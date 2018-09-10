Cách chọn giày sandal cho người chân to cực chuẩn

Với những bạn gái sở hữu đôi chân không mấy thon gọn thì sẽ dễ bị "dìm hàng không thương tiếc" bởi thiết kế quai dây thoáng mát của sandal. Để khắc phục khuyết điểm này, bạn có thể chọn lựa những kiểu giày sandal sau đây:

Giày sandal từ thiết kế bệt thoải mái cho đến những đôi cao gót thanh lịch luôn được bạn gái ưu tiên lựa chọn đồng hành cho style trong mọi hoàn cảnh.

Tuy rằng không thanh mảnh như những đôi sandal gót nhọn nhưng phần đế thô cao gót sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Giày sandal đế thô là gợi ý đầu tiên khi bạn muốn biết cách chọn giày sandal cho người chân to . Thực tế, người sở hữu đôi chân to khi chọn giày dép thường cần nhiều độ bền và đảm bảo chắc chắn hơn nhiều. Kiểu dáng giày sandal đế thô giúp bạn giữ được thăng bằng tốt và bạn có thể yên tâm tuyệt đối khi sải bước.

Tự tin sải bước với giày sandal đế thô

Đặc biệt, phần đế thô sẽ dành sự tập trung chú ý của người đối diện nhiều hơn, đánh lừa thị giác và tạo cảm nhận size chân của bạn thon gọn nhẹ nhàng hơn.

Phần đế thô cao gót tạo cảm giác nhẹ nhàng và đánh lừa thị giác hơn

Lời khuyên dành cho bạn đó là nên chọn những đôi sandal có màu sắc tươi sáng với những chi tiết thật đơn giản để trông bắt mắt. Đồng thời, đây cũng là cách giúp bạn dễ mix đồ đi chơi hay đi làm hơn.

Xăng đan đế bánh mì giúp cân bằng kích cỡ bàn chân

Giày sandal đế bánh mì là lựa chọn hay để cân bằng kích cỡ bàn chân và tạo hiệu ứng khiến nó trông hài hòa hơn.

2. Chọn Ankel Strap Sandal

Mẫu Ankel Strap sandal có thiết kế giúp bàn chân "mi nhon" hơn

Thêm một lựa chọn nữa cho các cô nàng có đôi chân to là những đôi sandals quai to, dày. Mẫu Ankel Strap sandal được thiết kế khá đơn giản và có thêm chi tiết quai dây ở mắt cá và mu bàn chân là lựa chọn bạn không nên bỏ qua.

Sandal dây buộc mảnh đế bệt đẹp

Nhờ sự tối giản trong thiết kế mà ankel strap sẽ mang đến vẻ thanh lịch, duyên dáng trong những thiết kế cao gót hay vẻ nữ tính, dễ thương trong những mẫu sandal bệt. Đây là mẫu sandal vô cùng lý tưởng khiến bàn chân của bạn "mi nhon" hơn.

Chọn những mẫu sandal có chi tiết quai dây phần cổ chân

Bạn có thể chọn những mẫu sandal có chi tiết quai dây ở phần cổ chân tạo điểm nhấn phong cách trên tổng thể thiết kế để trông cá tính, thu hút hơn.

Lưu ý: Tránh chọn những mẫu giày có thiết kế xỏ ngón bởi nó không thật sự phù hợp với đôi chân to và thô.

3. Sandal đế xuồng

Chọn sandals cho người chân to luôn là bài toán khó vì không hề dễ để có thể tìm ra đáp án chuẩn được. Tuy nhiên, không hẳn là không thể có cách giải quyết thấu đáo, những đôi sandal đế xuồng sẽ là “vị cứu tinh” lý tưởng cho bạn.

Sandal đế xuồng có form chuẩn phù hợp với bạn gái cho chân to

Phần quai dây to bản chắc chắn sẽ giúp bạn làm mờ đi cảm nhận về đôi bàn chân to và thô, tất cả nhược điểm đã được che bởi chính những thiết kế này

Thiết kế của mẫu sandal đế xuồng luôn có form chuẩn phù hợp cho những cô bạn sở hữu đôi chân không mấy thon gọn. Do đó, đây là mẫu sandal dành được rất nhiều quan tâm và ưu ái.

Với phần đế xuồng dọc thân dép sẽ giúp mang lại cảm giác vững vàng hơn cho mỗi bước đi. Đặc biệt, nó sẽ góp phần kéo dài bàn chân và giúp đôi chân bạn “ lừa tình” hơn.

Sandal đế xuồng có nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn

Có nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn như dây quai đan chéo, hướng viên, vát giúp cân bằng kích cỡ của bàn chân bạn và khiến nó nhìn hài hòa hơn. Nếu bạn muốn đôi chân thon gọn mảnh mai thì đừng nên chọn những những thiết kế quay dây đan xen phức tạp và cầu kỳ. Bởi không gì khác ngoài sự đơn giản sẽ là trợ thủ đắc lực giúp chân bạn “ăn bớt” bề ngang.

Sandal đế xuồng giúp cân bằng kích cỡ của bàn chân bạn và khiến nó nhìn hài hòa hơn

Vậy là, chỉ cần một chút lưu ý cách chọn giày sandal cho người chân to là bạn đã có thể chọn được đôi giày phù hợp rồi. Hi vọng với những gợi ý vừa được chia sẻ trên, bạn sẽ có được lựa chọn đôi giày sandal ưng ý nhất.