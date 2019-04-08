Hướng dẫn cách mặc Yukata truyền thống của Nhật Bản

Yukata (nghĩa đen là "quần áo tắm") là một loại quần áo truyền thống lâu đời của Nhật Bản, có kiểu dáng tương tự kimono, nhưng nhẹ hơn, giản dị hơn nhiều. Yukata ngày xưa được dùng làm áo choàng tắm của quý tộc nhà giàu, sau đó trở nên phổ biến với các tầng lớp dưới vì tương tự Kimono mà chi phí may lại rẻ hơn nhiều. Chúng được người dân mặc mọi lúc trong ngày, kể cả khi tắm, ăn tối và sáng, đi dạo bên ngoài và mặc đi ngủ như quần áo ngủ. Hiện nay, ở một số thị trấn nghỉ mát Nhật Bản như Kinosaki, Dogo và Kusatsu, người ta cũng thường thấy khách du lịch đi dạo quanh thị trấn mặc Yukata và đi geta (dép gỗ).

Tìm hiểu về văn hóa đất nước Nhật Bản bạn sẽ biết rằng bên cạnh trang phục nổi tiếng Kimono thì Yukata cũng là một nét văn hóa nổi bật của đất nước hoa anh đào. Hướng dẫn cách mặc Yukata sẽ giúp các bạn hiểu thêm xứ sở mặt trời mọc, thêm cả kinh nghiệm mặc Yukata cho nam, nữ, các bé cũng như kinh nghiệm làm tóc và trang điểm khi mặc Yukata sao cho phù hợp nhất.

Một bộ yukata được làm từ cotton nhẹ và rất thoải mái nên người dân Nhật Bản hay mặc chúng vào mùa hè khi thời tiết nóng bức. Khi thời tiết trở lạnh, có một chiếc áo khoác đặc biệt được mặc trên yukata.



Học cách mặc Yukata đơn giản và kín đáo

- Mặc áo Yukata bên trong đồ lót của bạn (áo phông và quần mát mỏng là thuận tiện và thoải mái nhất). Dùng tay cầm hai vạt áo Yukata kéo thẳng về phía trước, chính giữa cơ thể sao cho vạt áo ở mắt cá chân bạn.

- Tiếp tục giữ độ dài Yukata như mong muốn, sau đó, đưa vạt áo bên phải quấn quanh hông trái và đưa vạt áo trái quấn quanh hông phải (Giữ đúng thứ tự vạt áo phải ở bên trong, vạt áo trái bên ngoài).

- Quấn quanh hông bằng một sợi dây mỏng để giữ cố định vạt áo Yukata. Kiểm tra trước, sau, bên trong của bộ áo để đảm bảo độ dài đồng đều và vạt áo đã phủ hết bên ngoài sợi dây.

- Quấn đai quanh người cố định áo. Đối với nam giới, thắt đai ở hông. Đối với phụ nữ, đai được buộc ở thắt lưng. (Điều chỉnh độ dài của đai sao cho nút thắt đai ở hông phải)

Trong thời tiết hơi lạnh chút thì có thể mặc thêm một áo khoác ngoài bộ Yukata. Áo khoác Yukata có dây buộc ở ngang ngực và có túi để mang các vật dụng nhỏ như chìa khóa phòng hay điện thoại.



Có thể mặc thêm áo khoác ngoài bộ Yukata khi trời hơi lạnh

Cách mặc Yukata cho bé



Hướng dẫn cách mặc Yukata cho bé

Cách mặc Yukata cho bé cũng tương tự như vậy, tuy nhiên ở các bé thì đơn giản hơn vì được chia làm áo trên và quần đùi, áo trên gồm hai vạt áo và nút buộc rất tiện và dễ mặc.

Cách làm tóc khi mặc Yukata

Với những bạn tóc dài có thể áp dụng ngay kiểu tóc búi cao đẹp, gọn và cực sang khi mặc Yukata.



Búi tóc cao khi mặc Yukata đẹp nữ tính

Kiểu tóc búi lệch đầy nữ tính, rất hợp cho các nàng khi mặc Yukata:

- Dùng thun để cột tóc cao.

- Chia tóc thành những phần tóc nhỏ và búi chúng thành những búi tóc xoắn nhỏ với nhau, dùng kẹp tăm để cố định.

- Dùng lược hoặc tay tạo độ phồng cho búi tóc.

Với những bạn tóc ngắn thì việc để tóc xõa kèm theo phụ kiện xinh xinh như trâm cài tóc hay buộc búi nhỏ nửa đầu cũng rất phù hợp.

Cách trang điểm khi mặc Yukata

Phong cách Nhật Bản chuộng vẻ đẹp trong veo, tươi sáng nên trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên phù hợp với cách mặc Yukata.

Chỉ cần thoa một lớp kem nền nhẹ mặt, thêm phấn phủ, đánh phấn má và son đơn giản là các bạn có thể tự tin đi dạo phố khi mặc Yukata.

Những lưu ý khi mặc Yukata cách tân

- Không đưa vạt áo phải ra ngoài vạt áo trái, đây là kiêng kị trong truyền thống Nhật Bản vì đó là cách mặc Yukata cho người chết.

- Khi mặc đảm áo giữ chặt vạt áo trên cố định quanh cổ và ngực không xộc xệch, lỏng lẻo.

- Khi mặc Yukata nữ để tránh tình huống khó xử có thể xảy ra nên chú ý giữ phần dưới vạt áo, đặc biệt những khi có gió.

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