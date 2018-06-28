4 gợi ý mix đồ dự tiệc cưới mùa hè cho nữ vừa mát lại cực sang

Dù cho không biết mặc gì đi dự đám cưới mùa hè thì chắc hẳn ai cũng biết đến một chiếc váy quen thuộc, đó là váy ren trắng. Váy ren trắng phù hợp với rất nhiều dịp khác nhau, từ đi dạo phố, đi làm cho đến đi dự tiệc cưới hay những buổi lễ trang trọng khác.

Đi dự tiệc cưới mùa hè nếu không có ai tư vấn, gợi ý rất khó để có thể mix được những bộ đồ vừa lịch sự lại vừa sang mà vẫn thoải mái, đảm bảo cho chị em phụ nữ cảm thấy tự tin nhất. Hi vọng với những cách phối đồ, lựa chọn váy phù hợp vóc dáng mà vẫn bắt kịp xu hướng dưới đây, bạn có thể tự chọn được một mẫu váy mà mình yêu thích nhé!

Váy ren trắng là món đồ rất dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt khi đi dự tiệc cưới - Ảnh: Internet

Váy ren trắng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để mặc đi dự tiệc cưới mùa hè cho những cô nàng nữ tính, dịu dàng. Một chiếc váy ren xòe chữ A nhẹ nhàng với phần thân trên ôm vừa phải sẽ giúp bạn tôn lên đường nét mà vẫn đem đến sự thoải mái, dễ chịu.

Váy ren trắng dáng xòe phù hợp với các cô gái dịu dàng - Ảnh: Internet

Váy ren trắng với phần cổ trễ vai là món đồ vô cùng hợp mốt trong hè năm nay. Bạn có thể chọn một chiếc đầm dài qua gối với phần thân dưới có tùng xòe rộng một chút, đảm bảo sẽ cực kỳ thu hút ánh nhìn, nổi bật giữa tiệc cưới.

Váy ren trắng trễ vai là món đồ cực xinh và hợp mốt - Ảnh: Internet

Sơ mi trơn phối cùng chân váy midi họa tiết

Một chiếc áo sơ mi trắng hoặc màu be trơn kết hợp với chân váy midi xòe họa tiết nổi bật sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đến dự tiệc cưới. Bộ đồ này vừa thoáng mát lại vẫn đảm bảo sự trang nhã và cực kỳ sang.

Sơ mi trơn mặc với chân váy họa tiết đem lại nét sang trọng, thanh lịch - Ảnh: Internet

Với những kiểu váy họa tiết, bạn không nên chọn áo cũng có họa tiết nữa, sẽ rất rối mắt. Hãy đeo những loại phụ kiện kích cỡ vừa phải và không quá nổi bật vì chiếc chân váy của bạn đã quá bắt mắt rồi.

Váy sơ mi chất liệu voan hè kèm phụ kiện

Nếu là một cô nàng năng động, bạn có thể lựa chọn các kiểu sơ mi dáng dài mặc thành váy, phối cùng với xăng đan cao gót hoặc giày bệt đều rất đẹp và sang. Ngoài ra, để chiếc sơ mi không bị đơn điệu, hãy đeo thêm phụ kiện như vòng cổ, bông tai lớn, vòng tay hoặc đồng hồ nổi bật nhé.

Sơ mi dáng dài nên kết hợp với các loại phụ kiện bản to, nổi bật - Ảnh: Internet

Một chiếc túi cầm tay dáng bì thư cũng là phụ kiện kết hợp cực kỳ thanh lịch với bộ đồ này. Bạn sẽ thoải mái ăn uống, trò chuyện, tham gia các hoạt động của tiệc cưới mà vẫn đảm bảo xinh nổi bật.

Đầm ôm không tay thanh lịch, quyến rũ

Đối với những bữa tiệc tối trong thời tiết mát mẻ hơn thì bạn có thể chọn đầm ôm không tay để mặc. Khi đi dự tiệc cưới mùa hè, hãy chọn những chiếc đầm có tông màu sáng sẽ giúp dịu mắt và đem lại cho bạn cảm giác mát mẻ hơn.

Đầm ôm không tay phù hợp với các buổi tiệc tối - Ảnh: Internet

Đầm ôm mùa hè mặc đi dự tiệc cưới nên chọn những loại có chất liệu voan dày vừa phải, đủ để che khuyết điểm trên cơ thể nhưng không quá dày, bí bách. Đầm ren ôm sát cũng là chiếc váy cực xinh. Hãy chú ý chọn thêm một vài phụ kiện như bông tai, nhẫn, dây chuyền, vòng tay theo bộ để tôn lên vẻ sang trọng, quý phái của mình, bạn nhé!