Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này

Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến, đây là thời điểm mà chị em bắt đầu lên kế hoạch mua sắm đồ chuẩn bị cho năm mới. Và trong tủ đồ mới của phụ nữ không thể thiếu 3 món dưới đây.
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Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm, mọi người mà đặc biệt là phụ nữ đều bận rộn lên kế hoạch mua sắm đồ Tết. Ngoài những vật dụng cho gia đình, quần áo mới là điều mà chị em quan tâm nhất, vậy Tết 2018 này, xu hướng thời trang nào là thịnh hành nhất.
Quần tây ống suông
Nếu bạn đã chán quần jeans bụi bặm, đầy chất đường phố, cũng như muốn thay đổi phong cách cho chính mình vào Tết Nguyên Đán 2018 này, hãy chọn quần tây ống suông. Thiết kế quần này dự đoán sẽ được ủng hộ cuồng nhiệt trong năm nay. Chính vì vậy, để đón đầu xu hướng thời trang, phụ nữ nhất định phải sở hữu món đồ này.
Váy họa tiết caro
Theo giới chuyên gia, năm 2018 chính là thời điểm mà họa tiết sọc caro quay trở lại "làm mưa làm gió" trong làn thời trang. Và nếu đang dự định sắm quần áo Tết, chắc chắn bạn phải sở hữu một chiếc váy sọc caro cá tính đầy chất hoài cổ.
Áo dài
Đương nhiên rồi, dù chạy theo xu hướng hiện đại, là phụ nữ Việt Nam bạn đừng bỏ quên áo dài truyền thống. Đây là thiết kế trang phục dân tộc được người Việt mặc vào dịp Tết Nguyên Đán với hy vọng gặp nhiều tài lộc và may mắn.
Những dự định mua sắm đồ Tết 2018 sẽ không còn dài lê thê và khó lựa chọn nữa, trong tủ đồ mới của phụ nữ chỉ cần có đủ 3 món đồ, thiết kế quần áo trên là đã hoàn hảo.