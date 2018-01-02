Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này

Thời trang 02/01/2018 11:24

Nếu bạn không muốn "hi sinh" mái tóc dài để hưởng ứng xu hướng tóc ngắn, bạn hãy tham khảo một số kiểu tóc uốn đuôi ngang lưng vô cùng đẹp và nổi bật dưới đây.

Tết đến là dịp các quý cô thỏa sức làm đẹp để có một diện mạo mới, lộng lẫy hơn với hi vọng bắt đầu một năm mới đầy may mắn và khởi sắc. Do đó, tạo kiểu tóc là một trong những nhu cầu làm đẹp được chị em phụ nữ ưu tiên hàng đầu trong những ngày cuối năm. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, tóc ngắn luôn là xu hướng dẫn đầu, tuy nhiên, cũng có không ít người vẫn thích mái tóc dài thướt tha, đầy nữ tính và thùy mị. Vào Tết năm 2018 này, nếu không thích cắt đi mái tóc dài vốn có, bạn hãy tham khảo các kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vô cùng đẹp và sang chảnh dưới đây. 

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 1
Tóc ngang lưng uốn cúp đuôi kết hợp với mái thưa giúp bạn gái trông vừa dịu dàng vừa xinh xắn - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 2
Kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi này tạo nên sự gợi cảm tự nhiên, hơn thế còn giúp các nàng trông tươi trẻ hơn - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 3
Kiểu tóc uốn cúp đuôi ngang lưng này sẽ vô cùng hoàn hảo với những bạn gái sở hữu mái tóc dày - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 4
Trong các dạng uốn đuôi, có lẽ tóc ngang lưng uốn cúp chính là kiểu được yêu thích và chọn lựa nhiều nhất - Ảnh: Internet

Với độ dài ngang lưng, ngoài uốn cúp thì còn rất nhiều lựa chọn uốn đuôi khác, chẳng hạn như kiểu uốn lọn dưới đây. Vẫn thừa hưởng sự nhẹ nhàng từ kiểu uốn cúp nhưng kiểu uốn lọn này có phần quyến rũ và gợi cảm rất riêng. 

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 5
Tóc ngang lưng uốn lọn đuôi vẫn thừa hưởng sự nhẹ nhàng từ kiểu uốn cúp, nhưng có phần gợi cảm hơn - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 6
Bạn có thể tham khảo kiểu ngang lưng uốn lọn đuôi và đánh rối này - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 7
Nếu không thích đánh rối, bạn có thể giữ lọn nguyên để tạo sự cổ điển và có phần trưởng thành như Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Nếu là cô nàng thích sự phá cách và phóng khoáng, bạn chắc chắn sẽ rất thích hợp với kiểu tóc ngang lưng uốn đuôi gợn nhẹ. Đây là kiểu tóc mang vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại. 

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 8
Tóc ngang lưng cắt tầng và uốn xoăn một cách tùy hứng ở phần đuôi tạo vẻ phóng khoáng - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 9
Kiểu tóc dài ngang lưng cắt bằng uốn đuôi gợn sóng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho các quý cô U30 - Ảnh: Internet

Bạn là cô nàng siêu lười, không có thời gian chăm sóc cho kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi cầu kì, vậy thì tóc uốn nhẹ đuôi chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Đây là kiểu tóc có độ tự nhiên, bồng bềnh và không cần phải tốn công chăm sóc hay tạo kiểu gì cả.

Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 10
Tóc ngang lưng cắt tầng uốn nhẹ đuôi kết hợp cùng mái rẽ ngôi vô cùng tự nhiên và thanh khiết - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 11
Bạn sẽ trông cá tính hơn khi nhuộm màu rêu khói cho mái tóc ngang lưng uốn nhẹ đuôi này - Ảnh: Internet
Tết này nếu không thích cắt ngắn, hãy để kiểu tóc ngang lưng uốn cúp đuôi vừa đẹp vừa sang này - Ảnh 12
Tóc ngang lưng cắt tầng uốn nhẹ đuôi giúp "chủ nhân" trở nên dịu dàng và đắm thắm hơn hẳn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ngoài tóc ngang lưng uốn cúp đuôi ra còn có rất nhiều kiểu uốn đuôi khác phù hợp với những cô nàng yêu thích mái tóc dài. Và bạn phải lưu ý rằng, không phải khác xu hướng là sẽ trở nên lỗi thời, đôi khi đi ngược với đám đông ở một mức độ nào đó sẽ khiến bạn trở nên nổi bật và khác biệt.

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