Đang lên kế hoạch mua sắm đồ Tết 2018, là phụ nữ thì không thể thiếu 3 món này

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm, mọi người mà đặc biệt là phụ nữ đều bận rộn lên kế hoạch mua sắm đồ Tết. Ngoài những vật dụng cho gia đình, quần áo mới là điều mà chị em quan tâm nhất, vậy Tết 2018 này, xu hướng thời trang nào là thịnh hành nhất.

Quần tây ống suông

Nếu bạn đã chán quần jeans bụi bặm, đầy chất đường phố, cũng như muốn thay đổi phong cách cho chính mình vào Tết Nguyên Đán 2018 này, hãy chọn quần tây ống suông. Thiết kế quần này dự đoán sẽ được ủng hộ cuồng nhiệt trong năm nay. Chính vì vậy, để đón đầu xu hướng thời trang, phụ nữ nhất định phải sở hữu món đồ này.