Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi

Thời trang 13/05/2018 20:16

Trong ngày hè nắng nóng, chắc hẳn các nàng rất muốn cất đi những đôi giày kín để chọn các mẫu sandal xỏ chân thoáng mát, tiện lợi. Bạn đang phân vân không biết nên chọn kiểu sandal nào thật ưng ý, hợp phong cách, phù hợp với đôi chân? Sau đây là những chia sẻ về các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè oi bức. Những sản phẩm này hứa hẹn sẽ chạm tới trái tim của các nàng đấy nhé!

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 1
 Giày sandals là lựa chọn được yêu thích trong ngày hè oi bức -Ảnh: Internet

1. Các kiểu sandal đế thô

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 2
Dáng sandals đế thô có tính thời trang cao và rất tiện dụng -Ảnh: Internet

Sandal đế thô là mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè đầu tiên phải nhắc đến. Dáng sandal đế thô có tính thời trang rất cao mà lại tiện dụng. Với phần đế khá to, vững chãi giúp bạn thoải mái, dễ chịu khi di chuyển, sandal đế thô mang đến nét mới lạ, bắt mắt rất ấn tượng.

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 3

Giày sandal đế thô mang đến nét cá tính, phong thái phóng khoáng và cực quyến rũ

-Ảnh: Internet

 Một số gợi ý cho bạn khi lựa chọn:

  • Nên chọn những đôi sandals có thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính hiện đại để dễ dàng nổi bật khi phối đồ.
  • Kết hợp sandals đế thô mạnh mẽ, cá tính với những chiếc váy điệu đà, mềm mại, dịu dàng sẽ tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo và mới mẻ hơn.
  • Sandals đế thô có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng có thể kết hợp được với nhiều món đồ thời trang như quần jeans, chiếc chân váy điệu đà hay cả bộ đồ dự tiệc sang trọng.
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 4
Sandal đế thô kết hợp váy -Ảnh: Internet

Kết hợp quần jeans đơn giản cùng một đôi sandals cao gót đế thô với một chút họa tiết màu sắc sẽ giúp tạo phong cách mới mẻ cho chiếc quần quen thuộc mà không hề già nua và lỗi mốt.

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 5

Kết hợp quần jeans đơn giản với sandals cao gót đế vuông tạo phong cách mới mẻ

-Ảnh: Internet

3. Các kiểu sandal đế bệt đẹp

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 6
Sandal đế bệt đẹp -Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận mức độ “hot”của những đôi cao gót. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy bức bí, khó chịu khi diện chúng trong những ngày hè nắng nóng. Sandal đế bệt  là “cứu cánh” mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, giúp di chuyển nhẹ nhàng mà rất hợp thời trang.

Cách chọn mẫu giày sandal đế bệt đẹp như ý như sau:

  • Sandal buộc dây mảnh
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 7
Sandal buộc dây mảnh đậm chất nữ tính và rất thanh thoát-Ảnh: Internet

Mẫu sandal buộc dây mảnh trông đậm chất nữ tính và mang lại sự thanh thoát cho đôi chân của bạn.

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 8
Sandal buộc dây có style rất sexy -Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần chịu khó tốn công buộc dây một chút là đã có một style rất sexy cho đôi bàn chân của mình.

  • Sandal quai bản to
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 9
Sandal quai bản to  -Ảnh: Internet

Sandal quai bản to phù hợp khi bạn không muốn bàn chân lộ quá nhiều mà vẫn thoáng mát.

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 10
Sandal quai bản to phù hợp với nhiều loại trang phục -Ảnh: Internet

Giày sandal quai bản to phù hợp khi phối với nhiều mẫu trang phục như váy, quần short.

  • Sandal chiến binh
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 11
Sandal chiến binh -Ảnh: Internet

Đây là mẫu giày đậm chất cá tính rất phù hợp với những bạn nữ cá tính mạnh mẽ mà lại muốn phô nét đẹp đầy sexy. 

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 12
Bạn gái trông sành điệu hơn với sandal chiến binh -Ảnh: Internet

Mẫu sandal chiến binh đã từng rất thịnh ở nhiều thị trường thời trang khác nhau từ Tây Âu, Bắc Mỹ cho tới Châu Á.

  • Sandal ánh kim
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 13
Sandal ánh kim -Ảnh: Internet

Sandal ánh kim có màu sắc nổi bật, bắt mắt. Mẫu giày này rất thích hợp với những tuýp bạn nữ muốn khẳng định bạn thân, muốn tạo nên sự thu hút.

  • Sandal đế cói
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 14
Sandal đế cói mộc mạc -Ảnh: Internet

Sandal đế cói trông rất mộc mạc, phù hợp với nhiều bạn nữ. Thật khó để có thể từ chối diện thử mẫu giày này được!

3. Những kiểu sandal cao gót đẹp

Sandal cao gót là cái tên không thể bỏ qua nếu bạn muốn biết các kiểu giày sandal đẹp.

Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 15
Sandal cao gót sành điệu -Ảnh: Internet

Những thiết kế sandals cao gót sẽ giúp cô nàng chân ngắn che đi khuyết điểm. Bạn cần biết cách chọn kiểu dáng quai dây phù hợp nếu muốn trông đôi chân thon dài hơn.

Có 2 gợi ý dành cho bạn:

  • T-strap sandals có phần quai dây chữ T chạy dọc mu bàn chân giúp đôi chân nhìn dài hơn, đặc biệt là những thiết kế cao gót.
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 16
Sandal quai chữ T -Ảnh: Internet
  • Sandals có phần quai hậu vắt sau rất thoáng mát, tiện lợi, giúp “nâng” dáng hoàn hảo.
Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi - Ảnh 17
Sandal cao gót giúp "nâng dáng" -Ảnh: Internet

Lưu ý:

  • Ưu tiên chọn thiết kế sandals có gam màu cơ bản như màu đen, nude, nâu… để hỗ trợ cho đôi chân khiêm tốn của bạn hơn.
  • Kết hợp sandals và quần cùng tông màu là cách tạo cảm giác liền mạch giúp kéo dài đôi chân.

Hi vọng với những gợi ý mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè  trên, bạn gái sẽ lựa chọn được thật chuẩn thiết kế sandal phù hợp dành riêng cho mình và có mùa hè thật sôi động.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

4 kiểu sandals hè vừa thoáng chân lại vừa giúp bạn khắc phục nhiều nhược điểm

4 kiểu sandals hè vừa thoáng chân lại vừa giúp bạn khắc phục nhiều nhược điểm

Xu hướng sandals năm nay nổi lên khá nhiều kiểu dáng hay ho.

Xem thêm
Từ khóa:   các mẫu sandal mẫu sandal nữ mẫu sandal sandal cao gót sandal đế thô

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt