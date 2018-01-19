Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng

Thời trang 19/01/2018 11:40

Bạn muốn có một diện mạo mới đầy quyến rũ, gợi cảm và nữ tính trong dịp Tết 2018 này, hãy học các cách phối đồ đi chơi với áo trễ vai dưới đây.

Áo trễ vai là thiết kế khoe tối đa lợi thế đôi vai trần mềm mại và quyến rũ của phụ nữ. Khi diện mẫu áo này, vẻ ngoài của phái đẹp sẽ trở nên cuốn hút và gợi cảm khó cưỡng. 

Cách phối đồ Tết với áo trễ vai

Áo trễ vai có rất nhiều kiểu dáng và được may từ nhiều chất liệu nên chúng có thể phối theo các phong cách khác nhau, không gò bó vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Dưới đây là các cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai mà bạn có thể tham khảo.

Phối với quần tây

Với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, sang trọng, sự kết hợp giữa quần tây và áo trễ vai sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 1
Cách phối áo trễ vai với quần tây lửng ống suông tạo nên sự thanh lịch và quý phái - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 2
Set đồ vừa sang trọng vừa phóng khoáng với quần tây suông dài và áo trễ vai trắng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 3
Sự kết hợp vô cùng nữ tính giữa quần tây suông trắng kẻ sọc và áo trễ vai đen - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 4
Vẻ ngoài vừa năng động vừa sang trọng khi phối quần tây bó và áo sơ mi trễ vai - Ảnh: Internet

Phối với váy jeans

Là một cô nàng điệu đà, yêu thích phong cách nữ tính và xinh xắn, hãy học cách phối đồ với áo trễ vai và chân váy jean dưới đây.

Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 5
Những ngày đầu năm sẽ thêm rực rỡ với set đồ phối chân váy jean và áo trễ vai thắt nơ hai bên tay - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 6
3 cách phối chân váy jean ôm với áo trễ vai theo phong cách năng động, bụi bặm - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 7
Áo sơ mi tay dài trễ vai và chân váy jean chữ A cũng là sự kết hợp hoàn hảo trong dịp Tết 2018 này - Ảnh: Internet

Phối với quần short

Những ngày đầu năm với nhiều cuộc đi chơi, du lịch hay dã ngoại cùng bạn bè, người thân, không gì tuyệt vời hơn khi diện áo trễ vai cùng quần short cá tính, năng động. 

Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 8
Set đồ với áo trễ vai voan họa tiết hoa và quần tây ngắn sẽ vô cùng phù hợp cho ngày dạo phố đầu năm - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 9
Diện quần tây ngắn, áo trễ vai và đi sandal đế bằng sẽ rất phù hợp với các hoạt động cần di chuyển nhiều trong dịp Tết - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 10
Với sự kết hợp của quần short và áo trễ vai, bạn sẽ có một diện mạo thật nổi bật và tinh tế - Ảnh: Internet

Phối với quần jean dài

Để cân bằng với sự quyến rũ của thiết kế áo trễ vai, bạn có thể học cách phối chiếc áo này với quần jean dài.

Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 11
Sự kết hợp giữa áo trễ vai và quần jean dài tạo nên sự cân bằng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 12
Áo thun ôm body trễ vai sẽ vô cùng tuyệt vời khi kết hợp với quần jean dài - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 13
Bạn cũng có thể phối áo trễ vai họa tiết hoa với quần jean ống loe cổ điển - Ảnh: Internet

Phối với chân váy ôm

Ngoài ra, áo trễ vai phối cùng chân váy ôm cũng là một lựa chọn hoàn hảo trong dịp Tết này. Sự kết hợp này tạo nên nét gợi cảm, thướt tha và cực kỳ nữ tính. 

Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 14
Sự kết hợp cực kỳ nữ tính giữa áo trễ vai kẻ sọc ngang và chân váy ôm thiết kế đuôi cá - Ảnh: Internet
Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng - Ảnh 15
Sang trọng hơn khi phối chân váy ôm ren với áo sơ mi trễ vai - Ảnh: Internet

Tết này, nếu muốn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và nữ tính, chắc chắn các cách phối đồ với áo trễ vai trên sẽ vô cùng phù hợp với bạn. 

Còn 1 tháng nữa là Tết, và đây là 7 mẫu áo dài duyên dáng nhất cho các nàng diện trong Tết này

Còn 1 tháng nữa là Tết, và đây là 7 mẫu áo dài duyên dáng nhất cho các nàng diện trong Tết này

Tất tần tật những kiểu dáng áo dài diện Tết Nguyên Đán sắp tới đều được gói gọn trong bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu áo trễ vai phối đồ với áo trễ vai cách phối đồ với áo trễ vai phối áo trễ vai với quần gì

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 14 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 43 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 44 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt