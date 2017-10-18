Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Thời trang 18/10/2017 14:54

Mùa đông đã sắp đến, các nàng nhanh tay sắm ngay cho mình 5 mẫu áo len dáng rộng dưới đây để vừa giữ ấm vừa trở nên sành điệu.

1. Áo len rộng cổ lọ

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 1
Áo len cổ lọ phối cùng chiếc quần jeans, đôi boot cổ thấp tạo nên tổng thể hoàn hảo - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 2
Áo len cổ lọ gam màu nâu vàng chính là item hot nhất mùa đông 2017 - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 3
Áo len cổ lọ form rộng cực phù hợp với chiếc váy ngắn xếp ly to - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 4
Cách phối áo len cổ lọ form rộng vừa phải với váy midi kẻ sọc này của Suzy rất đáng để học hỏi - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 5
Nếu yêu thích sự cá tính, bụi bặm, hãy phối áo len cổ lọ với áo khoác bomber màu rêu thế này - Ảnh: Internet

2. Áo len rộng cổ tim 

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 6
Áo len rộng cổ tim thường được dùng để khoác ngoài khi diện sơ mi - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 7
Một chiếc áo len cổ tim màu vàng sáng sẽ khiến những ngày mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 8
Yêu nét đẹp hoài cổ, hãy phối áo len cổ tim với váy midi sọc caro cùng đôi boot cổ điển - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 9
Hay chỉ đơn giản như set đồ của Lưu Hương Giang, áo len cổ tim cùng chân váy jeans - Ảnh: Internet

3. Áo khoác len dáng dài

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 10
Vào mùa đông, áo khoác len luôn là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 11
Với tính tiện lợi, có thể phối được với mọi kiểu dáng trang phục, áo khoác len dáng dài rất được các tín đồ thời trang ưa thích - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 12
Áo khoác len dáng dài chính là "trợ thủ đắc lực" của cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

4. Áo khoác len ngắn

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 13
Áo khoác len ngắn mang đến cho phái đẹp vẻ đáng yêu, xinh xắn - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 14
Kiểu dáng áo len này cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa đông ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 15
Áo khoác len trắng trơn phối cùng set đồ có màu tương phản tạo nên sự sang trọng - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 16
Áo khoác len ngắn có thể phối cùng váy maxi tông màu pastel để tạo nên vẻ ngọt ngào, nữ tính - Ảnh: Internet

5. Áo len có gân

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 17
Áo len có gân là kiểu dáng khá truyền thông - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 18
Tuy nhiên, nếu bạn có cách phối đồ thông minh, áo len có gân cũng vô cùng thời thượng - Ảnh: Internet

Điểm danh 5 mẫu áo len dáng rộng SÀNH ĐIỆU và ĐẸP nhất mùa đông 2017, là con gái phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 19
Áo len có gân cách điệu phần tay cũng là lựa chọn tuyệt vời cho mùa đông năm nay - Ảnh: Internet

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