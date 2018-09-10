Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn

Thời trang 10/09/2018 15:14

Giày sandal với ưu điểm thoáng mát và vô cùng tiện lợi rất được bạn gái yêu thích, tuy nhiên đôi chân ngoại cỡ là khuyết điểm lớn khiến các bạn nữ e dè nhiều hơn khi chọn giày sandal. Đừng quá lo lắng, với những cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn sau đây, các bạn không những che được khuyết điểm ở đôi chân mà còn có được lựa chọn rất đẹp và hợp thời trang.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 1
Xăng đan có ưu điểm thoáng mát và vô cùng tiện lợi

Giày sandal từ thiết kế bệt thoải mái cho đến những đôi cao gót thanh lịch luôn được bạn gái ưu tiên lựa chọn đồng hành cho style trong mọi hoàn cảnh.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 2
Thiết kế quai dây thoáng mát của xăng đan dễ gây lộ rõ khuyết điểm đôi chân to

Với những bạn gái sở hữu đôi chân không mấy thon gọn thì sẽ dễ bị "dìm hàng không thương tiếc" bởi thiết kế quai dây thoáng mát của sandal. Để khắc phục khuyết điểm này, bạn có thể chọn lựa những kiểu giày sandal sau đây:

1. Sandal đế thô

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 3
Sandal đế thô đẹp

Giày sandal đế thô là gợi ý đầu tiên khi bạn muốn biết cách chọn giày sandal cho người chân to. Thực tế, người sở hữu đôi chân to khi chọn giày dép thường cần nhiều độ bền và đảm bảo chắc chắn hơn nhiều. Kiểu dáng giày sandal đế thô giúp bạn giữ được thăng bằng tốt và bạn có thể yên tâm tuyệt đối khi sải bước.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 4
Giày sandal đế thô tạo thăng bằng tốt 

Tuy rằng không thanh mảnh như những đôi sandal gót nhọn nhưng phần đế thô cao gót sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng. 

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 5
Tự tin sải bước với giày sandal đế thô

Đặc biệt, phần đế thô sẽ dành sự tập trung chú ý của người đối diện nhiều hơn, đánh lừa thị giác và tạo cảm nhận size chân của bạn thon gọn nhẹ nhàng hơn. 

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 6
Phần đế thô cao gót tạo cảm giác nhẹ nhàng và đánh lừa thị giác hơn

Lời khuyên dành cho bạn đó là nên chọn những đôi sandal có màu sắc tươi sáng với những chi tiết thật đơn giản để trông bắt mắt. Đồng thời, đây cũng là cách giúp bạn dễ mix đồ đi chơi hay đi làm hơn.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 7
Xăng đan đế bánh mì giúp cân bằng kích cỡ bàn chân

Giày sandal đế bánh mì là lựa chọn hay để cân bằng kích cỡ bàn chân và tạo hiệu ứng khiến nó trông hài hòa hơn.  

 2. Chọn Ankel Strap Sandal

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 8
Mẫu Ankel Strap sandal có thiết kế giúp bàn chân "mi nhon" hơn

Thêm một lựa chọn nữa cho các cô nàng có đôi chân to là những đôi sandals quai to, dày. Mẫu Ankel Strap sandal được thiết kế khá đơn giản và có thêm chi tiết quai dây ở mắt cá và mu bàn chân là lựa chọn bạn không nên bỏ qua.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 9
Sandal dây buộc mảnh đế bệt đẹp

Nhờ sự tối giản trong thiết kế mà ankel strap sẽ mang đến vẻ thanh lịch, duyên dáng trong những thiết kế cao gót hay vẻ nữ tính, dễ thương trong những mẫu sandal bệt. Đây là mẫu sandal vô cùng lý tưởng khiến bàn chân của bạn "mi nhon" hơn.  

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 10
Chọn những mẫu sandal có chi tiết quai dây phần cổ chân

Bạn có thể chọn những mẫu sandal có chi tiết quai dây ở phần cổ chân tạo điểm nhấn phong cách trên tổng thể thiết kế để trông cá tính, thu hút hơn.

Lưu ý: Tránh chọn những mẫu giày có thiết kế xỏ ngón bởi nó không thật sự phù hợp với đôi chân to và thô. 

3. Sandal đế xuồng

Chọn sandals cho người chân to luôn là bài toán khó vì không hề dễ để có thể tìm ra đáp án chuẩn được. Tuy nhiên, không hẳn là không thể có cách giải quyết thấu đáo, những đôi sandal đế xuồng sẽ là “vị cứu tinh” lý tưởng cho bạn. 

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 11
Sandal đế xuồng có form chuẩn phù hợp với bạn gái cho chân to

Phần quai dây to bản chắc chắn sẽ giúp bạn làm mờ đi cảm nhận về đôi bàn chân to và thô, tất cả nhược điểm đã được che bởi chính những thiết kế này 

Thiết kế của mẫu sandal đế xuồng luôn có form chuẩn phù hợp cho những cô bạn sở hữu đôi chân không mấy thon gọn. Do đó, đây là mẫu sandal dành được rất nhiều quan tâm và ưu ái. 

Với phần đế xuồng dọc thân dép sẽ giúp mang lại cảm giác vững vàng hơn cho mỗi bước đi. Đặc biệt, nó sẽ góp phần kéo dài bàn chân và giúp  đôi chân bạn “ lừa tình” hơn.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 12
Sandal đế xuồng có nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn

Có nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn như dây quai đan chéo, hướng viên, vát giúp cân bằng kích cỡ của bàn chân bạn và khiến nó nhìn hài hòa hơn. Nếu bạn muốn đôi chân thon gọn mảnh mai thì đừng nên chọn những những thiết kế quay dây đan xen phức tạp và cầu kỳ. Bởi không gì khác ngoài sự đơn giản sẽ là trợ thủ đắc lực giúp chân bạn “ăn bớt” bề ngang.

Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn - Ảnh 13
Sandal đế xuồng giúp cân bằng kích cỡ của bàn chân bạn và khiến nó nhìn hài hòa hơn

Vậy là, chỉ cần một chút lưu ý cách chọn giày sandal cho người chân to là bạn đã có thể chọn được đôi giày phù hợp rồi. Hi vọng với những gợi ý vừa được chia sẻ trên, bạn sẽ có được lựa chọn đôi giày sandal ưng ý nhất.

Sandals buộc dây - món đồ nhất định phải có vì sự kết hợp quá đỗi hoàn hảo với những set đồ ngày hè

Sandals buộc dây - món đồ nhất định phải có vì sự kết hợp quá đỗi hoàn hảo với những set đồ ngày hè

Rất có thể, bữa tiệc thời trang ngày hè của các nàng sẽ chẳng trọn vẹn nếu thiếu đôi sandals buộc dây độc đáo này.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn giày sandal phù hợp cho người chân to chọn kiểu giày phù hợp kiểu giày sandal nữ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 59 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt