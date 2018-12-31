Cắt 4 kiểu tóc bob ngắn này, U40 cũng trẻ ra cả chục tuổi mà chẳng cần trang điểm hay thẩm mỹ

Năm mới sắp đến, phái đẹp nên tham khảo ngay 4 kiểu tóc ngắn trẻ trung, thời thượng này để thay đổi phong cách tức thì.
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Cắt tóc là một trong những phương pháp thay mới nhan sắc nhanh và hiệu quả nhất. Hiện nay, tóc ngắn đang là xu hướng hot và được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, để trông trẻ trung và khỏe khoắn hơn tuổi, phái đẹp nên chọn một trong những kiểu tóc dưới đây.
1. Tóc bob mái ngố
Bắt nguồn từ xứ sở Kim Chi, tóc bob ngắn kết hợp với mái ngố tạo nên một cơn sốt trên khắp châu Á chứ không riêng gì tại Việt Nam. Hiện nay, đây là một trong những kiểu tóc thịnh hành nhất trong giới trẻ.
Với độ dài ngang cằm, tóc mái trên chân mày, kiểu tóc này giúp bạn ăn gian tuổi cực hiệu quả. Không chỉ vậy, tóc bob mái ngố còn khiến phụ nữ trở nên cá tính và nổi bật hơn hẳn.
2. Tóc bob cổ điển
Đối với những người thích sự an toàn và cổ điển, kiểu tóc bob thẳng tự nhiên chính là lựa chọn hoàn hảo.
Tóc bob cổ điển được giữ nguyên độ thẳng tự nhiên, suôn mượt hoặc tạo kiểu hơi cụp nhẹ đuôi mang đến sự nhẹ nhàng, năng động nhưng không kém phần nữ tính. Do đó, rất được phụ nữ yêu thích.
3. Tóc bob xoăn nhẹ
Nếu ưa chuộng phong cách lãng mạn, quyến rũ và nữ tính, tóc bob uốn xoăn nhẹ chính là lựa chọn dành riêng cho bạn.
Vẫn là kiểu tóc bob quen thuộc nhưng được tạo kiểu xoăn nhẹ, bồng bềnh nên mang đến vẻ uyển chuyển và gợi cảm một cách tự nhiên. Đây là điều giúp phụ nữ trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người. Kiểu tóc này sẽ rất hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ, trái xoăn hoặc tròn.
4. Tóc bob xoăn bồng bềnh
Nếu uốn xoăn nhẹ mang đến sự tự nhiên thì xoăn bồng bềnh mang đến một vẻ đẹp hiện đại hơn. Tuy nhiên, kiểu tóc bob này không phù hợp với những người có mái tóc bết dầu.
Tết này, nhanh tay cắt ngay một trong những kiểu tóc bob ngắn trên đây, bạn sẽ sở hữu ngay diện mạo trẻ trung, năng động, tươi tắn.