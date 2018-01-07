'Gọi hồn' 15 kiểu tóc mới nhất cứ cắt là xinh lung linh, các nàng thoải mái chọn lựa cho dịp Tết Ta sắp đến

Nếu bạn đang có dự định thay đổi phong cách để đón Tết Ta sắp đến, hãy tham khảo những kiểu tóc mới nhất vừa được cập nhật dưới đây.

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, đặc biệt là cắt tóc ngắn, diện mạo của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cắt ngắn đi mà chỉ cần chọn được kiểu tóc phù hợp với chính mình, nàng cũng sẽ nâng nhan sắc lên một tầm mới. Tóc dài thẳng cắt chiếc lá

Đây là xu hướng tóc hot của những năm 2000 và vào năm 2018 này, kiểu tóc đầy nữ tính này sẽ quay trở lại và được biến tấu để hiện đại hơn - Ảnh: Internet Tóc ngang lưng nhuộm nâu xoăn đuôi

Kiểu tóc ngắn vừa phải này giúp phái đẹp trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, màu nâu vàng cùng với phần tóc đuôi xoăn nhẹ làm tăng thêm phần nữ tính và dịu dàng. Còn gì tuyệt vời hơn khi cắt kiểu tóc này cho dịp Tết sắp đến - Ảnh: Internet Tóc ngang vai thẳng tự nhiên Hưởng ứng làn sóng tóc ngắn vô cùng hot trong thời gian qua, bạn gái hãy cắt kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên này, khi kết hợp với mái rẽ ngôi vẻ ngoài sẽ thêm phần quý phái - Ảnh: Internet Tóc cắt tầng xoăn nhẹ Tóc cắt tầng là kiểu giúp che giấu gương mặt tròn và chiếc cổ ngắn, do đó, các bạn gái mũm mĩm có thể chọn phong cách này. Đây là kiểu tóc uốn dài đẹp nhất trong năm 2018 này - Ảnh: Internet Tóc bob duỗi cúp Trong những kiểu tóc ngắn cá tính, tóc bob duỗi cúp là mẫu vừa mang vẻ khác biệt vừa có chút dịu dàng - Ảnh: Internet Tóc ngang lưng thẳng tự nhiên và mái thưa Đây là kiểu tóc giúp "ăn gian" tuổi cho quý cô U30-40 cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, phần mái thưa sẽ giúp che giấu đi khuyết điểm về phần trán không hoàn hảo - Ảnh: Internet Tóc cắt tầng uốn lọn đuôi

Với xu hướng cắt tầng đầy phá cách, các nàng có thể chọn kiểu uốn lọn đuôi này để giữ được nét nữ tính và thùy mị. Đây là một trong những kiểu tóc mới được ưu chuộng nhất - Ảnh: Internet Tóc ngang vai nâu hạt dẻ Nâu hạt dẻ là màu tóc giúp tôn lên làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên. Độ dài tóc này khi kết hợp với mái thưa sẽ tạo nên kiểu tóc ngang vai đẹp nhất - Ảnh: Internet Tóc dài cắt tầng uốn gợn nhẹ Kiểu tóc dài cắt tầng vốn đã nữ tính nay lại thêm phần quyến rũ khi được uốn gợn nhẹ và nhuộm màu nâu sáng - Ảnh: Internet Tóc ngang cằm duỗi thẳng Cũng mang nét nữ tính như kiểu ngang vai duỗi tự nhiên, nhưng vì có độ dài ngắn hơn nên kiểu tóc này có thêm nét tinh nghịch, năng động - Ảnh: Internet Tóc ngắn ngang cằm uốn lọn Bạn sẽ trông vô cùng đáng yêu, dễ thương khi cắt kiểu tóc ngắn ngang cằm uốn lọn này. Tết đến rồi, thay đổi bản thân ngay với kiểu tóc mới nhất này thôi - Ảnh: Internet Tóc dài cắt tầng thẳng tự nhiên và mái chéo Với kiểu tóc này, quý cô sẽ trông vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ rất tuyệt vời - Ảnh: Internet Tóc dài ngang lưng uốn sóng đuôi Gợn sóng đang là kiểu tóc uốn đẹp nhất. Tuy nhiên, mái tóc xoăn rất khó chăm sóc, vậy bạn chỉ cần tạo kiểu sóng nước cho phần đuôi như thế này - Ảnh: Internet Tóc dài búp bê mái thưa Bạn không muốn cắt đi mái tóc dài thướt tha, hãy giữ nguyên và kết hợp với mái thưa thế này. Tết này, bạn sẽ hóa thành cô nàng búp bê xinh xắn tức thì - Ảnh: Internet Tóc bob uốn cúp màu vàng sáng Vốn đã phá cách, kiểu tóc bob uốn cúp nhuộm màu vàng sáng giúp bạn gái thêm phần nổi bật và lung linh hơn - Ảnh: Internet Các cô nàng hiện đại hãy cập nhật, tham khảo và áp dụng ngay những kiểu tóc mới nhất trên để có một diện mạo hoàn toàn khác biệt, lung linh đón Tết đến.

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này Nếu bạn không muốn "hi sinh" mái tóc dài để hưởng ứng xu hướng tóc ngắn, bạn hãy tham khảo một số kiểu tóc uốn đuôi ngang lưng vô cùng đẹp và nổi bật dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-hon-15-kieu-toc-moi-nhat-cu-cat-la-xinh-lung-linh-cac-nang-thoai-mai-chon-lua-cho-dip-tet-ta-sap-den-265721.html