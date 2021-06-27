Dàn sao nữ Việt 'đốt cháy' mùa hè với phong cách thời trang bra-top "nửa kín nửa hở" vô cùng thời thượng

Dạo gần đây, thời trang bra-top đang trở nên thịnh hành và được nhiều sao nữ Việt Nam yêu thích. Áo bra-top là một trong những trang phục được "cách tân" từ trang phục nội y của phụ nữ. Với phong cách này, hội chị em không chỉ thoải mái trong những ngày hè oi ả mà còn giúp các cô nàng trông sành điệu, không phản cảm và sang trọng hơn.

Món đồ quyến rũ khó cưỡng này đã thu hút khá nhiều sao nữ Việt thi nhau đọ sắc và khoe dáng. Điển hình như các cái tên nổi bật trong Vbiz như Ngọc Trinh , Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Minh Triệu, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ...

Nữ hoàng nội y - Ngọc Trinh cũng diện "bộ cánh" đầy gợi cảm, khoe khéo ba vòng cực chuẩn, nổi bật nhất vẫn là vòng một đẫy đà và căng tròn của cô nàng. Với phong cánh này, người đẹp thừa sức "đánh gục" mọi chàng trai trước mặt.

Hoa hậu Kỳ Duyên chứng tỏ gu thời trang đường phố hiện đại và đẳng cấp khi diện chiếc bra-top tông màu đen sang chảnh cùng quần âu trắng cạp cao, ống quần rộng để khoe đôi chân dàn miên man của mình.

Không kém cạnh gì cô bạn thân của mình, người mẫu Minh Triệu cũng diện bra-top, nổi bật với những viền ren và khoe tối đa vòng eo "con kiến' của mình. Cô nàng kết hợp với áo khoác bên ngoài khiến cho bộ trang phục trở nên thanh lịch và kín đáo vừa đủ.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh không ngại diện bra-top "quấn" ngang vòng ngực, khoe trọn thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng bước xuống phố.

Nữ diễn viên Jun Vũ "sống ảo" tại nhà với quần đen cùng bra-top hai dây gợi cảm. Vòng một nảy nở, cùng làn da trắng mịm của cô nàng được tôn tối đa qua thiết kế này.

Với xu hướng bra-top này, các cô nàng luôn tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, "nửa kín nửa hở" mà vẫn không kém phần cá tính, hiện đại. Song song đó, các cô nàng xinh đẹp luôn biết cách phối đồ một cách hiệu quả để thật tỏa sáng mỗi lần xuất hiện.