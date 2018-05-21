Cập nhật ngay xu hướng các kiểu tóc bob đẹp đầy lôi cuốn cho hè 2018

Bạn có thể thử tóc bob thẳng, tóc bob uốn cụp phần đuôi, tóc bob tỉa tầng ép phồng hay cắt tỉa layer,… đều rất trẻ trung và năng động.

Tóc bob có độ dài ngang xương quai hàm và có nhiều biến tấu, pha trộn khác nhau giúp che bớt nhược điểm của khuôn mặt. Những kiểu tóc trẻ trung, năng động này sẽ giúp xua tan đi cái nắng nóng và oi bức của ngày hè.

Được dự đoán là sẽ lên ngôi trong giới trẻ vào mùa hè năm 2018, tóc bob được nhiều bạn trẻ rất yêu thích.

Cùng điểm qua xu hướng các kiểu tóc bob 2018 cho mùa hè năm nay nhé!

Với độ dài tóc ngắn vừa đủ, tóc bob ngắn sẽ giúp giảm đi sự rườm rà của mái tóc dài và tăng thêm nét trẻ trung cho bạn.

Tóc bob ngắn cho mặt tròn -Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn có nhiều kiểu được biến tấu với phong cách đa dạng. Bạn có thể chọn lựa kiểu tóc phù hợp và thấy thích nhất.

Tóc bob ngắn cắt cao rất cá tính -Ảnh: Internet

2. Tóc bob dài dịu dàng, nữ tính

Tóc bob dài dịu dàng, nữ tính -Ảnh: Internet

Bạn yêu thích phong cách dịu dàng, nữ tính nên khá ngại ngần để chọn lựa tóc bob. Với kiểu tóc bob dài, bạn vẫn có thể theo đuổi phong cách của mình, thậm chí còn nữ tính và đằm thắm hơn rất nhiều mà lại vẫn sành điệu, hợp mốt.

Để tăng thêm sự dịu dàng, nữ tính bạn có thể kết hợp tóc bob dài với kiểu uốn phồng hay uốn xoăn đều.

3. Tóc bob xoăn sóng

Kiểu tóc bob xoăn sang trọng, quyến rũ -Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn vừa đậm chất cổ điển mà lại rất hiện đại. Đây là lựa chọn thích hợp giúp bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông, góc cạnh hay bầu bĩnh có thể che khuyết điểm khuôn mặt một cách hoàn hảo.

Tóc bob uốn xoăn giúp che đi khuyết điểm của khuôn mặt -Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn với nét đẹp sang trọng, thanh lịch và hiện đại khiến bao cô nàng đã phải “chết mê chết mệt".

Còn chần chờ gì nữa mà không F5 phong cách của bản thân với kiểu tóc này!

4. Tóc bob ngang vai

Tóc bob ngang vai sành điệu, thu hút -Ảnh: Internet

Tóc bob ngang vai với độ dài chấm vai sẽ giúp bạn trông thật sành điệu luôn thu hút ánh nhìn của mọi người mà không quá phá cách.

Tóc bob ngang vai tỉa layer -Ảnh: Internet

Tóc bob ngang vai có nhiều biến thể mới lạ cùng nhiều style khác nhau giúp bạn dễ dàng chọn lựa như: tóc bob uốn cụp ngang vai, tóc bob ngang vai cụp đuôi, tóc bob ngang vai tỉa layer, tóc bob ngang vai đánh rối…

5. Tóc bob mái thưa

Tóc bob mái thưa -Ảnh: Internet

Tóc bob mái thưa rất phù hợp với bạn gái có gương mặt tròn và dài. Trông bạn sẽ thật trẻ trung, điệu đà. Đây là kiểu tóc sẽ vẫn rất hot trong mùa mốt này.

Tóc bob mái thưa mang lại vẻ nữ tính -Ảnh: Internet

6. Tóc bob kết hợp cùng tóc nhuộm

Tóc bob ngắn nhuộm màu xanh đen -Ảnh: Internet

Để tạo nên kiểu tóc mang đậm phong cách cho riêng mình, bạn có thể chọn nhuộm màu tóc theo sở thích và cá tính.

Tóc bob ngắn nhuộm màu sáng -Ảnh: Internet

Bạn có thể chọn màu nâu hạt dẻ nhẹ nhàng, các màu sáng hay sành điệu với màu khói hot nhất hiện nay.

Mái tóc bob ngắn nổi bật hơn với màu khói hot nhất hiện nay-Ảnh: Internet

Các kiểu tóc bob đẹp sẽ giúp bạn tôn lên nét vẻ ưu tú của khuôn mặt và che bớt đi những khuyết điểm. Tóc bob đang rất thịnh hành và đáng để bạn chú ý trong mùa hè năm nay. Với những gợi ý trên, hy vọng các bạn sẽ dễ dàng chọn lựa được một kiểu tóc đẹp vừa cá tính mà không kém phần gợi cảm.

Chúc các bạn luôn xinh đẹp và thật ấn tượng với kiểu tóc bob bạn chọn!