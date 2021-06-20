Hóa ra Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu lại nhờ vào nhân trắc học?

Tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính là người đạt điểm nhân trắc học cao nhất trong dàn thí sinh tham dự năm đó.

Việc kiểm tra nhân trắc học cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để trao vương niệm cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Với số điểm nhân trắc học cao nhất cuộc thi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã “vượt mặt” các thí sinh còn lại và xứng đáng trở thành Hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp Hoa Hậu Việt Nam 2014. Cụ thể, câu chuyện này lại một lần nữa được "đào lại" và bàn tán trên một trang mạng xã hội. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Kỳ Duyên vẫn xứng đáng là Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2014 - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng từng tiết lộ rằng khuôn mặt cũng chỉ là một yếu tố chứ không phải là tất cả, cũng như người có chiều cao tốt chưa chắc đã là chiều cao đẹp, có vòng đo tốt chưa chắc đã là vòng đo đẹp. Khuôn mặt đẹp thì phải được gắn với cơ thể hoàn hảo và cơ thể hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt. Và vào thời điểm đó, Kỳ Duyên là người có chỉ số nhân trắc học cao nhất trong cuộc thi. Sắc vóc hài hòa và cân đối với cô nàng trong cuộc thi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cô gái có sắc vóc đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu lại vấp phải khá nhiều tranh cãi, bình luận tiêu cực về ngoại hình ngay sau khi đăng quang. Không ít người cho rằng tổng thể gương mặt không hài hoà, có rất nhiều nét trông khá thô và không thực sự hoàn hảo. Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 'dính' khá nhiều tranh cãi ngay khi vừa mới đăng quang - Ảnh: Internet Sau vài năm hoạt động trong Vbiz, cô nàng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bởi cô cho thấy sự thay đổi rõ ràng một số đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt ở chiếc cằm dài và nhọn. Song, nàng hoa hậu đã giải thích rằng chiếc cằm trông dài ra là do cô xoa bóp, bấm huyệt cũng như kết quả của quá trình giảm cân. Đồng thời, cô nàng cũng thừa nhận mình đã nâng cấp vòng một để trông tự tin hơn. Đường nét khuôn mặt của nàng hoa hậu thay đổi khá 'bất thường' sau một thời gian đăng quang - Ảnh: Internet Nàng hoa hậu mạnh dạn công khai chuyện nâng cấp vòng một của mình - Ảnh: FBNV Vóc dáng cùng phong cách thời trang thay đổi ngoạn mục của Kỳ Duyên khiến nhiều người bắt đầu yêu thích cô nàng nhiều hơn - Ảnh: FBNV Người đẹp cũng là một người 'nghiện' tập thể dục để giữ dáng và nâng cao sức khỏe - Ảnh: FBNV Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Kỳ Duyên bắt đầu nỗ lực nhiều hơn và xây dựng hình ảnh một hình tượng "bắt mắt" hơn, theo đuổi con đường người mẫu trên sàn catwalk. Sau một thời gian kiên trì và cố gắng không ngừng, cô nàng đã có ghi dấu trong lòng người hâm mộ thông qua lĩnh vực thời trang. Hiện tại, người đẹp trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước.

Pose dáng cực đỉnh và thần thái nhưng nàng hậu Kỳ Duyên bất ngờ dính báo cáo liên quan 'hoạt động người lớn' chỉ vì điểm tai hại này Một sự việc "dở khóc dở cười" đến từ phía Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cô có một phen hú vía khi ngay cả bản thân cũng không biết clip của mình lại chứa nội dung "tai hại" đến như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-ky-duyen-tro-thanh-hoa-hau-lai-nho-vao-nhan-trac-hoc-409378.html