Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng

Thời trang 12/01/2018 12:45

Đồ Tết 2018 không cần nhiều, chỉ gói gọn trong 4 gam màu đang là xu hướng hot dưới đây là đủ.

Mỗi lần Tết đến, mọi người lại tất bật với công việc cuối năm, chăm lo dọn dẹp nhà cửa, sắm thêm đồ mới. Tất cả đều chuẩn bị cho những ngày đầu năm khởi sắc với hy vọng có một năm suôn sẻ và may mắn.

Tết đối với phụ nữ cũng là dịp để họ sắm sửa quần áo mới, làm đẹp cho bản thân sau một năm bận bịu với gia đình, công việc. Dịp Tết 2018 này, bạn có thể lựa chọn đồ theo những gam màu dưới đây để vừa may mắn vừa hợp xu hướng.

Màu đỏ 

Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn về mọi mặt, do đó, trong dịp đầu năm, bạn hãy diện đồ với màu sắc tươi mới, rực rỡ này.

Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 1
Một chiếc chân váy ôm body phối cùng áo thun tay lở tạo nên sự tương phản màu sắc sang trọng, nhã nhặn - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 2
Nếu yêu thích phong cách năng động, hãy phối quần jeans bụi bặm với áo hoodie đỏ đô cực chất vào Tết 2018 này - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 3
Set đồ đỏ - đen cho ngày Tết đầy tươi tắn với chân váy chữ A ngắn và áo sơ mi cổ chữ V - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 4
Điệu đà và sexy hơn trong Tết này với chân váy đuôi cá đỏ ôm sát và áo thun croptop sọc đen trắng - Ảnh: Internet

Màu vàng hoàng kim

Như màu đỏ, sắc vàng cũng tượng trưng cho sự may mắn và tiền tài. Bên cạnh đó, đây còn là màu sắc mang đến các mối quan hệ cho người diện. Bộ sưu tập đồ Tết 2018 này của bạn nhất định phải có món đồ với màu sắc này.

Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 5
Cá tính và pha chút thanh lịch khi phối áo hoodie vàng với quần tây nâu - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 6
Ngày Xuân tươi tắn, tràn đầy sức sống với áo len mỏng màu vàng cốm và chân váy midi họa tiết hoa - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 7
Ngày đầu năm năng động, nổi bật với set đồ phối chân váy A ngắn màu vàng và áo sọc cùng tông - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 8
Chân váy chữ A ngắn màu vàng phối cùng áo thun dài tay cũng là sự kết hợp đồ Tết tuyệt vời - Ảnh: Internet

Màu tím

Tuy không rực rỡ như màu đỏ, cũng không tươi tắn như sắc vàng nhưng tím mang đến sự nhã nhặn, dịu dàng rất riêng. Đồ Tết năm nay, nhất định nàng phải sở hữu món đồ có màu sắc ngọt ngào này vì đây còn là màu chủ đề của thời trang 2018. 

Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 9
Màu tím ngọt ngào bỗng trở nên cá tính khi phối theo phong cách denim - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 10
Hoặc chỉ khoác ngoài chiếc áo jacket cách điệu màu hồng tím, ngày Tết 2018 của bạn sẽ vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 11
Đơn giản và thanh lịch khi phối chân váy ngắn sẻ tà và áo sơ mi màu tím pastel - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 12
Tết 2018 này, chỉ cần sở hữu một chiếc chân váy midi xếp li màu tím, bạn sẽ có vô vàn cách phối đồ cực chất - Ảnh: Internet

Màu xanh lá

Màu xanh lá đại diện cho sức sống, sinh lực và sự tươi mới. Ngày đầu năm, diện đồ mang màu sắc này sẽ thu hút nguồn năng lượng tích cực. 

Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 13
Sự kết hợp giữa quần đùi ống suông màu xanh lá đậm và áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng rất thanh lịch - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 14
Set đồ nổi bật với quần tây xanh lá tươi và áo thun trắng - Ảnh: Internet
Đồ Tết 2018: Mặc theo 4 gam màu này để vừa may mắn vừa hợp xu hướng - Ảnh 15
Một vài gợi ý để bạn phối đồ Tết 2018 với màu xanh lá - Ảnh: Internet

Với những gợi ý thời trang đầy bổ ích trên, danh sách những món đồ muốn mua cho Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến của phái đẹp sẽ không còn dài lê thê và khó chọn lựa nữa. 

Chúc bạn luôn xinh!

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