Ngâm dung dịch này, biến áo màu 'cháo lòng' thành trắng tinh trong 3 phút không cần thuốc tẩy

Chỉ với vài nguyên liệu rẻ tiền và hoàn toàn tự nhiên không độc hại, bạn có thể biến chiếc áo ố màu của mình thành trắng tinh mà không cần dùng thuốc tẩy.

Áo ố vàng thường do mồ hôi, thức ăn, vết bẩn trong quá trình giặt chung với quần áo khác. Tình trạng áo ban đầu mua trắng sáng, sau 1 thời gian ngắn sử dụng biến thành màu ố vàng là điều rất phổ biến. Cách mà nhiều người thường chọn là dùng thuốc tẩy javel để tẩy sạch quần áo. Tuy nhiên thuốc tẩy vừa độc hại, vừa làm cho quần áo của bạn nhanh mòn và rách.

Thay vào đó, hãy sử dụng những phương pháp làm trắng quần áo tự nhiên, an toàn mà không làm hại da hay làm hỏng vải vóc.

Dùng baking soda và giấm

Nguyên liệu: Giấm trắng, baking soda

Lấy 1 chậu nước khoảng 1 lít, hòa 3 cốc giấm, 3 cốc baking soda vào chậu cho tan, cho áo vào ngâm khoảng 3-4 tiếng, tốt nhất là ngâm qua đêm. Sau đó, dùng tay giặt vò nhẹ nhàng như bình thường, phơi khô nơi có nắng.

Chiếc áo của bạn sẽ trắng tinh như mới.

Dùng chanh tươi

Ngoài baking soda, thì chanh cũng là một nguyên liệu rất hiệu quả dùng để tẩy quần áo trắng. Tính axit trong chanh vừa giúp làm sạch quần áo vừa khiến cho quần áo có mùi thơm tho tự nhiên, nhất là trong mùa mưa ẩm khi trời không đủ nắng.

Nguyên liệu: 2 quả chanh tươi

Cách làm:

Cắt 2 quả chanh, vắt nước của 1 quả vào nồi, đổ thêm 1 lit nước. Nửa quả chanh còn lại, dùng chà trực tiếp lên vết bẩn ở áo (cổ tay, cổ áo, nách) nhiều lần, sau khi chà, cho áo trắng vào nồi, nấu sôi cùng chanh và vỏ chanh 15 phút sau đó giặt phơi bình thường.

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