùng khắp nơi. Nét năng động trẻ trung của quần áo và sự nữ tính đáng yêu của váy yếm là lí do khiến item này rất được yêu thích.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 16
Đồ yếm là item được các tín đồ thời trang săn lùng

Có nhiều cách mix cho những món yếm nhưng tiện lợi và tối ưu nhất vẫn là phối cùng những chiếc áo pull. Bạn nên chọn những tông màu trung tính và thật tối giản là trông đã cực kỳ thời trang.

Áo len giấu quần

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 17
Áo len giấu quần

Áo pull dáng dài có dáng suông với độ dài đến ngang đùi hoặc hơn khi ứng dụng phong cách "giấu quần" sẽ giúp bạn trông kín đáo và lịch sự hơn.

Chọn phụ kiện

Mũ và khăn turban là những phụ kiện sẽ giúp cô nàng trông điệu đà, nữ tính hơn. Đồng thời mũ sẽ giúp che đi những khuyết điểm hay che nắng gió nữa.

Mách bạn những cách mix đồ đi Đà Lạt chuẩn trend 2018 - Ảnh 18
Chuẩn bị thêm phụ kiện

Bên cạnh đó, bạn hãy chuẩn bị thêm khăn hay nón len để vừa giúp giữ ấm cơ thể vừa trở nên điệu đà, dễ thương và nữ tính hơn.

Để chuyến đi đến thành phố sương mù thật hoàn hảo bạn hãy ghi nhớ những cách mix đồ đi Đà Lạt siêu đẹp vừa chia sẻ trên. Với những công thức mix+match này bạn sẽ dễ dàng có được những tấm hình "sống ảo" siêu đẹp và sành điệu. 

4 gợi ý mix đồ dự tiệc cưới mùa hè cho nữ vừa mát lại cực sang

4 gợi ý mix đồ dự tiệc cưới mùa hè cho nữ vừa mát lại cực sang

Với những gợi ý mix đồ đi dự tiệc cưới mùa hè cho nữ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ chọn được cho mình một bộ cực kỳ ưng ý, thoáng mát mà vẫn đảm bảo tiêu chí nữ tính, sang trọng.

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