Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng

Bạn muốn có một diện mạo mới đầy quyến rũ, gợi cảm và nữ tính trong dịp Tết 2018 này, hãy học các cách phối đồ đi chơi với áo trễ vai dưới đây.

Áo trễ vai là thiết kế khoe tối đa lợi thế đôi vai trần mềm mại và quyến rũ của phụ nữ. Khi diện mẫu áo này, vẻ ngoài của phái đẹp sẽ trở nên cuốn hút và gợi cảm khó cưỡng. Cách phối đồ Tết với áo trễ vai Áo trễ vai có rất nhiều kiểu dáng và được may từ nhiều chất liệu nên chúng có thể phối theo các phong cách khác nhau, không gò bó vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Dưới đây là các cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai mà bạn có thể tham khảo.

Phối với quần tây Với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, sang trọng, sự kết hợp giữa quần tây và áo trễ vai sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Cách phối áo trễ vai với quần tây lửng ống suông tạo nên sự thanh lịch và quý phái - Ảnh: Internet Set đồ vừa sang trọng vừa phóng khoáng với quần tây suông dài và áo trễ vai trắng - Ảnh: Internet Sự kết hợp vô cùng nữ tính giữa quần tây suông trắng kẻ sọc và áo trễ vai đen - Ảnh: Internet Vẻ ngoài vừa năng động vừa sang trọng khi phối quần tây bó và áo sơ mi trễ vai - Ảnh: Internet Phối với váy jeans Là một cô nàng điệu đà, yêu thích phong cách nữ tính và xinh xắn, hãy học cách phối đồ với áo trễ vai và chân váy jean dưới đây.

Những ngày đầu năm sẽ thêm rực rỡ với set đồ phối chân váy jean và áo trễ vai thắt nơ hai bên tay - Ảnh: Internet 3 cách phối chân váy jean ôm với áo trễ vai theo phong cách năng động, bụi bặm - Ảnh: Internet Áo sơ mi tay dài trễ vai và chân váy jean chữ A cũng là sự kết hợp hoàn hảo trong dịp Tết 2018 này - Ảnh: Internet Phối với quần short Những ngày đầu năm với nhiều cuộc đi chơi, du lịch hay dã ngoại cùng bạn bè, người thân, không gì tuyệt vời hơn khi diện áo trễ vai cùng quần short cá tính, năng động. Set đồ với áo trễ vai voan họa tiết hoa và quần tây ngắn sẽ vô cùng phù hợp cho ngày dạo phố đầu năm - Ảnh: Internet Diện quần tây ngắn, áo trễ vai và đi sandal đế bằng sẽ rất phù hợp với các hoạt động cần di chuyển nhiều trong dịp Tết - Ảnh: Internet Với sự kết hợp của quần short và áo trễ vai, bạn sẽ có một diện mạo thật nổi bật và tinh tế - Ảnh: Internet Phối với quần jean dài Để cân bằng với sự quyến rũ của thiết kế áo trễ vai, bạn có thể học cách phối chiếc áo này với quần jean dài. Sự kết hợp giữa áo trễ vai và quần jean dài tạo nên sự cân bằng - Ảnh: Internet Áo thun ôm body trễ vai sẽ vô cùng tuyệt vời khi kết hợp với quần jean dài - Ảnh: Internet Bạn cũng có thể phối áo trễ vai họa tiết hoa với quần jean ống loe cổ điển - Ảnh: Internet Phối với chân váy ôm Ngoài ra, áo trễ vai phối cùng chân váy ôm cũng là một lựa chọn hoàn hảo trong dịp Tết này. Sự kết hợp này tạo nên nét gợi cảm, thướt tha và cực kỳ nữ tính. Sự kết hợp cực kỳ nữ tính giữa áo trễ vai kẻ sọc ngang và chân váy ôm thiết kế đuôi cá - Ảnh: Internet Sang trọng hơn khi phối chân váy ôm ren với áo sơ mi trễ vai - Ảnh: Internet Tết này, nếu muốn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và nữ tính, chắc chắn các cách phối đồ với áo trễ vai trên sẽ vô cùng phù hợp với bạn.

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