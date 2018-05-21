Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018

Thời trang 21/05/2018 10:02

Hiện nay, xu hướng tóc đẹp cho giới trẻ đó là các kiểu tóc ngắn cá tính sành điệu. Trong đó, tóc bob ngắn luôn giữ được độ “hot” và được dự đoán sẽ là xu hướng tóc được lên ngôi trong hè năm nay. Kiểu tóc này mang đến phong cách năng động, cá tính và rất mới lạ, thu hút. Bạn muốn F5 bản thân với kiểu tóc thịnh hành này? Hãy cùng ngắm nhìn và lựa chọn kiểu bob ngắn phù hợp ngay nhé!

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 1
Tóc bob ngắn rất năng động, cá tính và thu hút -Ảnh: Internet

Tóc bob là kiểu tóc đẹp có độ dài ngang xương quai hàm được yêu thích bởi không bao giờ lỗi mốt và có thể biến tấu với nhiều cách tạo kiểu khác nhau.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 2
Tóc bob ngắn trẻ trung đang rất được ưa chuộng -Ảnh: Internet

Hè năm nay các kiểu tóc bob ngắn có thêm nhiều lựa chọn với kiểu dáng uốn xoăn, rẽ lệch ngôi hoặc biến tấu theo phong cách retro đang được ưa chuộng.

1. Tóc bob tự nhiên

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 3

Kiểu tóc bob để tự nhiên mang lại vẻ tự nhiên, không cầu kỳ và không mất

thời gian chăm sóc -Ảnh: Internet

Những kiểu tóc bob ngắn đẹp giúp nàng sẽ trông thật xinh xắn, trẻ trung, năng động.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 4

Tóc bob ngắn cực phong cách và hợp mốt -Ảnh: Internet

Đơn giản chỉ kết hợp tóc bob với mái bằng, tóc bob ngắn tự nhiên với vẻ mộc mạc cũng đã mang đến cho bạn nét đẹp cuốn hút, độc đáo.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 5
Vẻ mộc mạc của tóc bob ngắn tự nhiên -Ảnh: Internet

Tóc bob là sự lựa chọn phù hợp với mọi khuôn mặt khác nhau. Để giúp khuôn mặt trở nên cân đối, mũm mĩm, đáng yêu hơn, các nàng có thể chọn lựa kiểu tóc bob ngắn cho mặt dài.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 6
Tóc bob ngắn giúp mặt dài nhìn mũm mĩm hơn -Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn giúp mặt vuông trở nên mềm mại hơn.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 7
Tóc bob ngắn cho mặt vuông trẻ trung, cá tính -Ảnh: Internet

Bạn có thể chọn lên màu tóc với tông màu nhuộm thời trang nâu khói, xám lông chuột, xám khói… hấp dẫn, lôi cuốn.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 8
Tóc bob ngắn nhuộm -Ảnh: Internet

Hoặc tạo kiểu với kết hợp uốn cong đuôi phía ngoài cùng của tóc để đem lại vẻ đẹp thật mới mẻ.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 9
Tóc bob ngắn kết hợp uốn đuôi -Ảnh: Internet

2. Tóc bob ngắn xoăn nhẹ

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 10
Tóc bob ngắn xoăn nhẹ -Ảnh: Internet

Đừng lo ngại gương mặt tròn của mình không phù hợp để tóc bob nhé! Tóc bob ngắn xoăn nhẹ đẹp là kiểu tóc bob ngắn cho mặt tròn che khuyết điểm của và trông dễ thương xinh xắn hơn nhiều.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 11
Tóc bob ngắn xoăn nhẹ giúp che khuyết điểm cho mặt tròn -Ảnh: Internet

Kiểu tóc bob này không cần bạn phải cầu kì thái quá trong kết hợp chọn lựa phong cách trang điểm và trang phục. Bạn nên kết hợp để mái dài và phần đuôi uốn cụp để trông trẻ trung hơn.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 12
Tóc bob ngắn xoăn năng động mà rất gợi cảm, quyến rũ -Ảnh: Internet

Không như các kiểu tóc bob mạnh mẽ phá cách trước đây, tóc bob ngắn xoăn mang đến sự trẻ trung, mới mẻ mà lại rất quyến rũ, gợi cảm. Trông bạn sẽ thật năng động, cá tính mà lại có nét đẹp dịu dàng và tự nhiên nhất.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 13
Tóc ngắn xoăn đánh rối -Ảnh: Internet

Bạn có thể xoăn tóc nửa đầu hay xoăn đuôi tóc. Hoặc kết hợp tạo kiểu như kiểu tóc xoăn đánh rối messy, kiểu tóc uốn phồng, hoặc kiểu tóc ngắn uốn xoăn sóng… Nhuộm màu tóc sẽ giúp bạn trông rạng rỡ hơn.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 14
Tóc bob ngắn với màu nhuộm sáng trông rát rạng rỡ -Ảnh: Internet

Một lưu ý nhỏ cho bạn đó là nên dùng thêm gel xịt tóc để có được các lọn tóc xoăn vào nếp đẹp quyến rũ đúng kiểu nhé!

 3. Tóc bob ngắn uốn phồng

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 15

Tóc bob ngắn uốn phồng phù hợp với cô nàng có tóc dày và khuôn mặt mũm mĩm -Ảnh: Internet

Đây là kiểu tóc mang đến cho bạn phong cách riêng biệt. Trông bạn sẽ đẹp kiêu sa sành điệu và cực kỳ cuốn hút.

Các kiểu tóc bob ngắn đẹp mê mẩn đang được ưa chuộng và săn đón nhất 2018 - Ảnh 16
Tóc bob ngắn cụp phồng -Ảnh: Internet

Bạn có thể để tóc chạm cằm hay ngang vai. Kết hợp với nhiều kiểu mái như mái bằng, mái thưa, mái chéo…tùy khuôn mặt.

Nếu bạn đã thấy nhàm chán với style tóc dài và muốn thay đổi với hình ảnh mới lạ, tươi trẻ và năng động hơn trước thì hãy nhanh chóng thử làm mới phong cách bằng một kiểu tóc bob ngắn đẹp nhất nhé!

Điểm danh 9 kiểu tóc bob hợp với mọi khuôn mặt, chị em không phải đắn đo lựa chọn

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