Cập nhật ngay các mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè thoải mái, tiện lợi

Sandal đế thô là mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè đầu tiên phải nhắc đến. Dáng sandal đế thô có tính thời trang rất cao mà lại tiện dụng. Với phần đế khá to, vững chãi giúp bạn thoải mái, dễ chịu khi di chuyển, sandal đế thô mang đến nét mới lạ, bắt mắt rất ấn tượng.

Một số gợi ý cho bạn khi lựa chọn:

Nên chọn những đôi sandals có thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính hiện đại để dễ dàng nổi bật khi phối đồ.

Kết hợp sandals đế thô mạnh mẽ, cá tính với những chiếc váy điệu đà, mềm mại, dịu dàng sẽ tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo và mới mẻ hơn.

Sandals đế thô có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng có thể kết hợp được với nhiều món đồ thời trang như quần jeans, chiếc chân váy điệu đà hay cả bộ đồ dự tiệc sang trọng.

Sandal đế thô kết hợp váy -Ảnh: Internet

Kết hợp quần jeans đơn giản cùng một đôi sandals cao gót đế thô với một chút họa tiết màu sắc sẽ giúp tạo phong cách mới mẻ cho chiếc quần quen thuộc mà không hề già nua và lỗi mốt.

Kết hợp quần jeans đơn giản với sandals cao gót đế vuông tạo phong cách mới mẻ -Ảnh: Internet

3. Các kiểu sandal đế bệt đẹp

Sandal đế bệt đẹp -Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận mức độ “hot”của những đôi cao gót. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy bức bí, khó chịu khi diện chúng trong những ngày hè nắng nóng. Sandal đế bệt là “cứu cánh” mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, giúp di chuyển nhẹ nhàng mà rất hợp thời trang.

Cách chọn mẫu giày sandal đế bệt đẹp như ý như sau:

Sandal buộc dây mảnh

Sandal buộc dây mảnh đậm chất nữ tính và rất thanh thoát-Ảnh: Internet

Mẫu sandal buộc dây mảnh trông đậm chất nữ tính và mang lại sự thanh thoát cho đôi chân của bạn.

Sandal buộc dây có style rất sexy -Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần chịu khó tốn công buộc dây một chút là đã có một style rất sexy cho đôi bàn chân của mình.

Sandal quai bản to

Sandal quai bản to -Ảnh: Internet

Sandal quai bản to phù hợp khi bạn không muốn bàn chân lộ quá nhiều mà vẫn thoáng mát.

Sandal quai bản to phù hợp với nhiều loại trang phục -Ảnh: Internet

Giày sandal quai bản to phù hợp khi phối với nhiều mẫu trang phục như váy, quần short.

Sandal chiến binh

Sandal chiến binh -Ảnh: Internet

Đây là mẫu giày đậm chất cá tính rất phù hợp với những bạn nữ cá tính mạnh mẽ mà lại muốn phô nét đẹp đầy sexy.

Bạn gái trông sành điệu hơn với sandal chiến binh -Ảnh: Internet

Mẫu sandal chiến binh đã từng rất thịnh ở nhiều thị trường thời trang khác nhau từ Tây Âu, Bắc Mỹ cho tới Châu Á.

Sandal ánh kim

Sandal ánh kim -Ảnh: Internet

Sandal ánh kim có màu sắc nổi bật, bắt mắt. Mẫu giày này rất thích hợp với những tuýp bạn nữ muốn khẳng định bạn thân, muốn tạo nên sự thu hút.

Sandal đế cói

Sandal đế cói mộc mạc -Ảnh: Internet

Sandal đế cói trông rất mộc mạc, phù hợp với nhiều bạn nữ. Thật khó để có thể từ chối diện thử mẫu giày này được!

3. Những kiểu sandal cao gót đẹp

Sandal cao gót là cái tên không thể bỏ qua nếu bạn muốn biết các kiểu giày sandal đẹp.

Sandal cao gót sành điệu -Ảnh: Internet

Những thiết kế sandals cao gót sẽ giúp cô nàng chân ngắn che đi khuyết điểm. Bạn cần biết cách chọn kiểu dáng quai dây phù hợp nếu muốn trông đôi chân thon dài hơn.

Có 2 gợi ý dành cho bạn:

T-strap sandals có phần quai dây chữ T chạy dọc mu bàn chân giúp đôi chân nhìn dài hơn, đặc biệt là những thiết kế cao gót.

Sandal quai chữ T -Ảnh: Internet

Sandals có phần quai hậu vắt sau rất thoáng mát, tiện lợi, giúp “nâng” dáng hoàn hảo.

Sandal cao gót giúp "nâng dáng" -Ảnh: Internet

Lưu ý:

Ưu tiên chọn thiết kế sandals có gam màu cơ bản như màu đen, nude, nâu… để hỗ trợ cho đôi chân khiêm tốn của bạn hơn.

Kết hợp sandals và quần cùng tông màu là cách tạo cảm giác liền mạch giúp kéo dài đôi chân.

Hi vọng với những gợi ý mẫu sandal nữ đẹp 2018 cho ngày hè trên, bạn gái sẽ lựa chọn được thật chuẩn thiết kế sandal phù hợp dành riêng cho mình và có mùa hè thật sôi động.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!