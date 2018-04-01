Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, người Nhật đã chữa khỏi chứng đau vai gáy bằng cách này đây

Ngoài ra, thói quen ngồi làm việc liên tục nhiều giờ liền, ít vận động cũng là một trong số những nguyên nhân gây đau vai gáy. Chính vì vậy, những người làm văn phòng rất dễ gặp chứng đau vai gáy khiến phần cổ căng cứng, rất khó cử động đầu và cổ.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau vai gáy như nằm ngủ sai tư thế, bị chấn thương, sử dụng gối và đệm không thích hợp, căng thẳng quá mức dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh, co thắt cơ do chuyển động đột ngột…

Để giảm đau vai gáy nhanh chóng, người Nhật thường sử dụng khăn tắm như một phương pháp trị liệu đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày bởi nó hạn chế chuyển động, gây ra nhiều đau đớn cho người bệnh. Tốt nhất bạn nên tìm cách khắc phục và chữa dứt điểm càng sớm càng tốt.

Cách chữa đau vai gáy bằng khăn tắm của người Nhật

Chỉ với một chiếc khăn tắm làm theo cách dưới đây, các triệu chứng đau vai gáy sẽ được đẩy lùi nhanh chóng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm thẳng trên giường, đặt một chiếc khăn tắm nhỏ đã cuộn tròn bên dưới bả vai phải. Đồng thời cánh tay phải để vuông góc và bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt chéo lên bả vai phải.

Nằm thư giãn, hít thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Giữ tư thế khoảng 10 giây, sau đó đổi sang vai bên trái và thực hiện tương tự như vậy.

Thực hiện động tác này nhiều lần trong ngày sẽ giúp các cơn đau mỏi cổ nhanh chóng biến mất. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên tập luyện trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sau khi thức dậy.

Phương pháp chữa đau vai gáy của người Nhật cực kỳ đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách chữa đau vai gáy khác bạn có thể áp dụng

Sử dụng phèn chua, hành khô và cam

Bài thuốc này có tác dụng giảm đau cực hiệu quả. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả cam, 1 củ hành khô và một ít phèn chua. Sau đó dùng dao cắt bỏ phần đầu cam, khoét một phần ruột cam đủ để cho phèn chua và củ hành vào bên trong.

Đặt cam lên bếp và nướng đến khi vỏ ngoài bắt đầu đen lại là được. Cam sau khi nướng đem thái thành từng lát mỏng và đắp lên vùng vai gáy (chú ý để không bị bỏng). Sau khoảng 5 – 10 phút, bạn sẽ thấy cơn đau mỏi giảm đi đáng kể.

Dùng cam đã nướng đắp lên vùng vai gáy để làm dịu cơn đau - Ảnh minh họa: Internet

Dùng ngải cứu và muối

Ngải cứu là vị thuốc có tác dụng điều trị các bệnh xương khớp, thường được dùng để làm thuốc đắp, thuốc chườm chữa đau vùng cổ, thắt lưng.

Bạn lấy 1 nắm ngải cứu, rửa sạch rồi cho vào chảo rang với 1 nắm muối tinh. Cho phần ngải cứu và muối vừa rang vàng vào túi vải, chườm lên vùng vai gáy nhức mỏi, các cơn đau sẽ dần biến mất.

Chúc bạn thành công với cách chữa đau vai gáy của người Nhật cực đơn giản này nhé!