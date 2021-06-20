Hóa ra Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu lại nhờ vào nhân trắc học?

Tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính là người đạt điểm nhân trắc học cao nhất trong dàn thí sinh tham dự năm đó.
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Việc kiểm tra nhân trắc học cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để trao vương niệm cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Với số điểm nhân trắc học cao nhất cuộc thi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã “vượt mặt” các thí sinh còn lại và xứng đáng trở thành Hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp Hoa Hậu Việt Nam 2014. Cụ thể, câu chuyện này lại một lần nữa được "đào lại" và bàn tán trên một trang mạng xã hội.
Được biết, trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng từng tiết lộ rằng khuôn mặt cũng chỉ là một yếu tố chứ không phải là tất cả, cũng như người có chiều cao tốt chưa chắc đã là chiều cao đẹp, có vòng đo tốt chưa chắc đã là vòng đo đẹp. Khuôn mặt đẹp thì phải được gắn với cơ thể hoàn hảo và cơ thể hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt. Và vào thời điểm đó, Kỳ Duyên là người có chỉ số nhân trắc học cao nhất trong cuộc thi.
Tuy nhiên, cô gái có sắc vóc đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu lại vấp phải khá nhiều tranh cãi, bình luận tiêu cực về ngoại hình ngay sau khi đăng quang. Không ít người cho rằng tổng thể gương mặt không hài hoà, có rất nhiều nét trông khá thô và không thực sự hoàn hảo.
Sau vài năm hoạt động trong Vbiz, cô nàng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bởi cô cho thấy sự thay đổi rõ ràng một số đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt ở chiếc cằm dài và nhọn. Song, nàng hoa hậu đã giải thích rằng chiếc cằm trông dài ra là do cô xoa bóp, bấm huyệt cũng như kết quả của quá trình giảm cân. Đồng thời, cô nàng cũng thừa nhận mình đã nâng cấp vòng một để trông tự tin hơn.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Kỳ Duyên bắt đầu nỗ lực nhiều hơn và xây dựng hình ảnh một hình tượng "bắt mắt" hơn, theo đuổi con đường người mẫu trên sàn catwalk. Sau một thời gian kiên trì và cố gắng không ngừng, cô nàng đã có ghi dấu trong lòng người hâm mộ thông qua lĩnh vực thời trang. Hiện tại, người đẹp trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước.