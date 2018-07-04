Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái

Thời trang 04/07/2018 09:24

Bạn đang cảm thấy nhàm chán với kiểu tóc không có mái của mình. Bạn muốn refresh cho mái tóc. Vậy thì hãy thử ngay cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái rất dễ làm mà rất độc đáo, lạ mắt sau đây nhé!

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 1

Phụ kiên khăn turban là một item rất đa năng nàng nên sở hữu từ 1 đến 2 chiếc

để mái tóc trông nổi bật hơn -Ảnh: Internet

Khăn turban hay còn gọi là khăn đội đầu, băng đô có xuất xứ từ thời trang đường phố. Với nguyên liệu chính là các loại vải khác nhau, đây là món phụ kiện không quá rườm rà hay cầu kỳ quá mức giúp tạo điểm nhấn để mái tóc trông nổi bật hơn.

Phụ kiên khăn turban là một item rất đa năng. Các nàng nên sở hữu từ 1 đến 2 chiếc khăn khác kiểu để tha hồ sáng tạo, hô biến với nhiều phong cách khác nhau.

1. Quấn khăn turban kiểu thắt nơ

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 2

Turban kiểu thắt nơ thích hợp với cô nàng “tiểu thư” có phong cách

dễ thương, ngọt ngào -Ảnh: Internet

Đây là mẫu tóc thích hợp với cô nàng “tiểu thư” có phong cách dễ thương, ngọt ngào. Để thêm phần xinh xắn, bạn hãy kết hợp với các kiểu váy và một lớp trang điểm trong suốt nhé!

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 3

Quấn khăn turban kiểu thắt nơ -Ảnh: Internet

2. Quấn khăn turban vòng quanh búi tóc

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 4

Khăn turban quấn vòng quanh búi tóc tạo nên điểm nhấn phong cách -Ảnh: Internet

Kiểu tóc búi trông thì rất bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên khi bạn quấn turban sẽ tạo nên điểm nhấn thu hút và phong cách hơn. Một biến tấu hình ảnh mới lạ cho mái tóc cô nàng không nên bỏ qua nhé!

Cách quấn turban vòng quanh búi tóc như sau:

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 5

Quấn khăn turban vòng quanh búi tóc -Ảnh: Internet

Đầu tiên  bạn búi tóc như bình thường. Sau đó, dùng turban để cuốn tròn theo búi tóc. Cuối cùng  thắt hai đầu nút lại để tạo hình. Hoặc bạn cũng có thể búi búi tóc ra phía trước trán và dùng khăn turban trùm từ phía sau lên. Trông bạn sẽ mới lạ hơn đấy nhé! Không hề phức tạp chút nào phải không?

3. Quấn khăn turban phong cách bohemian

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 6

Đẹp nữ tính, mới lạ và có chút nét hoang dại khi đeo turban theo

phong cách bohemian  -Ảnh: Internet

Đeo turban theo phong cách bohemian sẽ “hô biến” cô nàng trở nên đẹp nữ tính, mới lạ và có chút nét hoang dại.

Cách thực hiện như sau:

  • Chọn màu khăn turban sao cho phù hợp trang phục. Sau đó, bạn gấp khăn theo hình dải băng.
  • Vòng khăn ra phía sau đầu rồi quấn về phía trước trán.
  • Kéo cho hai đầu khăn ngược nhau
  • Cuối cùng bạn kéo về phía sau và thắt nơ lại.
Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 7
Quấn khăn turban phong cách bohemian -Ảnh: Internet

Đây là cách quấn khăn rất  phù hợp hơn với những nàng thích để tóc ngang vai, tóc ngang lưng.

 4. Quấn turban kiểu đội đầu

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 8
Khăn Turban được xem là biểu tượng thời trang của mùa hè -Ảnh: Internet

Bạn có thể biếnchiếc khăn turban đơn giản thành chiếc mũ đội đầu cá tính với cách làm như sau:

  • Đầu tiên, bạn gập đôi khăn theo đường chéo
  • Trùm lên đầu sao cho 2 đầu khăn ở giữa rũ xuống trán.
  • Giữ chặt hai vạt dài của khăn rồi quấn sang hai bên để chúng đan xéo nhau và buộc thắt nút ở đàng sau đầu.
  • Cuối cùng bạn khéo léo quấn phần 2 mép giữa của khăn turban bị rủ xuống ở bước 1, sao cho chúng vào nếp giao nhau.
Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 9

Quấn turban kiểu đội đầu -Ảnh: Internet

Đây là kiểu thắt khăn turban thích hợp cho với mái tóc búi cao hoặc những kiểu tóc buộc đuôi ngựa.

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5. Quấn khăn turban thắt nút

Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 10

Quấn khăn turban thắt nút -Ảnh: Internet

Cách làm như sau:

  • Gập khăn theo đường chéo.
Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 11

 Vòng khăn từ dưới gáy lên đỉnh đầu rồi buộc thắt nút cố định ở trán -Ảnh: Internet

  • Lần lượt gập nhiều lớp với chiều rộng khoảng 3-4 cm.
  • Vòng khăn từ dưới gáy lên đỉnh đầu rồi buộc thắt nút cố định ở trán.
Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 12

Thắt nút thắt khăn turban thêm một vòng nữa để tạo độ chắc chắn -Ảnh: Internet

  • Thắt nút thắt khăn turban thêm một vòng nữa để tạo độ chắc chắn.
  • Cuối cùng bạn xoắn nhẹ hai đầu khăn turban về hai bên mái tóc.
Hướng dẫn cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái - Ảnh 13
Chiếc băng đô turban nhỏ xinh được biến tấu thành  kiểu tóc độc đáo -Ảnh: Internet

Vậy là chỉ cần một chút khéo léo, bạn đã có thể biến tấu những chiếc băng đô turban nhỏ xinh thành những kiểu tóc độc đáo cho riêng mình rồi nhé!

Hãy kết hợp cách đeo băng đô turban cho tóc không có mái vừa chia sẻ trên với với kiểu tóc cực xinh, trang phục, cách trang điểm nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút. Chắc chắn bạn sẽ chinh phục ghi điểm và làm biết bao anh chàng phải xốn xang đấy nhé!

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