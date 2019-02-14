Mặc gì đi lễ chùa đầu năm để không gây phản cảm?

Đi lễ chùa đầu năm ngoài việc thể hiện sự thành tâm cầu khẩn thì cũng cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, cách ứng xử và văn hóa ăn mặc chốn linh thiêng. Với những trang phục đẹp và lịch sự, có thể thoải mái đi lễ chùa, thể hiện trọn vẹn lòng thành mà an tâm cầu khẩn.

Trang phục đi lễ chùa đầu năm thường là những bộ đồ kín đáo, lịch sự nhưng vẫn phải đẹp để chị em phụ nữ du xuân, thưởng ngoạn cảnh non nước quê hương trong tiết xuân đầu năm mới. Bởi vậy, mặc gì đi lễ chùa đầu năm để vừa trang nhã, phù hợp với không gian lại vẫn đảm bảo xinh đẹp để chụp những tấm hình lưu niệm đầu xuân năm mới khiến nhiều chị em khá băn khoăn.

Dưới đây là một vài gợi ý giúp chị em phụ nữ lựa chọn những kiểu trang phục phù hợp khi đi chùa đầu năm.

Đi lễ chùa đầu năm nên lựa chọn những loại trang phục lịch sự

Áo dài truyền thống đi lễ chùa đầu năm

Áo dài truyền thống được coi là một trang phục đẹp nhất thể hiện quốc hồn quốc túy của dân tộc. Từ ngày xưa, phụ nữ Việt đã diện những trang phục áo tứ thân, áo dài, tay cầm chiếc nón thướt tha đi lễ chùa thì ngày nay, đó vẫn là những hình ảnh đẹp giữ trọn vẹn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Áo dài vừa giúp chị em phụ nữ tôn lên những đường nét của cơ thể, vừa là trang phục vô cùng trang nhã, phù hợp với hội xuân đầu năm tại các đền, chùa. Tà áo dài không chỉ làm đẹp thêm cho người phụ nữ mà còn làm đẹp thêm cho cảnh sắc ngày xuân mới, là một trang phục phù hợp với chốn linh thiêng nơi lễ chùa.

Áo dài truyền thống là trang phục đẹp phù hợp khi đi lễ chùa

Áo lam, đồ lam giản dị

Áo lam với chất liệu thô thoáng mát là sự lựa chọn hợp lý khi đi lễ chùa, vừa thoải mái lại vừa trang nhã, lịch sự. Đồ lam vừa giản dị lại vừa thoải mái, thể hiện sự thanh tao và giúp cho tâm hồn được thư thái, trút hết gánh nặng để thành tâm cầu khẩn.

Trong các trang phục đi lễ chùa, áo lam là loại y phục phù hợp nhất, không cần suy nghĩ nhiều về cách phối đồ mà vẫn có được một diện mạo phù hợp khi tới các nơi trang nghiêm.

Đồ lam được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn mặc đi lễ chùa đầu năm

Áo sơ mi cùng quần dài kín đáo

Lựa chọn trang phục đi lễ chùa cần sự thoải mái vì có nhiều ngôi chùa địa hình đồi núi đòi hỏi người đi lễ chùa phải vượt những quãng đường dài. Do đó, những bộ quần áo dài kín đáo nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát, dễ hoạt động là lựa chọn hàng đầu.

Áo sơ mi vừa đạt đủ tiêu chí kín đáo, vừa là trang phục khá trẻ trung, tôn lên nét đẹp người phụ nữ. Có thể kết hợp áo sơ mi trắng trơn với các loại quần như quần jeans, quần âu hoặc quần ống rộng. Ngoài ra, các kiểu áo sơ mi phá cách cũng là lựa chọn hợp lý cho những buổi đi lễ chùa kết hợp du xuân đầu năm.

Khi đi lễ chùa nên chọn trang phục kín đáo, thoải mái

Một số lưu ý khi lựa chọn trang phục khi đi chùa đầu năm

Ăn mặc gọn gàng, lịch sự khi đi lễ chùa không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với thần linh mà còn được người xưa cho rằng đó là một cách để việc thỉnh cầu dễ được đáp ứng. Bởi vậy, dù đi lễ chùa hay cúng bái tại gia đình, vẫn nên lựa chọn những trang phục gọn gàng, chỉn chu trước khi khấn cúng.

Trang phục tới các nơi đền chùa không nên là những chiếc váy ngắn hay quần áo quá mỏng gây phản cảm. Những trang phục xuyên thấu dù không hở hang nhưng vẫn không phải trang phục phù hợp đến các chốn linh thiêng. Các kiểu quần đùi ngắn, quần giả váy, các loại quần legging hay đồ quá bó cũng là trang phục gây phản cảm khi đi lễ chùa.

Chọn trang phục đi lễ chùa cũng nên hạn chế các loại áo váy có các chi tiết rườm rà như nhiều dây quấn, tà áo quá dài gây vướng cho những người khác tới lễ chùa. Ngoài ra, xét về tính an toàn, những chiếc váy áo quá rườm rà có thể bị dính tàn hương khiến rách hoặc gây cháy.

Do đó, khi đi lễ chùa đầu năm, chị em phụ nữ nên lựa chọn những kiểu váy áo có độ dài quá gối, không quá bó chẽn hoặc vải quá mỏng, kiểu cách trang nhã và không quá cầu kỳ. Quan trọng nhất khi đi lễ chùa đầu năm là sự thành tâm, nếu muốn kết hợp du xuân cũng nên lựa chọn những bộ trang phục lịch sự phù hợp.