Các chị em ai cũng nên tậu 5 món phụ kiện này, đảm bảo gu thời trang lên hương

Sự khác biệt giữa bạn và những người phụ nữ khác khi mặc chiếc áo giống hệt nhau là cách bạn phối hợp các món phụ kiện. Đó chủ yếu là cách thời trang phân biệt mọi người. Phụ kiện được ví như "dinh dưỡng" đối với thời trang. Ngay cả những bộ quần áo cơ bản nhất cũng có thể trở nên hợp thời trang với những phụ kiện phù hợp.

Trang bị phụ kiện là một kỹ thuật để tạo thêm điểm nhấn cho quần áo và giúp thổi luồng sinh khí mới vào tủ quần áo cũ của chị em. Thắt lưng mảnh và thắt lưng da Những chiếc thắt lưng da là phụ kiện cần phải có để giữ nếp cho những chiếc quần jean denim. Chiếc áo khoác ngoài hoặc váy có thể trông tuyệt vời hơn với một chiếc thắt lưng mảnh; Hiện tại, phong cách over-the-blazer đang là xu hướng. Chúng ta cũng có thể đính các loại khóa hoặc một thứ gì đó trên thắt lưng để trông phong cách hơn. Ngoài ra, chiếc thắt lưng vừa vặn sẽ giúp thắt chặt vòng eo, tạo cảm giác vòng eo thon gọn và làm cho một số trang phục luộm thuộm trông gọn gàng hơn. Trước khi tìm kiếm được cách phối đồ bắt mắt hơn, hãy chọn một chiếc thắt lưng đen hoặc nâu vàng với mặt khóa bằng vàng.

Kính râm Kính râm giúp bạn trông phong cách hơn và bảo vệ chúng ta khỏi tia nắng mặt trời, đặc biệt vào những kỳ nghỉ trên bãi biển. Một cặp kính râm làm cho bộ trang phục của bạn trông quyến rũ và tinh tế hơn. Wayfarers với kính râm mèo là gợi ý hàng đầu. Hãy chắc chắn rằng hình dáng mắt kính phù hợp với khuôn mặt của bạn trước khi chi tiền. Đồng hồ Nhắc đến phụ kiện, không thể không kể đến đồng hồ. Ngày nay, chúng ta có thể mua những chiếc đồng hồ có mặt và dây đeo đẹp mắt với nhiều mẫu mã đa dạng. Một số loại đồng hồ có thiết kế giống như vòng tay nên được thêm vào bộ sưu tập cá nhân của bạn. Các loại đồng hổ cổ điển bằng vàng hoặc bạc cũng nằm trong gợi ý. Chỉ cần chọn kích thước mặt đồng hồ và kiểu dáng phù hợp với cá tính của bạn.

Đồ trang sức Ngày nay, những chiếc vòng cổ chunky, vòng tay và hoa tai hoopla là một trong những món đồ trang sức nổi bật nhất. Nó tạo thêm một nét thanh lịch và là một cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho trang phục của bạn. Bạn nên bắt đầu với những món đồ cổ điển, thích hợp với tủ quần áo hàng ngày của bạn và sau đó dần dần thêm những món đồ táo bạo, sang trọng để có một phong cách đường phố sắc sảo hơn. Túi size vừa Một chiếc túi vừa phải có thể giúp bạn trông thời trang hơn. Túi đeo chéo luôn mang tính cổ điển vì sự linh hoạt và chức năng của nó. Chiếc túi baguette đủ rộng để chứa tất cả những vật dụng hàng ngày của bạn nhưng vẫn đủ thời thượng cho các sụ kiện. Những chiếc túi này thường bao gồm các túi nhỏ ở bên trong để giữ cho các vật dụng được ngăn nắp và một dây đeo vai có thể tháo rời cũng như điều chỉnh độ dài để phù hợp với mội loại trang phục. Bạn cũng có thể kết hợp một chiếc clutch với trang phục dự tiệc và các buổi tụ tập để mang theo đồ đạc của mình. Bắt đầu với màu đen, vàng và bạc trước khi chuyển sang các màu sắc, kiểu dáng và kết cấu khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

11 mẹo đơn giản để kết hợp quần áo và phụ kiện giúp bạn trông sang trọng hơn Từ đồ trang sức, mũ và túi xách đến khăn quàng cổ, thắt lưng và giày, các cách để tăng thêm sức hút vào trang phục của bạn dường như là vô tận, và đôi khi áp đảo. Đối với một số người trong chúng ta, việc chọn phụ kiện có vẻ như là một kỹ năng cần cả đời để thành thạo, nhưng trên thực tế, nó không khó đến vậy.

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