Cập nhật mẫu đồ Tết năm 2018 mới nhất: Họa tiết 'Cô Ba Sài Gòn' lên ngôi, màu tím ngọt ngào trở lại

Những ngày cuối năm đang dần kết thúc, bạn đang loay hoay sắm sửa quần áo để đón một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, hãy xem ngay những mẫu đồ Tết 2018 mới nhất bên dưới.
Trong năm 2018 tới đây, nhiều phong cách
thời trang "xưa lắc xưa lơ" sẽ quay trở lại và tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Để sở hữu những mẫu quần áo Tết mới nhất, hãy đọc bài viết này.
Mẫu áo dài tết 2018 với họa tiết cổ điển Bộ phim điện ảnh đình đám "Cô Ba Sài Gòn" đã mang chiếc áo dài họa tiết cổ điển trở lại và tạo làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trong giới thời trang. Hãy sắm ngay cho bản thân mẫu áo dài Tết mới nhất năm 2018 này - Ảnh: Internet Họa tiết hoa cúc nhí in trên nền vải đỏ chính là mẫu áo dài Tết đẹp và được ưa chuộng nhất trong năm tới. Đặc biệt, sắc đỏ nổi bật cực kỳ phù hợp với những ngày chúc Xuân - Ảnh: Internet Một trong những họa tiết đậm chất "Cô Ba Sài Gòn" không thể bỏ qua đó là "nền gạch". Mẫu áo dài Tết cổ điển này sẽ giúp phái đẹp khoe trọn lợi thế hình thể hoàn hảo - Ảnh: Internet Sắc tím lên ngôi
Giới chuyên gia vừa đưa ra nhận định, tím chính là màu chủ đạo của thời trang 2018. Do đó, hãy tậu ngay những mẫu váy, áo, đầm... mang màu sắc vô cùng ngọt ngào này cho dịp Tết sắp đến - Ảnh: Internet Một chiếc váy chữ A ngắn bồng bềnh phối cùng áo thun dài tay, đi giày cao gót mũi nhọn sẽ tạo thành set đồ vô cùng phù hợp cho những ngày tụ họp bạn bè trong dịp Tết 2018 sắp đến - Ảnh: Internet Nếu bạn là một cô nàng yêu thích phong cách sang trọng, thanh lịch, hãy phối váy bút chì thêu hoa màu tím với áo vest cùng tông - Ảnh: Internet Trong buổi dạo phố đón nắng Xuân, chẳng còn gì phù hợp hơn một chiếc đầm xòe màu tím nhẹ nhàng, nhấn nhá chi tiết bèo nhún cực kì nữ tính. Chắc chắn, khi diện kiểu váy đáng yêu này, bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet Họa tiết sọc ca rô trở lại Sọc caro cũng chính là một trong những xu hướng quay trở lại “làm mưa làm gió” vào Tết năm 2018 này. Với ngày Xuân mát mẻ, ấm áp, hãy diện chiếc đầm liền dáng dài họa tiết caro đen trắng, nhấn nhá bằng chiếc nơ thắt ngay eo - Ảnh: Internet Những buổi dã ngoại gia đình, vui chơi ngoài trời trong dịp đầu năm, hãy phối áo thun trơn, quần jeans baggy bụi bặm và khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc caro để tạo nên sự năng động, tiện lợi và khỏe khoắn - Ảnh: Internet
Một trong món đồ Tết mới nhất trong năm 2018 này, bạn đừng quên sắm cho mình chân váy dài sọc caro, vì item này vô cùng dễ phối - Ảnh: Internet
Là cô nàng có sở thích cập nhật xu hướng thời trang, sắm sửa những mẫu quần áo đặc sắc và trở thành người dẫn đầu về gu thẩm mỹ, những mẫu đồ Tết năm 2018 mới nhất trên chắc chắn sẽ vô cùng phù hợp với bạn.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-mau-do-tet-nam-2018-moi-nhat-hoa-tiet-co-ba-sai-gon-len-ngoi-mau-tim-ngot-ngao-tro-lai-263528.html