Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác

Thời trang 08/01/2019 14:52

Ngoài trang phục, mái tóc cũng là một mối quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ mỗi dịp Tết đến. Thấu hiểu được điều này, bài viết sẽ gợi ý 13 kiểu tóc cực kỳ tuyệt vời mà bạn có thể thoải mái chọn lựa.

Dưới đây là những kiểu tóc từ dài đến ngắn dự đoán sẽ cực kỳ hot trong năm mới 2019. Do đó, nếu đang băn khoăn trong việc thay đổi bản thân, bạn hãy tham khảo ngay để có được sự lựa chọn phù hợp và tuyệt vời nhất.

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 1

Tóc dài uốn xoăn nhẹ 

Bên cạnh xu hướng tóc ngắn đang lên ngôi, kiểu tóc dài thướt tha, xoăn nhẹ tự nhiên vẫn không bao giờ lép vế. Với vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, đây là lựa chọn phù hợp cho cô nàng nữ tính trong dịp Tết - Ảnh: Internet 

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 2

Tóc thẳng tự nhiên màu khói

Bên cạnh vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng vốn có của mái tóc dài tự nhiên, bạn gái sẽ thêm phần nổi bật và hiện đại khi nhuộm màu nâu khói. Màu sắc này cũng đang là hot-trend được giới trẻ yêu thích - Ảnh: Internet 

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 3

Tóc tết đính hoa

Du xuân với chiếc áo dài thướt tha, phụ nữ đừng nên bỏ qua kiểu tóc tết đính hoa điệu đà này. Bạn có thể chọn cách tết vương miệng như Chi Pu hoặc kiểu tết đuôi ngựa truyền thống - Ảnh: Internet 

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 4

Tóc dài buộc thấp hờ hững

 Nếu cảm thấy mái tóc xõa dài khiến bản thân luộm thuộm hơn, bạn có thể buộc chúng theo kiểu đuôi ngựa thấp. Ngoài ra, kiểu tóc buộc hờ hững này sẽ cực kỳ thu hút và mang đến vẻ ngoài quyến rũ khi được uốn xoăn - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 5

Tóc mái phồng bồng bềnh

Bạn là cô nàng bận rộn hay lười chăm chút cho bản thân, Tết này hãy chọn kiểu tóc dài thẳng tự nhiên với mái phồng bồng bềnh. Chẳng cần phải kiểu cách cầu kì, phương án này đủ giúp bạn khoe vẻ đẹp tươi tắn, rạng ngời - Ảnh: Internet 

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 6

Tóc buộc củ tỏi phần mái

 Nếu mong muốn thay đổi theo phong cách tinh nghịch, trẻ trung, hãy chọn kiểu buộc củ tỏi cho phần tóc mái này. Kết hợp với cách trang điểm tươi sáng, bạn sẽ trẻ ra rất nhiều - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 7
Một kiểu buộc củ tỏi khác không kém phần tinh nghịch trên mái tóc dài đen truyền thống - Ảnh: Internet
Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 8

Tóc buộc củ tỏi

 Một ngày vui chơi ngoài trời sẽ trở nên đầy hứng khởi khi bạn diện kiểu tóc buộc củ tỏi này. Phương pháp này sẽ mang đến cho bạn vẻ đẹp năng động, tràn đầy năng lượng - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 9

Tóc dài buộc nơ

 Thêm một lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng ưa điệu đà, nữ tính. Kiểu buộc nơ này có thể áp dụng cho cả tóc ngắn lẫn tóc dài - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 10

Tóc bob uốn xoăn sóng

 Nếu đề cập đến phong cách trẻ trung, thu hút thì không thể bỏ qua kiểu tóc bob uốn xoăn gợn sóng. Đây cũng là một trong những lựa chọn đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ nhất từ phái đẹp. Kiểu tóc này vừa trông rất năng động vừa có nét nhu mì cực kỳ khác lạ - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 11

Tóc bob ngắn duỗi cúp

 Kiểu tóc bob duỗi cúp đuôi cùng mái rẽ ngôi cũng là một phương án không tồi để phụ nữ thay đổi bản thân trong dịp Tết này - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 12

Tóc bob ngắn mái thưa 

Nếu là một tín đồ của phong cách Hàn Quốc, chắc chắn, bạn sẽ không thể bỏ qua kiểu tóc ngắn duỗi cúp và mái thưa cực kỳ trẻ trung này - Ảnh: Internet 

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 13
Để tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên, hãy nhuộm các tông màu nâu cho mái tóc bob mái thưa - Ảnh: Internet
Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 14

Tóc pixie cắt layer

 Tóc pixie cắt layer là lựa chọn táo bạo để thay đổi vẻ ngoài cho bản thân. Kiểu tóc này mang đến sự cá tính, nổi trội và thời thượng cho người diện - Ảnh: Internet

Du xuân với 13 kiểu tóc này, đảm bảo ai cũng xinh như thiên thần, đẹp bất chấp tuổi tác - Ảnh 15

Tóc bob cắt layer

An toàn hơn, bạn có thể chọn kiểu tóc bob cắt layer vừa cá tính vừa mang nét nữ tính - Ảnh: Internet

Với những kiểu tóc cực kỳ thời thượng, nổi bật trên, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu ngay một diện mạo mới thu hút, xinh xắn hơn khi cắt chúng trong dịp Tết sắp đến.

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