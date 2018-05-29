Bộ sưu tập các mẫu váy trắng đẹp nhất 2018 giúp nàng thêm tự tin và tỏa sáng!

Màu trắng đã có một sức hút riêng mà không phải màu nào cũng có được, bởi vậy các mẫu váy trắng cho dù đơn giản hay cầu kì cũng hoàn toàn có thể khiến bạn trở nên nổi bật hơn.

Đa số các cô nàng công sở đều yêu thích sự thanh lịch, nhã nhặn nên các mẫu váy trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

Nhưng đại đa số màu trắng có cảm tình với các mẫu váy dáng xòe, bồng bềnh. Sự trong sáng, tinh khôi của chiếc váy giúp bạn thêm phần nữ tính, thu hút được ánh nhìn của mọi người.

Nếu bạn là người có thân hình chuẩn với vóc dáng thanh mảnh thì bạn có thể kết hợp với nhiều mẫu váy trắng khác nhau.

Váy suông trắng đơn giản -Ảnh: Internet

Những chiếc váy trắng với kiểu dáng suông, liền thân cũng đã khiến nhiều chị em đứng ngồi không yên rồi đấy!

Đầm ren đuôi cá trắng tinh tế -Ảnh: Internet

Đầm ren đuôi cá được nhiều cô nàng chọn làm trang phục công sở bởi sự thanh lịch, không kém phần tinh tế.

2. Các mẫu váy trắng cho người béo thêm phần mi nhon

Bạn có phải là một cô nàng quá cân không? Bạn rất khó trong việc chọn lựa những bộ váy trắng để đi tiệc? Đa số các chị em đều phải đau đầu với vấn đề này? Nhưng phải làm sao để có thể chọn được những mẫu váy trắng vừa đẹp, vừa sang lại che đi những khuyết điểm trên cơ thể của bạn.

Mẫu váy trắng giúp người béo che khuyết điểm -Ảnh: Internet

Các chị em có thân hình mũm mĩm nên chọn cho mình các mẫu váy trắng có thiết kế tinh tế ở phần eo, tạo cho người nhìn có cảm giác eo bạn rất thon gọn và nhỏ.

Mẫu váy trắng sang, đẹp -Ảnh: Internet

Hoặc bạn có thể chọn những chiếc váy có cổ chữ V, hoặc chiết eo bằng những phụ kiện như thắt lưng, nơ buộc,… để che đi phần mỡ bụng.

Mẫu váy trắng thiết kế tinh tế ở phần eo -Ảnh: Internet

Những điểm nhấn nhỏ này sẽ giúp bạn thêm phần nổi bật thậm chí còn khiến đôi chân của bạn trông thon và dài ra hơn. Chính điều này có thể giúp bạn tự tin chọn cho mình một mẫu váy trắng để tung tăng rồi nhé!

Váy trắng giúp người mặc thon thả hơn -Ảnh: Internet

3. Những mẫu váy trắng đi biển tinh khôi, thướt tha khiến các cô nàng mê mẩn!

Bạn đang băn khoăn không biết mình nên lựa chọn mẫu váy nào để đi biển vào mùa hè này?

Váy trắng đi biển nhẹ nhàng, tinh khiết -Ảnh: Internet

Với nhiều kiểu dáng và màu sắc phong phú, nhiều mẫu cách điệu khác nhau đã tạo điểm nhấn mới, độc đáo phù hợp với phong cách của mỗi năm.

Khi được nhắc tới các mẫu váy trắng đi biển thì bất cứ cô nàng nào cũng không thể bỏ qua được váy maxi màu trắng tôn lên sự nhẹ nhàng, tinh khiết, mong manh,… Đây là một trong các mẫu váy trắng đẹp nhất 2018 được các nàng "săn lùng".

Váy trắng đi biển đẹp -Ảnh: Internet

Váy maxi hở lưng được nhiều bạn trẻ lựa chọn là món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Chiếc váy maxi hở lưng này làm vẻ ngoài của bạn thêm phần nhẹ nhàng và điệu đà hơn. Với chiếc váy này sẽ giúp 3 vòng của bạn trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn đấy nhé!

Váy maxi hở lưng giúp 3 vòng của bạn gái trông đầy đặn -Ảnh: Internet

Bên cạnh các mẫu váy maxi hở lưng còn có thêm các mẫu váy maxi trắng đan dây ngực, váy maxi trễ vai, váy maxi cổ yếm,… cũng được nhiều cô nàng chọn để diện vào mùa hè đấy!

Váy maxi cổ yếm đẹp -Ảnh: Internet

Những chiếc váy màu trắng trên sẽ giúp bạn gái thêm phần tự tin và mang lại vẻ tươi tắn, giúp da bạn trông sáng hơn. Với các mẫu váy màu trắng tinh khôi này thì các bạn có thể yên tâm chọn cho mình một phong cách để thể hiện cá tính của bản thân rồi nhé! Nhanh tay chọn ngay cho mình một mẫu váy trắng đẹp nhất 2018 này nhé!