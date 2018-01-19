Cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai, nàng diện là cuốn hút, quyến rũ khó cưỡng

Bạn muốn có một diện mạo mới đầy quyến rũ, gợi cảm và nữ tính trong dịp Tết 2018 này, hãy học các cách phối đồ đi chơi với áo trễ vai dưới đây.
- Áo len kẻ nhiều màu đang hot và đây là 3 kiểu quần rất ăn ý để kết hợp cùng
- Mặc áo ngực suốt ngày mà không biết những điều 'thần thánh' giúp vòng 1 tăng lên, ngăn ngừa ung thư vú như thế này thì quá phí
Áo trễ vai là thiết kế khoe tối đa lợi thế đôi vai trần mềm mại và quyến rũ của phụ nữ. Khi diện mẫu áo này, vẻ ngoài của phái đẹp sẽ trở nên cuốn hút và gợi cảm khó cưỡng.
Cách phối đồ Tết với áo trễ vai
Áo trễ vai có rất nhiều kiểu dáng và được may từ nhiều chất liệu nên chúng có thể phối theo các phong cách khác nhau, không gò bó vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Dưới đây là các cách phối đồ đi chơi Tết với áo trễ vai mà bạn có thể tham khảo.
Phối với quần tây
Với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, sang trọng, sự kết hợp giữa quần tây và áo trễ vai sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Phối với váy jeans
Là một cô nàng điệu đà, yêu thích phong cách nữ tính và xinh xắn, hãy học cách phối đồ với áo trễ vai và chân váy jean dưới đây.
Phối với quần short
Những ngày đầu năm với nhiều cuộc đi chơi, du lịch hay dã ngoại cùng bạn bè, người thân, không gì tuyệt vời hơn khi diện áo trễ vai cùng quần short cá tính, năng động.
Phối với quần jean dài
Để cân bằng với sự quyến rũ của thiết kế áo trễ vai, bạn có thể học cách phối chiếc áo này với quần jean dài.
Phối với chân váy ôm
Ngoài ra, áo trễ vai phối cùng chân váy ôm cũng là một lựa chọn hoàn hảo trong dịp Tết này. Sự kết hợp này tạo nên nét gợi cảm, thướt tha và cực kỳ nữ tính.
Tết này, nếu muốn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và nữ tính, chắc chắn các cách phối đồ với áo trễ vai trên sẽ vô cùng phù hợp với bạn.