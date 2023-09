Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này

Tết đến là dịp các quý cô thỏa sức làm đẹp để có một diện mạo mới, lộng lẫy hơn với hi vọng bắt đầu một năm mới đầy may mắn và khởi sắc. Do đó, tạo kiểu tóc là một trong những nhu cầu làm đẹp được chị em phụ nữ ưu tiên hàng đầu trong những ngày cuối năm.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tóc ngắn luôn là xu hướng dẫn đầu, tuy nhiên, cũng có không ít người vẫn thích mái tóc dài thướt tha, đầy nữ tính và thùy mị. Vào Tết năm 2018 này, nếu không thích cắt đi mái tóc dài vốn có, bạn hãy tham khảo các kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vô cùng đẹp và sang chảnh dưới đây.