Chiếc áo khoác “cực trendy” đang được các sao Hàn săn lùng: Từ Rosé (BLACK PINK) đến loạt mỹ nhân đình đám đều mê mẩn

Áo khoác da luôn là một món đồ "cực hot" được các sao Hàn thường xuyên sử dụng. Cùng học lỏm những cách phối đồ với chiếc áo khoác trendy này của sao Hàn nhé!

Rosé đã chọn một chiếc áo khoác đủ rộng để che các ngón tay của mình. Nữ thần tượng còn phối thêm quần jean bootcut tông màu tối, chiếc quần này giúp tôn lên chiều cao của nữ thần tượng.

Mặt hàng chủ lực thể hiện rõ phong cách Paris! Trang phục áo khoác da cổ điển của Rosé trong chuyến thăm Pháp. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác bằng da được thiết kế riêng và cổ áo chữ V để lộ đường viền cổ.

Seolyoon (NMIX)

Ảnh: @nmixx_official

Seolyoon đến từ nhóm nhạc nữ Nmix đã đội một chiếc mũ nồi làm bằng da. Nếu dùng nhiều đồ da như thế này thì phong cách có bị mạnh mẽ quá không? Bạn lo lắng là đúng, tuy nhiên nếu phối với một chiếc váy trắng mặc bên trong sẽ xoa dịu những lo lắng đó.

Ảnh: @nmixx_official

Nếu bạn muốn thêm phần nữ tính cho đồ da, hãy thử phối nó với một chiếc váy màu trắng thuần khiết như Seolyoon nhé!

Sakura (LE SSERAFIM)

Ảnh: @39saku_chan

Sakura đã khoe chiếc áo khoác da là một món đồ cần phải có khi chuyển mùa. Nếu bạn muốn thêm điều gì đó đặc biệt cho chiếc áo da của mình, thì hãy thử mặc áo crop top bên trong!

Ảnh: @39saku_chan

Nếu bạn mặc một chiếc áo crop top hoặc một chiếc áo bra top của thương hiệu thể thao bên trong thì bạn có thể tôn lên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng và tươi mới của mình.

Heize

Ảnh: @heizeheize

Nữ thần tượng Heize đã chọn một chiếc áo khoác da với gam màu đỏ dữ dội. Mẫu áo không cổ và hàng cúc áo vàng cổ điển mang đến vẻ ngoài chững chạc.

Ảnh: @heizeheize

Đối với giày, bạn nên phối với giày boot da cao cổ để có được sự cân bằng tổng thể.

Kim Na Young

Ảnh: @nayoungkeem

Kim Na Young là một biểu tượng của phong cách thời trang thanh lịch. Cô đã diện một chiếc đầm da sang trọng.

Ảnh: @nayoungkeem

Kim Na Young đã phối một đồ rất hài hoà với một chiếc váy nâu màu rám nắng và một đôi bốt mặt dây màu nâu trầm.

Nếu bạn cảm thấy ngại ngùng khi mặc một chiếc váy da ngắn, thì hãy cởi nó ra và mặc kiểu khác như áo sơ mi kết hợp với quần jean và giày thể thao màu trắng bên dưới để diện hàng ngày.

Theo Harper's Bazaar Korea