Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng

Đồ Tết 2018 không cần nhiều, chỉ gói gọn trong 4 gam màu đang là xu hướng hot dưới đây là đủ.
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Mỗi lần Tết đến, mọi người lại tất bật với công việc cuối năm, chăm lo dọn dẹp nhà cửa, sắm thêm đồ mới. Tất cả đều chuẩn bị cho những ngày đầu năm khởi sắc với hy vọng có một năm suôn sẻ và may mắn.
Tết đối với phụ nữ cũng là dịp để họ sắm sửa quần áo mới, làm đẹp cho bản thân sau một năm bận bịu với gia đình, công việc. Dịp Tết 2018 này, bạn có thể lựa chọn đồ theo những gam màu dưới đây để vừa may mắn vừa hợp xu hướng.
Màu đỏ
Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn về mọi mặt, do đó, trong dịp đầu năm, bạn hãy diện đồ với màu sắc tươi mới, rực rỡ này.
Màu vàng hoàng kim
Như màu đỏ, sắc vàng cũng tượng trưng cho sự may mắn và tiền tài. Bên cạnh đó, đây còn là màu sắc mang đến các mối quan hệ cho người diện. Bộ sưu tập đồ Tết 2018 này của bạn nhất định phải có món đồ với màu sắc này.
Màu tím
Tuy không rực rỡ như màu đỏ, cũng không tươi tắn như sắc vàng nhưng tím mang đến sự nhã nhặn, dịu dàng rất riêng. Đồ Tết năm nay, nhất định nàng phải sở hữu món đồ có màu sắc ngọt ngào này vì đây còn là màu chủ đề của thời trang 2018.
Màu xanh lá
Màu xanh lá đại diện cho sức sống, sinh lực và sự tươi mới. Ngày đầu năm, diện đồ mang màu sắc này sẽ thu hút nguồn năng lượng tích cực.
Với những gợi ý thời trang đầy bổ ích trên, danh sách những món đồ muốn mua cho Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến của phái đẹp sẽ không còn dài lê thê và khó chọn lựa nữa.
Chúc bạn luôn xinh!