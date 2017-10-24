6 kiểu thắt khăn lụa, khăn turban cho nàng thoải mái 'làm điệu' mùa đông này

Mùa đông sắp đến rồi, học ngay 6 cách thắt khăn dưới đây để vừa giữ ấm cho cơ thể vừa bắt kịp xu hướng thời trang.
1. Quấn khăn ở cổ tay
Cách quấn khăn lên cổ tay: Đầu tiên, cuộn tròn chiếc khăn lụa, ép dẹp. Tiếp theo, quấn chiếc khăn thành hai vòng tròn quanh tay rồi buộc cố định theo dạng nút. Bạn có thể biến tấu nút thắt tùy ý - Ảnh: Internet
Chiếc khăn lụa quấn ở cổ tay mang vẻ sang chảnh, thời thượng - Ảnh: Internet
Những lúc tiết trời bỗng trở lạnh, có gió, bạn có thể tận dụng chiếc khăn ở cổ tay quấn lên cổ để giữ ấm - Ảnh: Internet
2. Quấn khăn ở cổ kiểu nút thắt
Bạn quấn khăn quanh cổ một cách tùy ý rồi cố định lại bằng nút thắt là hoàn thành - Ảnh: Internet
Khăn lụa quấn cổ khiến phái đẹp trở nên thanh lịch, "sang chảnh" và nổi bật - Ảnh: Internet
Khăn lụa có họa tiết chấm bi, tối màu là kiểu dáng rất được ưa chuộng vì tôn da - Ảnh: Internet
3. Quấn khăn cổ kiểu cao bồi
Gấp đôi chiếc khăn lụa sao cho tạo thành hình tam giác đôi như bên trên. Sau đó, quấn khăn quanh cổ sao cho phần đỉnh tam giác ở trước ngực, buộc cố định là hoàn thành - Ảnh: Internet
Kiểu thắt cao bồi này cực kì phù hợp với chiếc áo khoác jacket hoặc suit - Ảnh: Internet
Áo sơ mi cũng là item rất phù hợp với kiểu thắt khăn cao bồi này - Ảnh: Internet
4. Quấn khăn cổ kiểu thắt nơ
Cuộn tròn chiếc khăn lụa, quấn một vòng quanh cổ rồi cố định bằng nút thắt nơ - Ảnh: Internet
Kiểu khăn lụa thắt nơ nữ tính, quyến rũ - Ảnh: Internet
Bạn có thể giữ chiếc nơ trước cổ thế này...
...hoặc kéo lệch sang một bên để trở nên khác biệt hơn - Ảnh: Internet
Nếu muốn set đồ thêm phần nữ tính, bạn nên thắt nơ to thế này - Ảnh: Internet
5. Quấn khăn turban kiểu tai thỏ
Ướm khăn turban qua sau gáy rồi kéo lên trên sao cho hai tay đang nắm hai đầu khăn. Sau đó buộc cố định thành hình nơ như tai thỏ là hoàn thành - Ảnh: Internet
Khăn turban màu sáng khiến bạn gái trở nên nổi bật và năng động - Ảnh: Internet
Bạn có thể chọn khăn turban có màu đồng điệu với trang phục - Ảnh: Internet
6. Quấn khăn kiểu cà vạt
Kiểu thắt khăn lụa cà vạt - Ảnh: Internet
Bạn có thể biến tấu cách thắt cà vạt thành nút thắt đơn giản hơn - Ảnh: Internet
Chiếc khăn lụa đen thắt theo kiểu cà vạt cực kỳ phù hợp với trang phục denim - Ảnh: Internet
Mùa đông đã sắp đến, các nàng nhanh tay sắm ngay cho mình 5 mẫu áo len dáng rộng dưới đây để vừa giữ ấm vừa trở nên sành điệu.