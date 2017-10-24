6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này

Thời trang 24/10/2017 13:00

Mùa đông sắp đến rồi, học ngay 6 cách thắt khăn dưới đây để vừa giữ ấm cho cơ thể vừa bắt kịp xu hướng thời trang.

1. Quấn khăn ở cổ tay

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 1
Cách quấn khăn lên cổ tay: Đầu tiên, cuộn tròn chiếc khăn lụa, ép dẹp. Tiếp theo, quấn chiếc khăn thành hai vòng tròn quanh tay rồi buộc cố định theo dạng nút. Bạn có thể biến tấu nút thắt tùy ý - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 2
Chiếc khăn lụa quấn ở cổ tay mang vẻ sang chảnh, thời thượng - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 3
Những lúc tiết trời bỗng trở lạnh, có gió, bạn có thể tận dụng chiếc khăn ở cổ tay quấn lên cổ để giữ ấm - Ảnh: Internet

2. Quấn khăn ở cổ kiểu nút thắt

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 4
Bạn quấn khăn quanh cổ một cách tùy ý rồi cố định lại bằng nút thắt là hoàn thành  - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 5
Khăn lụa quấn cổ khiến phái đẹp trở nên thanh lịch, "sang chảnh" và nổi bật - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 6
Khăn lụa có họa tiết chấm bi, tối màu là kiểu dáng rất được ưa chuộng vì tôn da - Ảnh: Internet

3. Quấn khăn cổ kiểu cao bồi

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 7
Gấp đôi chiếc khăn lụa sao cho tạo thành hình tam giác đôi như bên trên. Sau đó, quấn khăn quanh cổ sao cho phần đỉnh tam giác ở trước ngực, buộc cố định là hoàn thành - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 8
Kiểu thắt cao bồi này cực kì phù hợp với chiếc áo khoác jacket hoặc suit - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 9
Áo sơ mi cũng là item rất phù hợp với kiểu thắt khăn cao bồi này - Ảnh: Internet

4. Quấn khăn cổ kiểu thắt nơ

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 10
Cuộn tròn chiếc khăn lụa, quấn một vòng quanh cổ rồi cố định bằng nút thắt nơ - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 11
Kiểu khăn lụa thắt nơ nữ tính, quyến rũ - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 12
Bạn có thể giữ chiếc nơ trước cổ thế này...

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 13
...hoặc kéo lệch sang một bên để trở nên khác biệt hơn - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 14
Nếu muốn set đồ thêm phần nữ tính, bạn nên thắt nơ to thế này - Ảnh: Internet

5. Quấn khăn turban kiểu tai thỏ

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 15
Ướm khăn turban qua sau gáy rồi kéo lên trên sao cho hai tay đang nắm hai đầu khăn. Sau đó buộc cố định thành hình nơ như tai thỏ là hoàn thành - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 16
Khăn turban màu sáng khiến bạn gái trở nên nổi bật và năng động - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 17
Bạn có thể chọn khăn turban có màu đồng điệu với trang phục - Ảnh: Internet

6. Quấn khăn kiểu cà vạt

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 18
Kiểu thắt khăn lụa cà vạt - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 19
Bạn có thể biến tấu cách thắt cà vạt thành nút thắt đơn giản hơn - Ảnh: Internet

6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này - Ảnh 20
Chiếc khăn lụa đen thắt theo kiểu cà vạt cực kỳ phù hợp với trang phục denim - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

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