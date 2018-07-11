Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao”

Thời trang 11/07/2018 14:49

Những cô nàng có dáng người thấp bé, hơi tròn thì nhất định phải tham khảo ngay những cách phối váy midi cho mình dưới đây, đảm bảo cực xinh và thời trang.

Váy midi không phải là sự lựa chọn giúp cho người thấp tròn có thể che được khuyết điểm chiều cao. Váy midi là loại váy có độ dài đến ngang bắp chân, nếu kết hợp không khéo léo còn gây phản tác dụng, khiến cho người thấp tròn trông càng béo và thấp hơn.

Tuy nhiên, nếu biết cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể “ăn gian chiều cao” với váy midi, giúp bảo vệ đôi chân khỏi ánh nắng mùa hè và trở nên thời trang hơn với bộ trang phục cực kỳ thời thượng. Dưới đây là những cách mặc váy midi siêu đẹp cho người thấp tròn bạn nên tham khảo nhé.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 1

Người thấp bé hoàn toàn có thể chọn được những dáng váy midi phù hợp với mình

Váy midi liền thân

Một cô nàng “nấm lùn” nên chọn những chiếc váy midi liền thân với phần thân trên ôm sát, chiết eo hơi cao một chút để giúp kéo dài hơn phần thân dưới. Một chiếc thắt lưng nhỏ ở eo sẽ giúp tạo điểm nhấn cho bộ đồ và khiến người đối diện quên đi khuyết điểm đôi chân ngắn của chủ nhân.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 2

Váy midi liền thân tạo nên phong cách thanh lịch, dịu dàng

Những cô nàng thấp tròn không nên mặc đầm midi có họa tiết và kiểu dáng quá cầu kỳ. Ưu tiên hàng đầu là bộ váy trơn từ trên xuống dưới để tạo cảm giác thân hình của bạn dài và gọn gàng hơn.

Ngoài ra, lựa chọn chất liệu cũng là điều cực kỳ quan trọng, một bộ váy midi mềm mại, có độ rủ nhất định sẽ không tạo cảm giác nặng nề trên thân hình thấp bé của bạn. Đồng thời, chất liệu mỏng nhẹ cũng giúp bạn cảm thấy thoáng mát hơn trong mùa hè.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 3

Chọn chất liệu váy mỏng nhẹ, thoáng mát phù hợp với mùa hè

Chân váy midi cho người lùn

Nếu không thích gò bó trong những kiểu váy liền thân cố định, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc chân váy midi kết hợp cùng áo phông cơ bản, áo sơ mi hoặc các loại áo croptop đều rất đẹp và trẻ trung.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 4

Kết hợp chân váy midi với áo đơn giản tạo cho bộ đồ sự hài hòa

Đừng lựa chọn mẫu áo quá cầu kỳ, cách tốt nhất là những loại áo đơn giản sẽ giúp bạn trông gọn gàng và tổng thể trở nên thanh thoát hơn. Lựa chọn chân váy midi với dáng xòe vừa hoặc hơi ôm có xẻ một chút giúp nàng thấp bé khoe khéo được đôi chân, tôn lên vẻ đẹp đầy đặn, gợi cảm.

“Nấm lùn” tuyệt đối không nên mặc những dáng váy midi có độ xòe quá rộng, bồng bềnh hoặc loại váy có chất liệu cứng cáp sẽ tạo cảm giác nặng nề đối với phần thân dưới, khiến người đối diện càng chú ý vào đôi chân “khiêm tốn” của bạn.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 5

Tránh xa những mẫu váy midi quá bồng bềnh, rườm rà

Phối váy midi với giày cao gót

Lựa chọn giày cao gót là đúng đắn khi diện váy midi. Bạn không nên đi những đôi bốt bịt kín sẽ khiến tổng thể trở nên rất “tù” và khiến đôi chân trông ngắn hơn.

Chọn váy midi cực chuẩn cho người thấp bé để “ăn gian chiều cao” - Ảnh 6

Giày cao gót giúp bạn “ăn gian” thêm một chút chiều cao

Tạm thời rời bỏ những đôi xăng đan hay giày bệt, bởi giày cao gót đơn giản, mảnh mai với màu sắc trung tính không quá nổi bật sẽ giúp chân bạn dài hơn và thon gọn hơn. Một đôi giày thể thao độn đế cũng rất thích hơn, tuy nhiên nếu sử dụng giày thể thao, bạn nên chọn cách phối đồ với chân váy midi ôm sát, chất liệu thun hoặc voan nhẹ nhàng để tránh tạo sự nặng nề cho tổng thể nhé!

Chân váy midi vừa chống nắng lại có tới tận 4 cách lên đồ cực xinh thế này thì ngại gì mà không thử!

Chân váy midi vừa chống nắng lại có tới tận 4 cách lên đồ cực xinh thế này thì ngại gì mà không thử!

Những ngày nóng nực thế này, diện chân váy là chuẩn nhất, vừa mát mẻ lại xinh xắn vô cùng.

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