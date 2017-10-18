Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Mùa đông đã sắp đến, các nàng nhanh tay sắm ngay cho mình 5 mẫu áo len dáng rộng dưới đây để vừa giữ ấm vừa trở nên sành điệu.
1. Áo len rộng cổ lọ
Áo len cổ lọ phối cùng chiếc quần jeans, đôi boot cổ thấp tạo nên tổng thể hoàn hảo - Ảnh: Internet
Áo len cổ lọ gam màu nâu vàng chính là item hot nhất mùa đông 2017 - Ảnh: Internet
Áo len cổ lọ form rộng cực phù hợp với chiếc váy ngắn xếp ly to - Ảnh: Internet
Cách phối áo len cổ lọ form rộng vừa phải với váy midi kẻ sọc này của Suzy rất đáng để học hỏi - Ảnh: Internet
Nếu yêu thích sự cá tính, bụi bặm, hãy phối áo len cổ lọ với áo khoác bomber màu rêu thế này - Ảnh: Internet
2. Áo len rộng cổ tim
Áo len rộng cổ tim thường được dùng để khoác ngoài khi diện sơ mi - Ảnh: Internet
Một chiếc áo len cổ tim màu vàng sáng sẽ khiến những ngày mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh: Internet
Yêu nét đẹp hoài cổ, hãy phối áo len cổ tim với váy midi sọc caro cùng đôi boot cổ điển - Ảnh: Internet
Hay chỉ đơn giản như set đồ của Lưu Hương Giang, áo len cổ tim cùng chân váy jeans - Ảnh: Internet
3. Áo khoác len dáng dài
Vào mùa đông, áo khoác len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ - Ảnh: Internet
Với tính tiện lợi, có thể phối được với mọi kiểu dáng trang phục, áo khoác len dáng dài rất được các tín đồ thời trang ưa thích - Ảnh: Internet
Áo khoác len dáng dài chính là "trợ thủ đắc lực" của cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet
4. Áo khoác len ngắn
Áo khoác len ngắn mang đến cho phái đẹp vẻ đáng yêu, xinh xắn - Ảnh: Internet
Kiểu dáng áo len này cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa đông ở Việt Nam - Ảnh: Internet
Áo khoác len trắng trơn phối cùng set đồ có màu tương phản tạo nên sự sang trọng - Ảnh: Internet
Áo khoác len ngắn có thể phối cùng váy maxi tông màu pastel để tạo nên vẻ ngọt ngào, nữ tính - Ảnh: Internet
5. Áo len có gân
Áo len có gân là kiểu dáng khá truyền thông - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, nếu bạn có cách phối đồ thông minh, áo len có gân cũng vô cùng thời thượng - Ảnh: Internet
Áo len có gân cách điệu phần tay cũng là lựa chọn tuyệt vời cho mùa đông năm nay - Ảnh: Internet