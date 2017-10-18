Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Mùa đông đã sắp đến, các nàng nhanh tay sắm ngay cho mình 5 mẫu áo len dáng rộng dưới đây để vừa giữ ấm vừa trở nên sành điệu.

1. Áo len rộng cổ lọ 2. Áo len rộng cổ tim 3. Áo khoác len dáng dài 4. Áo khoác len ngắn 5. Áo len có gân