Dù sở hữu khuôn mặt tròn, dài hay vuông, phụ nữ chỉ cần cắt những kiểu tóc này sẽ đẹp ngay

Sau đây là những hướng dẫn cụ thể giúp phụ nữ dễ dàng chọn được kiểu tóc phù hợp, từ đó che giấu các nhược điểm và trở nên xinh đẹp hơn.

Bài viết sẽ giúp bạn tìm được kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt, nhờ đó tôn lên ưu điểm, che giấu nhược điểm làm tăng vẻ ngoài xinh đẹp. Kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt tròn Trên thực tế, mặt tròn phù hợp với rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Do đó, nếu sở hữu dáng mặt này, bạn nên vui mừng thay vì tự ti.

Đa số người có khuôn mặt tròn thường mang vẻ ngoài trẻ trung, trong sáng, đặc biệt là lâu già. Với những ưu điểm này, bạn không cần phải quá cầu kì trong việc chọn kiểu tóc. Đơn giản là phương pháp tốt nhất để tôn lên vẻ thuần khiết, trẻ con của khuôn mặt tròn. Làn da trắng, khuôn mặt tròn, bạn có thể chọn kiểu tóc tỉa layer dài qua vai kết hợp cùng mái thưa nhuộm màu nâu mật ong. Không cần áp dụng các phương pháp uốn, duỗi hay bấm phồng, cứ giữ độ bồng bềnh của mái tóc tự nhiên là được - Ảnh: Internet Hợp xu hướng hơn, phụ nữ sở hữu khuôn mặt tròn có thể cắt kiểu tóc bob tỉa layer kết hợp với mái xéo hoặc thưa. Ngoài vẻ trẻ trung, lựa chọn này còn mang đến sự năng động, rạng ngời - Ảnh: Internet Nếu có đôi má phúng phính, phụ nữ sở hữu khuôn mặt tròn có thể chọn kiểu tóc ngắn ngang vai cắt cúp chữ C che giấu khuôn cằm đầy đặn. Nhờ mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt sẽ trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet Kiểu tóc cho khuôn mặt dài Khuôn mặt dài thường có phần trán rộng, để khắc phục nhược điểm này các kiểu tóc mái ngang, thưa là lựa chọn phù hợp nhất. Vì độ chênh lệch giữa phần trán và phần dưới khuôn mặt khác biệt, phụ nữ sở hữu khuôn mặt dài thường già dặn hơn số tuổi thật. Để trẻ trung hơn, bạn nên chọn tóc bob, tóc lob ngang vai.

Nhờ phần mái thưa ngang, khuôn mặt dài với phần trán rộng trở nên cân đối hơn rất nhiều. Đặc biệt, kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên làm tăng vẻ trẻ trung hiệu quả - Ảnh: Internet Khuôn mặt dài với chiếc cằm V-line, bạn có thể chọn kiểu tóc dài uốn xoăn sóng kết hợp với mái thưa ngang - Ảnh: Internet Lựa chọn hợp xu hướng, đồng thời làm tăng vẻ thời thượng là tóc bob ngắn thẳng tự nhiên và mái ngang sole - Ảnh: Internet Kiểu tóc cho khuôn mặt vuông Phụ nữ sở hữu khuôn mặt vuông hay còn gọi là chữ điền thường có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Để tiết chế điều này, bạn nên chọn các kiểu tóc bồng bềnh, mềm mại và nữ tính nhất như bob uốn cúp đuôi, uốn xoăn gợn sóng, mái ngang búp bê... Mái tóc dài ngang vai uốn xoăn nhẹ nhàng cùng mái thưa, nhuộm màu nâu đỏ ngọt ngào giúp người sở hữu khuôn mặt vuông trở nên nữ tính hơn hẳn - Ảnh: Internet Kiểu tóc bob uốn cúp đuôi cùng mái ngang cũng là lựa chọn phù hợp cho cô nàng có khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet Kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt trái xoan Nếu sở hữu khuôn mặt trái xoan, bạn thật sự là cô nàng may mắn vì có thể thoải mái trong việc chọn lựa kiểu tóc. Tuy nhiên, để muốn tôn triệt để lợi thế này, hãy chọn kiểu tóc mái dài rẽ ngôi. Tóc mái rẽ ngôi cùng kiểu uốn xoăn bồng bềnh giúp khuôn mặt trái xoan thêm phần tỏa sáng và sang chảnh - Ảnh: Internet Kiểu tóc ngắn uốn xoăn cùng phần mái lưa thưa giúp cô nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan thêm đáng yêu và xinh xắn - Ảnh: Internet Nhớ rõ những lời khuyên, gợi ý trên, dù sở hữu khuôn mặt gì, bạn vẫn sẽ dễ dàng chọn ra được kiểu tóc phù hợp với bản thân nhất.

Chỉ cần để những kiểu tóc này thì mặt béo, mặt vuông, mặt dài cũng lên đời nhan sắc Nếu bạn vẫn phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào cho phù hợp, hãy tham khảo bài viết dưới đây, chúng sẽ giúp ích cho bạn đấy!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-so-huu-khuon-mat-tron-dai-hay-vuong-phu-nu-chi-can-cat-nhung-kieu-toc-nay-se-dep-ngay-303017.html