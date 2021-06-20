Hóa ra Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu lại nhờ vào nhân trắc học?

Sao Việt 20/06/2021 05:49

Tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính là người đạt điểm nhân trắc học cao nhất trong dàn thí sinh tham dự năm đó.

Việc kiểm tra nhân trắc học cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để trao vương niệm cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Với số điểm nhân trắc học cao nhất cuộc thi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã “vượt mặt” các thí sinh còn lại và xứng đáng trở thành Hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp Hoa Hậu Việt Nam 2014. Cụ thể, câu chuyện này lại một lần nữa được "đào lại" và bàn tán trên một trang mạng xã hội.

nguyen cao ky duyen
Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Kỳ Duyên vẫn xứng đáng là Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2014 - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng từng tiết lộ rằng khuôn mặt cũng chỉ là một yếu tố chứ không phải là tất cả, cũng như người có chiều cao tốt chưa chắc đã là chiều cao đẹp, có vòng đo tốt chưa chắc đã là vòng đo đẹp. Khuôn mặt đẹp thì phải được gắn với cơ thể hoàn hảo và cơ thể hoàn hảo càng tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt. Và vào thời điểm đó, Kỳ Duyên là người có chỉ số nhân trắc học cao nhất trong cuộc thi.

nguyen cao ky duyen 1Hóa ra Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu lại nhờ vào nhân trắc học? - Ảnh 3
Sắc vóc hài hòa và cân đối với cô nàng trong cuộc thi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cô gái có sắc vóc đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu lại vấp phải khá nhiều tranh cãi, bình luận tiêu cực về ngoại hình ngay sau khi đăng quang. Không ít người cho rằng tổng thể gương mặt không hài hoà, có rất nhiều nét trông khá thô và không thực sự hoàn hảo.

nguyen cao ky duyen 2
Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 'dính' khá nhiều tranh cãi ngay khi vừa mới đăng quang - Ảnh: Internet

Sau vài năm hoạt động trong Vbiz, cô nàng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bởi cô cho thấy sự thay đổi rõ ràng một số đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt ở chiếc cằm dài và nhọn. Song, nàng hoa hậu đã giải thích rằng chiếc cằm trông dài ra là do cô xoa bóp, bấm huyệt cũng như kết quả của quá trình giảm cân. Đồng thời, cô nàng cũng thừa nhận mình đã nâng cấp vòng một để trông tự tin hơn.

nguyen cao ky duyen 3
Đường nét khuôn mặt của nàng hoa hậu thay đổi khá 'bất thường' sau một thời gian đăng quang - Ảnh: Internet

nguyen cao ky duyen 4
Nàng hoa hậu mạnh dạn công khai chuyện nâng cấp vòng một của mình - Ảnh: FBNV

nguyen cao ky duyen 5
Vóc dáng cùng phong cách thời trang thay đổi ngoạn mục của Kỳ Duyên khiến nhiều người bắt đầu yêu thích cô nàng nhiều hơn - Ảnh: FBNV
nguyen cao ky duyen 6
Người đẹp cũng là một người 'nghiện' tập thể dục để giữ dáng và nâng cao sức khỏe - Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Kỳ Duyên bắt đầu nỗ lực nhiều hơn và xây dựng hình ảnh một hình tượng "bắt mắt" hơn, theo đuổi con đường người mẫu trên sàn catwalk. Sau một thời gian kiên trì và cố gắng không ngừng, cô nàng đã có ghi dấu trong lòng người hâm mộ thông qua lĩnh vực thời trang. Hiện tại, người đẹp trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước.

Pose dáng cực đỉnh và thần thái nhưng nàng hậu Kỳ Duyên bất ngờ dính báo cáo liên quan 'hoạt động người lớn' chỉ vì điểm tai hại này

Pose dáng cực đỉnh và thần thái nhưng nàng hậu Kỳ Duyên bất ngờ dính báo cáo liên quan 'hoạt động người lớn' chỉ vì điểm tai hại này

Một sự việc "dở khóc dở cười" đến từ phía Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cô có một phen hú vía khi ngay cả bản thân cũng không biết clip của mình lại chứa nội dung "tai hại" đến như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Cao Kỳ Duyên Hoa hậu Việt Nam 2014 quá trình thay đổi bản thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"