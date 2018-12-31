Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ

Thời trang 31/12/2018 08:08

Năm mới sắp đến, phái đẹp nên tham khảo ngay 4 kiểu tóc ngắn trẻ trung, thời thượng này để thay đổi phong cách tức thì.

Cắt tóc là một trong những phương pháp thay mới nhan sắc nhanh và hiệu quả nhất. Hiện nay, tóc ngắn đang là xu hướng hot và được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, để trông trẻ trung và khỏe khoắn hơn tuổi, phái đẹp nên chọn một trong những kiểu tóc dưới đây.

1. Tóc bob mái ngố

Bắt nguồn từ xứ sở Kim Chi, tóc bob ngắn kết hợp với mái ngố tạo nên một cơn sốt trên khắp châu Á chứ không riêng gì tại Việt Nam. Hiện nay, đây là một trong những kiểu tóc thịnh hành nhất trong giới trẻ.

Với độ dài ngang cằm, tóc mái trên chân mày, kiểu tóc này giúp bạn ăn gian tuổi cực hiệu quả. Không chỉ vậy, tóc bob mái ngố còn khiến phụ nữ trở nên cá tính và nổi bật hơn hẳn.

Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 1
Tóc bob ngắn mái ngố đáng yêu, tinh nghịch và cực kỳ trẻ trung - Ảnh: Internet
Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 2
Để trông nổi bật hơn, bạn gái có thể nhuộm màu nâu vàng cho mái tóc bob ngố - Ảnh: Internet

2. Tóc bob cổ điển

Đối với những người thích sự an toàn và cổ điển, kiểu tóc bob thẳng tự nhiên chính là lựa chọn hoàn hảo. 

Tóc bob cổ điển được giữ nguyên độ thẳng tự nhiên, suôn mượt hoặc tạo kiểu hơi cụp nhẹ đuôi mang đến sự nhẹ nhàng, năng động nhưng không kém phần nữ tính. Do đó, rất được phụ nữ yêu thích.

Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 3
Tóc bob cổ điển đẹp nhất khi kết hợp với mái rẽ ngôi dài và giữ màu đen tự nhiên - Ảnh: Internet
Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 4
Tóc bob cổ điển nhuộm các tông màu trầm như nâu socola, nâu hạt dẻ, nâu đỏ... cũng là những lựa chọn tuyệt vời dành cho năm mới này - Ảnh: Internet

3. Tóc bob xoăn nhẹ 

Nếu ưa chuộng phong cách lãng mạn, quyến rũ và nữ tính, tóc bob uốn xoăn nhẹ chính là lựa chọn dành riêng cho bạn.

Vẫn là kiểu tóc bob quen thuộc nhưng được tạo kiểu xoăn nhẹ, bồng bềnh nên mang đến vẻ uyển chuyển và gợi cảm một cách tự nhiên. Đây là điều giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người. Kiểu tóc này sẽ rất hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ, trái xoăn hoặc tròn.

Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 5
Tóc bob uốn xoăn nhẹ cực kỳ quyến rũ và thu hút - Ảnh: Internet
Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 6
Nếu không uốn xoăn gợn sóng, bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi - Ảnh: Internet

4. Tóc bob xoăn bồng bềnh

Nếu uốn xoăn nhẹ mang đến sự tự nhiên thì xoăn bồng bềnh mang đến một vẻ đẹp hiện đại hơn. Tuy nhiên, kiểu tóc bob này không phù hợp với những người có mái tóc bết dầu.

Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 7
Tóc bob ngắn bồng bềnh vô cùng thời thượng - Ảnh: Internet 
Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ - Ảnh 8
Khi cắt kiểu tóc này, bạn sẽ trông cực kỳ trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Tết này, nhanh tay cắt ngay một trong những kiểu tóc bob ngắn trên đây, bạn sẽ sở hữu ngay diện mạo trẻ trung, năng động, tươi tắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là 10 kiểu tóc hot nhất trong mùa đông này!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là 10 kiểu tóc hot nhất trong mùa đông này!

Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn kiểu tóc gì để làm mới bản thân, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây, chắc chắn chúng sẽ giúp ích cho bạn.

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