Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua

Thời trang 19/04/2018 16:06

Mùa hè chính là thời điểm thích hợp để chị em diện những mẫu váy thoải mái, cuốn hút. Nhiều chị em đang rất phân vân dạo phố mùa hè mặc váy gì? Xu hướng đầm váy mùa hè 2018 là gì? Đừng lo lắng, sau đây, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ giúp quý cô cập nhật những kiểu váy dạo phố mùa hè 2018 với nhiều phong cách lạ, dễ thương, xinh đẹp.

Sau đây là những mẫu váy dạo phố mùa hè dự đoán sẽ lên ngôi trong mùa hè năm nay. Những phong cách từ thoải mái, thanh lịch cho đến trẻ trung của chúng sẽ khiến các nàng phải mê mẩn.

1. Váy sơ mi

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 1

Váy sơ mi có kiểu dáng thanh lịch, sang trọng đang tràn ngập đường phố trong

mùa hè này

 -Ảnh : Internet

Được xem là xu hướng đang lên ngôi của hè năm nay, váy sơ mi có ưu điểm tiện dụng, thoáng mát và dễ mặc. Bên cạnh đó, thiết kế vừa năng động, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính sẽ giúp bạn đẹp trong cả công sở lẫn trên đường phố.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 2
Váy sơ mi là xu hướng đang lên ngôi của mùa hè năm nay -Ảnh: Internet

Có thể thấy, váy sơ mi được xem là sự chọn lựa an toàn cho bất cứ cô nàng nào. Đây là mẫu váy mang lại thoải mái có thể dùng hàng ngày. Nét thanh lịch, duyên dáng của mẫu váy này sẽ giúp bạn thật thu hút khi đi chơi, đi làm hay thậm chí là đi dự tiệc. Bạn có thể kết hợp với dép cao gót để tôn dáng hơn.

2. Váy xòe

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 3
Váy xòe -Ảnh: Internet

Thời trang mùa hè hướng đến sự thoải mái. Với mẫu váy xòe được may từ chất liệu voan mỏng này sẽ mang đến sự nhẹ nhàng, mát mẻ.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 4
Váy xòe có chất liệu voan mỏng, gam màu trung tính -Ảnh: Internet

Đồng thời, gam màu trung tính dịu nhẹ sẽ giúp bạn ngọt ngào hơn trong mùa hè oi ả. Lưu ý không nên chọn những gam màu quá sặc sỡ!

3. Váy hoa

Bạn cũng có thể diện kiểu váy xòe có họa tiết hoa, nó sẽ giúp bạn trông duyên dáng và điệu đà.  Hãy yên tâm nhé. Bạn sẽ không phải lo sợ bị lộ vòng 3 nhỏ. Ngược lại, nó sẽ giúp tôn lên vẻ nữ tính, điệu đà rất ngọt ngào vốn có của con gái. Trông bạn thật hiện đại và cuốn hút.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 5
Điệu đà khi xuống phố với váy xòe họa tiết hoa -Ảnh: Internet

Nếu bạn có chiều cao khiêm tốn thì hãy lựa chọn mẫu váy có độ dài khoảng ngang gối. Vì sao vậy? Bạn có thể giấu được khuyết điểm và cơ thể trông cân đối hơn. Lưu ý không nên chọn váy quá dài hay quá ngắn. Nó sẽ khiến bạn trông mất cân đối và vòng 3 trở nên lộ khuyết điểm hơn.

Hãy sắm ngay mẫu váy này để dạo phố mỗi buổi chiều cuối tuần cùng bạn bè nhé!

 4. Váy cổ yếm

Bên cạnh những mẫu váy cơ bản, bạn sẽ cần tới mẫu váy hợp mốt, bắt mắt để thu hút.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 6
Mốt váy cổ yếm đang rất "hot" trong mùa hè này -Ảnh: Internet

Mốt váy cổ yếm đang rất được ưa chuộng trong mùa hè này. Đây là lựa chọn được những cô nàng tinh tế rất ưu tiên.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 7
Váy cổ yếm -Ảnh: Internet

Mẫu váy cổ yếm chất liệu vải voan kèm theo họa tiết sinh động sẽ giúp bạn tự tin khi  dạo phố. Chắc chắn bạn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ đến giác quan người đối diện.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 8
Mẫu váy cổ yếm trông rất hợp mốt, bắt mắt -Ảnh: Internet

5. Phối chân váy với áo

Để bớt đơn điệu hơn, bạn cần biết cách phối váy mặc dạo phố. Khéo léo phối phụ kiện như túi xách, chân váy xòe, vòng đeo cổ, khuyên tai… sẽ tạo nên set đồ vừa có nét trẻ trung mà vẫn giữ được sự nữ tính và thanh lịch giúp bạn trông mới mẻ, đẹp và thu hút hơn.

Điểm danh 5 mẫu váy dạo phố mùa hè 2018 bạn không thể bỏ qua - Ảnh 9

Phối hợp váy, áo và phụ kiện sẽ tạp nên set đồ giúp bạn trông mới mẻ, thu hút hơn

-Ảnh: Internet

Váy đẹp là món đồ thời trang gắn bó với chị em khi ra phố vào nhưng ngày hè mát mẻ. Với những kiểu váy dạo phố mùa hè chúng tôi vừa chia sẻ, hi vọng sẽ giúp chị em thoải mái sải bước trên mọi nẻo đường.

Hãy bổ sung ngay những chiến hữu này cho tủ quần áo của mình nhé!

 

 

 

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