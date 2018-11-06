Dù sở hữu khuôn mặt tròn, dài hay vuông, phụ nữ chỉ cần cắt những kiểu tóc này sẽ đẹp ngay

Sau đây là những hướng dẫn cụ thể giúp phụ nữ dễ dàng chọn được kiểu tóc phù hợp, từ đó che giấu các nhược điểm và trở nên xinh đẹp hơn.
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Bài viết sẽ giúp bạn tìm được kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt, nhờ đó tôn lên ưu điểm, che giấu nhược điểm làm tăng vẻ ngoài xinh đẹp.
Kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt tròn
Trên thực tế, mặt tròn phù hợp với rất nhiều kiểu tóc khác nhau. Do đó, nếu sở hữu dáng mặt này, bạn nên vui mừng thay vì tự ti.
Đa số người có khuôn mặt tròn thường mang vẻ ngoài trẻ trung, trong sáng, đặc biệt là lâu già. Với những ưu điểm này, bạn không cần phải quá cầu kì trong việc chọn kiểu tóc. Đơn giản là phương pháp tốt nhất để tôn lên vẻ thuần khiết, trẻ con của khuôn mặt tròn.
Kiểu tóc cho khuôn mặt dài
Khuôn mặt dài thường có phần trán rộng, để khắc phục nhược điểm này các kiểu tóc mái ngang, thưa là lựa chọn phù hợp nhất. Vì độ chênh lệch giữa phần trán và phần dưới khuôn mặt khác biệt, phụ nữ sở hữu khuôn mặt dài thường già dặn hơn số tuổi thật. Để trẻ trung hơn, bạn nên chọn tóc bob, tóc lob ngang vai.
Kiểu tóc cho khuôn mặt vuông
Phụ nữ sở hữu khuôn mặt vuông hay còn gọi là chữ điền thường có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Để tiết chế điều này, bạn nên chọn các kiểu tóc bồng bềnh, mềm mại và nữ tính nhất như bob uốn cúp đuôi, uốn xoăn gợn sóng, mái ngang búp bê...
Kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt trái xoan
Nếu sở hữu khuôn mặt trái xoan, bạn thật sự là cô nàng may mắn vì có thể thoải mái trong việc chọn lựa kiểu tóc. Tuy nhiên, để muốn tôn triệt để lợi thế này, hãy chọn kiểu tóc mái dài rẽ ngôi.
Nhớ rõ những lời khuyên, gợi ý trên, dù sở hữu khuôn mặt gì, bạn vẫn sẽ dễ dàng chọn ra được kiểu tóc phù hợp với bản thân nhất.