Mặc gì để ra mắt bố mẹ chàng “ghi điểm” ngay lần đầu gặp mặt

Bạn nên ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ, chọn những trang phục khiến bạn dịu dàng, thùy mị hơn trong mắt người lớn. Do đó, để tránh sai sót và giành được thiện cảm của gia đình chàng, bạn nên ưu tiên chọn:

Lấy được thiện cảm của bố mẹ chàng ngay trong lần đầu gặp mặt là chìa khóa vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của hai bạn. Chính vì vậy, bạn cần phải thật tươi tắn vào ngày ra mắt, hãy tô son điểm chút phấn để khuôn mặt có sức sống hơn, nhưng không quá lố. Đặc biệt là phải cân nhắc thật kỹ về vấn đề nên mặc gì để ra mắt bố mẹ chàng .

Nếu vẫn còn e ngại mình ăn mặc giản dị quá thì bạn có thể kết hợp khéo léo bộ cánh đang mặc với các phụ kiện như vòng tay, vòng cổ, hoa tai… giúp bản thân trông bắt mắt và xinh đẹp hơn. Nhưng nhớ là chỉ chọn một loại phụ kiện làm điểm nhấn, chứ đừng lạm dụng sẽ phản tác dụng.

Những trang phục lịch sự nhưng đơn giản và mang hơi hướng cổ điển như quần tây, quần jean kết hợp với áo sơ mi hoặc áo có kiểu dáng trang nhã sẽ là một sự lựa chọn an toàn cho bạn khi gia mắt gia đình bạn trai, thể hiện bản thân là người đứng đắn và trưởng thành. Ngoài ra, bạn có thể chọn những kiểu váy có phom dáng thanh lịch, đơn giản chứ đừng nên quá lòe loẹt và rườn rà. Tuyệt đối tránh những những chiếc váy ôm sát cơ thể đầy khiêu khích, hoặc “ngắn trên hụt dưới”.

Chính vì vậy, nếu bạn là một cô gái cá tính thì cần phải tiết chế lại, không nên phá cách, thể hiện sự mạnh mẽ ngay trong buổi gặp đầu tiên. Bởi vì với những người lớn tuổi, họ thường có gu và quan niệm về thời trang khác khá nhiều so với giới trẻ. Nên những trang phục có những đường cắt cúp táo bạo hay jeans rách không nên lựa chọn trong trường hợp này. Hơn nữa, phụ huynh của chàng là những người thuộc thế hệ đi trước nên có phần rất “truyền thống” trong cách ăn mặc, bạn đừng mong đợi một sự tương đồng về quan niệm thẩm mỹ giữa hai bên. Những gì bạn cho là đẹp, sành điệu có khi lại không hợp nhãn bố mẹ chàng. Một khi họ đã không hài lòng về diện mạo của bạn thì mọi chuyện sau đó sẽ khó mà suôn sẻ.

Trang phục phù hợp với địa điểm gặp mặt

Trang phục phù hợp với địa điểm gặp mặt

Không chỉ đảm bảo yếu tố đơn giản, khi lựa chọn trang phục để ra mắt bố mẹ chàng, bạn cũng phải cân nhắc đến địa điểm gặp mặt. Đừng để mình quá đơn giản khi đến một nhà hàng sang trọng hay quá lộng lẫy khi gặp mặt chỉ diễn ra ở nhà riêng. Chính vì vậy, bạn nên trao đổi với chàng để xem bố mẹ anh ấy là người như thế nào. Nếu họ là người giản dị, mộc mạc thì tốt nhất bạn cũng nên lựa đồ theo phong cách như vậy để tránh lạc lõng với những bộ trang phục quá phô trương. Một bộ trang phục nền nã, lịch sự đi cùng một món quà ý nghĩa dành tặng người lớn tuổi, bạn sẽ tạo được những ấn tượng tốt trong mắt gia đình chàng.

Bên cạnh việc lựa chọn trang phục, bạn cũng cần để ý đến việc lựa chọn phụ kiện đi kèm sao cho phù hợp. Trong những buổi gặp mặt quan trọng như thế này, bạn không nên chọn kiểu giày quá cao khiến cho việc đi lại khó khăn, vô tình sẽ khiến bố mẹ chàng nghĩ rằng bạn là một cô nàng chảnh chọe, kiêu kì. Chính vì vậy, để tránh gây ấn tượng xấu, bạn hãy nhắm cho mình một đôi giày bệt hoặc đôi cao gót vừa phải để có thể thoải mái trong mọi hoạt động.

Ra mắt bố mẹ chồng nên mang theo chút quà để tạo ấn tượng tốt

Không chỉ soi xét về trang phục, bố mẹ chàng còn để ý đến lời ăn, tiếng nói, thái độ và cách hành xử của bạn. Do đó, ngay từ những việc nhỏ nhất như chào hỏi, đi đứng, nói năng, xưng hô... bạn cũng cần phải chú ý. Đừng chỉ ngồi cười hay mẹ chàng hỏi gì bạn trả lời đấy mà hãy tự tin hỏi thăm sức khỏe, công việc mọi người, bên cạnh đó nên chuẩn bị vài câu chuyện cười nho nhỏ để tạo không khí vui vẻ ấm áp.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, phần nào đã giúp bạn biết được nên mặc gì để ra mắt bố mẹ chàng giúp buổi gặp mặt diễn ta suôn sẻ và tốt đẹp như mong đợi.