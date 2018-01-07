Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này

Thời trang 07/01/2018 10:29

Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến, đây là thời điểm mà chị em bắt đầu lên kế hoạch mua sắm đồ chuẩn bị cho năm mới. Và trong tủ đồ mới của phụ nữ không thể thiếu 3 món dưới đây.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm, mọi người mà đặc biệt là phụ nữ đều bận rộn lên kế hoạch mua sắm đồ Tết. Ngoài những vật dụng cho gia đình, quần áo mới là điều mà chị em quan tâm nhất, vậy Tết 2018 này, xu hướng thời trang nào là thịnh hành nhất.

Quần tây ống suông

Nếu bạn đã chán quần jeans bụi bặm, đầy chất đường phố, cũng như muốn thay đổi phong cách cho chính mình vào Tết Nguyên Đán 2018 này, hãy chọn quần tây ống suông. Thiết kế quần này dự đoán sẽ được ủng hộ cuồng nhiệt trong năm nay. Chính vì vậy, để đón đầu xu hướng thời trang, phụ nữ nhất định phải sở hữu món đồ này.

Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 1
Quần tây ống suông là thiết kế thanh lịch, do đó, Tết này bạn phải sắm một chiếc - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 2
Mua một chiếc quần tây ống suông trong dịp Tết này là lựa chọn tuyệt vời nhất - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 3
Những ngày đi dạo phố Xuân hay thăm họ hàng, một chiếc quần tây ống suông phá cách phối cùng áo sơ mi sẽ tạo nên tổng thể nhã nhặn và sang trọng - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 4
Thời tiết mát mẻ, ấm áp dịp Tết rất thích hợp để bạn diện quần tây ống suông và áo hai dây màu sắc nổi bật - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 5
Sự kết hợp đơn giản nhưng sang trọng của quần tây ống suông và áo thun trơn. Set đồ này sẽ giúp bạn có những ngày Tết thật tươi tắn - Ảnh: Internet

Váy họa tiết caro

Theo giới chuyên gia, năm 2018 chính là thời điểm mà họa tiết sọc caro quay trở lại "làm mưa làm gió" trong làn thời trang. Và nếu đang dự định sắm quần áo Tết, chắc chắn bạn phải sở hữu một chiếc váy sọc caro cá tính đầy chất hoài cổ.

Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 6
Ngày Tết đầy năng động với váy suông caro phối cùng áo màu vàng sáng - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 7
Chân váy dài họa tiết sọc caro phối cùng áo phông đơn giản cũng là set đồ tuyệt vời cho ngày Tết thêm tươi tắn - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 8
Đầm liền dáng dài sọc caro, thắt lưng màu da bò làm điểm nhấn mang đến cho bạn gái vẻ đẹp hoài cổ, vintage - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 9
Cách phối đồ cá tính dịp Tết 2018 với chân váy sọc caro thiết kế đuôi cá - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 10
Thanh lịch, sang trọng với chân váy ôm sẻ tà sọc caro và áo sơ mi cách điệu - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 11
Chiếc váy suông sọc caro thiết kế bèo nhúng phối cùng áo thun trắng phù hợp với hoạt động ngoài trời ngày Tết - Ảnh: Internet

Áo dài

Đương nhiên rồi, dù chạy theo xu hướng hiện đại, là phụ nữ Việt Nam bạn đừng bỏ quên áo dài truyền thống. Đây là thiết kế trang phục dân tộc được người Việt mặc vào dịp Tết Nguyên Đán với hy vọng gặp nhiều tài lộc và may mắn.

Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 12
Áo dài truyền thống là thiết kế không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 13
Áo dài truyền thống màu hồng thêu họa tiết con hạc với ý nghĩa mang đến sức khỏe, tài lộc - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 14
Ngoài áo dài truyền thống, thiết kế cách tân cũng là lựa chọn tuyệt vời trong dịp Tết này - Ảnh: Internet
Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này - Ảnh 15
Với mẫu áo dài cách tân sắc đỏ rực rỡ này, bạn có thể diện đi lễ chùa, chúc Tết đầu năm - Ảnh: Internet

Những dự định mua sắm đồ Tết 2018 sẽ không còn dài lê thê và khó lựa chọn nữa, trong tủ đồ mới của phụ nữ chỉ cần có đủ 3 món đồ, thiết kế quần áo trên là đã hoàn hảo.

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