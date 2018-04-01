Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, người Nhật đã chữa khỏi chứng đau vai gáy bằng cách này đây

Luyện tập 01/04/2018 15:32

Chứng đau vai gáy khiến bạn mệt mỏi và khó chịu, hãy áp dụng ngay cách chữa đau vai gáy của người Nhật chỉ với 1 chiếc khăn tắm. Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà phương pháp này mang lại đấy.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau vai gáy như nằm ngủ sai tư thế, bị chấn thương, sử dụng gối và đệm không thích hợp, căng thẳng quá mức dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh, co thắt cơ do chuyển động đột ngột…

Ngoài ra, thói quen ngồi làm việc liên tục nhiều giờ liền, ít vận động cũng là một trong số những nguyên nhân gây đau vai gáy. Chính vì vậy, những người làm văn phòng rất dễ gặp chứng đau vai gáy khiến phần cổ căng cứng, rất khó cử động đầu và cổ.

Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, người Nhật đã chữa khỏi chứng đau vai gáy bằng cách này đây - Ảnh 1
Những người làm văn phòng rất dễ gặp tình trạng đau vai gáy - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày bởi nó hạn chế chuyển động, gây ra nhiều đau đớn cho người bệnh. Tốt nhất bạn nên tìm cách khắc phục và chữa dứt điểm càng sớm càng tốt.

Để giảm đau vai gáy nhanh chóng, người Nhật thường sử dụng khăn tắm như một phương pháp trị liệu đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Cách chữa đau vai gáy bằng khăn tắm của người Nhật

Chỉ với một chiếc khăn tắm làm theo cách dưới đây, các triệu chứng đau vai gáy sẽ được đẩy lùi nhanh chóng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm thẳng trên giường, đặt một chiếc khăn tắm nhỏ đã cuộn tròn bên dưới bả vai phải. Đồng thời cánh tay phải để vuông góc và bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt chéo lên bả vai phải.

Nằm thư giãn, hít thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Giữ tư thế khoảng 10 giây, sau đó đổi sang vai bên trái và thực hiện tương tự như vậy.

Thực hiện động tác này nhiều lần trong ngày sẽ giúp các cơn đau mỏi cổ nhanh chóng biến mất. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên tập luyện trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sau khi thức dậy.

Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, người Nhật đã chữa khỏi chứng đau vai gáy bằng cách này đây - Ảnh 2
Phương pháp chữa đau vai gáy của người Nhật cực kỳ đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách chữa đau vai gáy khác bạn có thể áp dụng

Sử dụng phèn chua, hành khô và cam

Bài thuốc này có tác dụng giảm đau cực hiệu quả. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả cam, 1 củ hành khô và một ít phèn chua. Sau đó dùng dao cắt bỏ phần đầu cam, khoét một phần ruột cam đủ để cho phèn chua và củ hành vào bên trong.

Đặt cam lên bếp và nướng đến khi vỏ ngoài bắt đầu đen lại là được. Cam sau khi nướng đem thái thành từng lát mỏng và đắp lên vùng vai gáy (chú ý để không bị bỏng). Sau khoảng 5 – 10 phút, bạn sẽ thấy cơn đau mỏi giảm đi đáng kể.

Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, người Nhật đã chữa khỏi chứng đau vai gáy bằng cách này đây - Ảnh 3
Dùng cam đã nướng đắp lên vùng vai gáy để làm dịu cơn đau - Ảnh minh họa: Internet

Dùng ngải cứu và muối

Ngải cứu là vị thuốc có tác dụng điều trị các bệnh xương khớp, thường được dùng để làm thuốc đắp, thuốc chườm chữa đau vùng cổ, thắt lưng.

Bạn lấy 1 nắm ngải cứu, rửa sạch rồi cho vào chảo rang với 1 nắm muối tinh. Cho phần ngải cứu và muối vừa rang vàng vào túi vải, chườm lên vùng vai gáy nhức mỏi, các cơn đau sẽ dần biến mất.

Chúc bạn thành công với cách chữa đau vai gáy của người Nhật cực đơn giản này nhé!

Nhỏ 1 giọt dầu ô liu, đặt nửa củ hành vào tai: Cách chữa bệnh lạ nhưng có khi bạn cần tới

Nhỏ 1 giọt dầu ô liu, đặt nửa củ hành vào tai: Cách chữa bệnh lạ nhưng có khi bạn cần tới

Một trong những triệu chứng bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ra bao rắc rối và nhiều cơn đau nhức khó chịu chính là đau tai.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa đau vai gáy bệnh đau vai gáy chữa đau vai gáy

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 33 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 45 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 50 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày